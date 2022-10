Se inicia hoy en la Universidad de los Andes el Techdemocracy Venture Day Latinoamérica, una iniciativa de IE University y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca auspiciar aquellos emprendimientos cuya tecnología le ofrezca un un refuerzo a la democracia.

Los IE Venture Days son eventos internacionales diseñados con el fin de potenciar el ecosistema emprendedor conectando con las mejores startups, inversores, corporaciones, aceleradoras y líderes de pensamiento del ecosistema. Cada Venture Day tiene una duración de entre 4 y 8 horas, y su formato combina ponencias de keynote speakers, paneles de discusión y una Startup Competition con los emprendedores de mayor potencial de la región. Las conferencias son abiertas al público en general, y en el escenario se dan cita alumnos o antiguos alumnos de IE, así como actores relevantes de la comunidad emprendedora local y regional.



Las iniciativas finalistas de la competencia en Bogotá son tres: la primera, Govlink, plataforma peruana que ofrece generar oportunidades de conexión entre entidades de gobierno o cooperación internacional y proveedores govtech de Iberoamérica.



La segunda es Evoting, scaleup chilena especializada en votación electrónica.



Y la tercera es la colombiana Datasketch, una empresa de tecnología social creada en el año 2015 y compuesta por veinte personas, cuyo objetivo es promover el uso responsable de las tecnologías de la información y de los datos.



Los competidores de Venture Day se harán acreedores a la oportunidad de competir por un premio monetario en un evento de escala global final, y también obtendrán acceso acelerado a una membresía de Microsoft for Startups Founders Hub, de hasta cuatro años, que incluye créditos hasta por 150.000 dólares de nube para nuevas empresas calificadas, software de productividad gratuito, comunidad de mentores y orientación técnica.



La edición latinoamericana del evento también contará con una competencia global especializada en scaleups basadas en Web3 que refuerzan la democracia.



La jornada contará también con la participación de Catalina González Uribe, directora de Internacionalización de la Universidad de los Andes; Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE University, y Ramón Negron, el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entre otras personalidades del emprendimiento, la academia y la empresa.



Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, participará en la entrega de premios y dará el discurso de clausura del certamen.



La edición latinoamericana de Tech4democracy también cuenta con una competencia de ámbito global especializada en scaleups basadas en web3 que refuerzan la democracia.



Las finalistas en dicha categoría serán Idena, la primera cadena de bloques basada en principios democráticos; Impacta Finance, una scale up brasileña centrada en descubrir, rastrear y desarrollar el próximo, y Matters Labs, una iniciativa que cuenta con esfuerzos de Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong, que actualmente está desarrollando un ecosistema de redes sociales Web3 que les permite a los usuarios crear en colaboración y monetizar activos digitales con control total.

El evento global

La primera final del Tech4democracy, que reunió a startups europeas se celebró el pasado 28 de junio en la IE TOWER de IE University. La ganadora fue Citibeats, una scaleup española que desarrolla la primera inteligencia artificial especializada en la escucha activa de la ciudadanía y la única creada específicamente para trabajar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.



Su plataforma permite potenciar el compromiso cívico, mejorar la participación ciudadana y maximizar el impacto social en las ciudades.



La iniciativa Tech4Democracy, impulsada por el Center for the Governance of Change de IE University y el Departamento de Estado de EE. UU., celebrará sus próximas competiciones el 29 de noviembre en Standford, abiertas también a startups y scaleups mexicanas. Las ediciones europeas, latinoamericana y norteamericana se complementarán con las de Asia y de África.