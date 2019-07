El tema metro se metió a la campaña

A medida que avanza la campaña por la alcaldía de Bogotá, los movimientos de oposición, particularmente la izquierda, han enfilado sus baterías en contra del proyecto del metro, que se encuentra en una etapa histórica: a punto de ser adjudicada la construcción.



Si bien desde el comienzo de la administración de Enrique Peñalosa ese fue el caballo de batalla de los opositores contra el alcalde, y, particularmente, por cambiar el metro subterráneo por uno elevado, hoy la contienda electoral no ha escapado del debate.

La semana pasada, movimientos como Alianza Verde, Colombia Humana y Polo Democrático, entre otros, han hecho causa común para pedir explicaciones al Consejo de Estado por lo que consideran serias irregularidades en el proyecto.



La candidata Claudia López, quien se unió hace poco al debate, asegura que lo que la motiva a acompañar el llamado de atención de las demás fuerzas políticas tiene que ver, primero, con la falta de precisión sobre cuál será el costo de la primera línea y, en segundo lugar, con el cambio que se le haría en un nuevo POT a una posible segunda línea del megaproyecto.



“La junta directiva del metro aprobó $ 16,4 billones, y con ese valor se abrió la licitación. Luego, al final del día, cambiaron el valor por $ 13,8 billones sin ninguna justificación. Y esta semana, en su cuenta de Twitter, la gerencia del metro publicó un dibujito, en un hilo de Twitter, que vale 12,6 billones de pesos”, dijo López.

EL TIEMPO habló con el gerente del proyecto, Andrés Escobar, quien aclaró que se trata de valores diferentes. Uno tiene que ver con la inversión a precios constantes de 2017; otro, con el proceso de licitación internacional y el último, con la proyección de la obra que se va a pagar a partir del 2020. Aseguró que hasta ahora no hay ningún requerimiento del Consejo de Estado.



López, quien esta semana se proclamada como la candidata de la izquierda y de los movimientos alternativos, también dijo que su preocupación es que los bogotanos terminen pagando los posibles sobrecostos porque así está estipulado en la licitación.



El otro asunto que ha salido a flote en la campaña de los ‘verdes’ es el segundo tramo de esa primera línea, que para la aspirante debe ir hasta Engativá, según el plan de ordenamiento territorial (POT) vigente, pero que el nuevo POT estaría proyectando llevar hasta el norte de la ciudad. “Por eso voy al Consejo de Estado, porque hay una norma vigente que se debe cumplir”, dijo López.



Para ella, este es un punto fundamental en la medida que su campaña hace énfasis en un segundo tramo que permita desembotellar el occidente y el noroccidente de Bogotá.

2. Usted le trasladó los riesgos de sobre costos del metro al bolsillo de los bogotanos, no al privado ni al suyo. En dos semanas ha dado 3 precios distintos del valor de la obra! $16.4, $13.8 y $12.6 billones. Su improvisación la pagarán nuestros bolsillos! #MetroYASinCorrupción pic.twitter.com/4WGzcHjQ52 — Claudia López (@ClaudiaLopez) July 19, 2019

Al ser consultado por EL TIEMPO sobre este particular, el secretario de Planeación Distrital, Andrés Ortiz, explicó que en el nuevo POT la segunda línea o el segundo tramo de la primera línea queda abierta y a disposición de la próxima administración.

Pero el POT no toma la decisión, sino que el próximo alcalde puede decidir si es hacia el norte o si es más importante hacerla al occidente. Está totalmente

“El POT lo que hace es dejar la normatividad, la reserva, la previsión del perfil de las dos opciones (Engativá o al norte). Pero el POT no toma la decisión, sino que el próximo alcalde puede decidir si es hacia el norte o si es más importante hacerla al occidente. Está totalmente abierto”, aclaró Ortiz.



Sobre el tema, lo último que ha dicho el alcalde Peñalosa fue el pasado 18 de julio: “Importante que los ciudadanos tengan muy presente quiénes son los que quieren dejar a Bogotá sin metro”, trinó. Días después escribió que el metro ha cumplido con rigurosidad 47 pasos y un sinnúmero de requisitos que hoy tienen al proyecto en la recta final para adjudicarlo.



