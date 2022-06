En un costado de la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 139, se produjo la ruptura de una tubería de 24 pulgadas que ha afectado la prestación del servicio de agua en al menos 30 barrios de la localidad de Suba desde el martes.



No obstante, después de cerca de 30 horas de trabajos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) indicó que anoche empezó el llenado de las tuberías y que en la mañana de este viernes el servicio debe estar normalizado.



El daño, que tomó por sorpresa a los habitantes de Suba, afectó principalmente los barrios del occidente de la localidad, entre ellos Arboleda del Pinar, Prados de Suba, Bella Vista, Bilbao, Fontanar, Lisboa, Nogales, Aures, Toscana, La Verona y Berlín.



Natalia Escobar, gerente de Planes Maestros de la EAAB, explicó que el número de personas afectadas se explica porque el daño se presentó en una red matriz.

“Desafortunadamente, los daños que acontecen sobre estas tuberías son de esa magnitud y pueden dejar localidades enteras sin agua”, dijo la funcionaria.



Aunque inicialmente la Empresa de Acueducto informó que en la mañana de este jueves se restablecería el servicio en toda la localidad, varios factores impidieron que este plazo se cumpliera.



“Los trabajos sufren retrasos por imprevistos en cruce de redes de servicio de energía, teléfonos y fibra óptica; así mismo, retiro de un poste de energía y proximidad de un semáforo con la excavación, situación que hace que las actividades tomen más tiempo de lo presupuestado”, explicó la empresa en un comunicado.



Y agregaron que las fuertes lluvias que cayeron en el sector hicieron que la excavación, de seis metros de profundidad, perdiera estabilidad y generara más retrasos.

Durante la jornada, 16 carrotanques de Idiger, Bomberos, Acueducto y Ejército Nacional estuvieron rodando por toda la localidad abasteciendo de agua a los ciudadanos, quienes, con canecas y ollas, hicieron largas filas para no quedarse sin el líquido.



“Toca tasarla mientras nos restablecen el servicio. Lo malo es la espera en la fila, que puede ser de hasta dos horas y solo por un balde de agua”, le dijo Lucía Castiblanco, una habitante del barrio Aures II, al canal Citytv.

Preocupación en el Galán

Habitantes del barrio Galán aseguran que desde el sábado no avanzan las obras de reparación del hundimiento ocurrido el 6 de junio en la calle 3.ª a la altura de la carrera 60. Aseguran que no han recibido una respuesta clara de las entidades a cargo de la reparación –Acueducto e IDU– sobre la fecha en que la vía volverá a estar disponible.



Recordemos que la falla se generó por una fuga en una tubería de acueducto de ocho pulgadas que pasa por debajo del puente de la carrera 60, lo cual ocasionó salida de agua a gran presión y que el terreno se humedeciera y cediera.



En la Empresa de Acueducto explicaron que las redes del alcantarillado de la zona “ya se encuentran rehabilitadas” y que están llevando a cabo “los últimos empates de tubería”.



Sin embargo, el Instituto de Desarrollo Urbano señaló que no han podido intervenir la vía porque han surgido novedades con la tubería. “El Acueducto no ha terminado, siguen empleando motobombas, hay maquinaria y se sigue presentando una filtración bajo las losas del canal que se observó el martes”, agregó la entidad.