Entre tanto, el Polo Democrático insiste en las medidas cautelares en un proceso de nulidad simple ante el Consejo de Estado. Consideran que el metro se aprobó sin los estudios de factibilidad, con inconsistencias en el número de pasajeros, con obras que no estaban aprobadas y con “costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones”.

¿Sabe cuánto costará la construcción y operación de la Primera Línea del @MetroBogota?

Estas son las cifras. pic.twitter.com/CHQUORievi — Metro de Bogotá (@MetroBogota) July 18, 2019

Y qué opinan los candidatos a la alcaldía

Los candidatos a la alcaldía Ángela Garzón (Centro Democrático), Miguel Uribe Turbay (Partido Liberal, Conservador y Libres) y Carlos Fernando Galán (independiente) también se refirieron al tema metro y anunciaron que apoyan la licitación en curso. Coinciden en afirmar que Claudia López (Alianza Verde) tomó una nueva postura luego de las presuntas alianzas políticas que adelanta la candidata de centro izquierda.



Garzón trinó en su cuenta de Twitter: “¿Así será toda su campaña? Cambiando todos los días de decisiones dependiendo de quién le hable al oído. Gran peligro para la ciudad. ¿Metro sí para las encuestas, metro no para que la apoye Petro?”.



Mientras tanto, Uribe, que este lunes anunciará el apoyo de la aspirante a la Alcaldía María Andrea Nieto, dijo: “Queda claro que Claudia López está más preocupada por complacer a sus nuevos socios políticos que por el bienestar de los bogotanos. Es importante señalar que la banca multilateral, los bancos de inversión más importantes del mundo, le han dado aval técnico, financiero, jurídico, y cómo es posible que por intereses políticos de Claudia y de (Gustavo) Petro, traten de venir a frenar el metro”.



Entre tanto, Galán, que este lunes inscribirá su candidatura por firmas, indicó que su compromiso es sacar el metro adelante lo más pronto posible. Reconoció el esfuerzo que esta administración ha hecho y que ha cumplido con la tarea de superar todos los pasos que le pusieron desde el Gobierno nacional.



Sobre la segunda línea del metro, dijo que le apuesta “a conectar con el occidente”, pero aclaró que “el candidato que diga que se van a construir las dos líneas en una sola alcaldía está diciendo mentiras”.

El Distrito responde

Respecto a los valores que se dan del metro para Bogotá, Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, dice que todos son válidos.



Para el caso de los $ 12,9 billones, explica que este es el presupuesto de inversión en precios constantes de 2017, en los que se basó el Conpes 3900. “Además, de ese techo (valor máximo) no se puede salir la inversión del proyecto, porque no habría con qué pagarla”.



En lo que tiene que ver con los $13,8 billones, que es la cifra publicada en Secop sobre el proceso de licitación pública internacional, aclaró: “Este valor incluye 10,5 billones (de los 12,9 billones del Conpes) para pagar las obras, trenes y sistemas ferroviarios (no incluye predios) y $ 3,3 billones para la operación por 20 años. Estos últimos recursos saldrán de la tarifa y negocios de la Empresa Metro, como la explotación comercial de espacios para comerciantes y anunciantes”.



Por último, aclararon que los 16 billones de presupuesto, anunciados en mayo pasado, resultan de la proyección de pagos de la obra a precios corrientes, que incluyen inflación y devaluación, puesto que se van a pagar a partir del 2020 y durante los seis años que tarde la construcción la obra.



Sobre si el trazado del metro viola o no el actual POT, la Secretaría de Planeación explicó que hoy no está fijado un recorrido para el metro en este POT y esto quedó a cargo del Plan Maestro de Movilidad, que a su vez adoptará el que le dé la Administración de acuerdo con los estudios técnicos que se hagan del proyecto metro.



La Secretaría de Planeación también manifestó que quedará abierta la opción de ampliar esta primera línea hacia la calle 170 con autopista Norte, o hacer la segunda línea del metro que irá a Suba y Engativá, y esto lo decidirá la siguiente administración.



