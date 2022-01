Más de 60 horas completaron cerca de 380.000 personas de la localidad de Usme sin el suministro pleno de agua potable, debido a una “contingencia”, como ha sido descrita la situación por la Empresa de Acueducto y el Distrito, que comenzó el pasado viernes a las 5 de la tarde.



Ese día, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que debido a esta contingencia en las obras que se venían adelantando para la nueva interconexión de las líneas Regadera-Dorado y Regadera-Laguna, la producción de agua en las plantas que abastece a la localidad de Usme se había suspendido.



“Les ofrecemos excusas a los ciudadanos, pero es una contingencia que tenemos por la obra. El agua que pueda estar saliendo por las llaves de sus casas seguramente es por los tanques de sus viviendas o negocios. Usen con mucha prudencia esa agua porque no hay surtimiento”, informó la alcaldesa horas después de que el suministro se suspendiera.



Fue así como el sábado el servicio se suspendió en cada uno de los barrios de Usme, afectando a los más de 500.000 habitantes de la localidad quinta. De inmediato, 19 carrotanques fueron puestos a disposición de la comunidad para el suministro de agua potable.



Este domingo, aunque el servicio se restableció en algunos sectores y en otros funcionó de manera intermitente, la situación de algunos barrios seguía siendo crítica. Las personas continuaban aglomerándose alrededor de los 32 carrotanques y 12 tanques fijos ubicados a lo largo de la localidad.



Uno de estos vehículos de abastecimiento se ubicó a pocos metros de la estación de Policía de Usme, en el barrio Monte Blanco, a las 11 de la mañana. Cientos de personas con canecas, ollas, pimpinas y botellas vacías se formaron en hilera con la esperanza de llenar sus recipientes con el agua que un funcionario de bomberos administraba.



“Cada carrotanque tiene capacidad para 3.800 galones de agua, eso quiere decir que podemos ayudar 600 familias por cada turno de suministro. Apenas se acaba, debemos ir a algún hidrante, recargar y volver (...) Así vamos a estar durante todo el día”, le dijo a EL TIEMPO un bombero de la estación de Puente Aranda que apoyaba en la atención de la emergencia.



En Monte Blanco también hubo carrotanques, Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Las largas filas estaban compuestas por personas de todas las edades. Todo aquel que pudiera cargar por lo menos una botella estaba en la cola y ni el calor asfixiante, o la espera por la recarga, era motivo para perder su turno.



“He realizado tres viajes y en cada uno he llevado dos canecas llenas. (...) El problema es tener que subir la loma, porque vivo bajando la carretera, en Usminia”, dijo Cristian López, quien vive a casi un kilómetro del sitio de abastecimiento.



Para otras familias salir a recoger agua se convierte en una odisea. “Apenas he realizado dos viajes y eso a duras penas alcanza para bañarnos. Tengo un puesto de comidas y no puedo estar acá todo el tiempo, a mí me toca trabajar, y comprar bolsas de agua no es una opción” , dijo Yesenia Muñoz, y añadió que “el problema es que nadie nos avisó, hasta el viernes nos enteramos por las noticias, y lógicamente no estábamos preparados”.



En otros sectores de la localidad también se estacionaron vehículos de la Defensa Civil, Ejército Nacional, Acueducto y de las estaciones de bomberos de Kennedy, Marichuela y Fontibón.



Si bien muchos ciudadanos recibieron con entusiasmo los carrotanques, otros no estaban contentos con la situación. “Es inconcebible que no tengamos agua. Sea por un día o una hora esto no debería pasar y me molesta que no nos expliquen el motivo del corte. Tengo a mis papás enfermos y a mis hijos en el mismo lugar, en un momento muy difícil por la pandemia”, dijo Ruth Olivares, residente del Oasis, donde el punto fijo de suministro de agua se quedó sin reservas al mediodía.

Milton Barrera, otro residente de la localidad, llegó hasta el punto de abastecimiento de Monte Blanco con su esposa y su hija. “Nos preocupa que el agua no vuelva pronto; hoy, como es domingo, no hay tanto problema, pero el lunes mi hija debe ir al colegio y mi esposa y yo a trabajar”, señaló.



Aunque inicialmente el Distrito indicó que el servicio volvería a la localidad el martes, la alcaldesa señaló en la noche de este domingo que el abastecimiento se había restablecido en todas las viviendas. No obstante, al cierre de esta edición, varios hogares seguían sin el servicio.



Asimismo, el EAAB confirmó que en la noche de este domingo se pusieron en funcionamiento en todas las plantas. De hecho, los vecinos de los barrios Antonio José de Sucre, Comuneros, El Virrey, Gran Yomasa sector oriente y Chapinerito, entre otros, abastecidos por los tanques de Piedra Herrada 1 y 2, contaban con agua en sus grifos desde este domingo.



“Tras las reparaciones, empezamos el llenado de redes y algunos sectores ya cuentan con agua. Tenemos 18 barrios con el servicio completamente restablecido, aunque todavía hay puntos que presentan turbiedad”, declaró Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto.



En relación con la calidad del líquido, el Acueducto señaló que “las maniobras en las redes para el restablecimiento del servicio podrían generar un cambio temporal del color del agua que no compromete la potabilidad y que se irá normalizando a medida que se hagan aperturas de hidrantes”.

¿Por qué se cortó el suministro?

EAAB confirmó que en la noche de este domingo se pusieron en funcionamiento en todas las plantas. Foto: Acueducto de Bogotá

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los trabajos que se realizan en Pasquilla, zona rural de Usme, para la interconexión de las líneas La Regadera-El Dorado y La Regadera-La Laguna, tienen como objetivo aumentar la capacidad de abastecimiento del líquido en la localidad, es decir, pasar de un caudal aproximado de 500 litros por segundo a 800.



Con estos trabajos, la empresa busca mejorar el servicio en Usme, reducir la vulnerabilidad del sistema y beneficiar a las más de 500.000 personas que hoy habitan este sector de Bogotá. En estas obras, según las cifras entregadas por el Acueducto, se invierten aproximadamente 4.000 millones de pesos.



“El embalse La Regadera viene en dos líneas: una de 20 y otra de 24 pulgadas; la primera conecta con la planta de tratamiento La Laguna, y la segunda con la planta de tratamiento El Dorado. Lo primero que debemos decir es que el agua que llega a Usme viene de La Regadera y es tratada en El Dorado. También hace parte del Sistema Sur la planta La Laguna y opera en casos de contingencia. (...) Cuando estábamos en el proceso de empatar los tubos para generar la interconexión, ocurrió la contingencia que lamentablemente ocasionó la suspensión del suministro”, señaló Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.



Ambas plantas de tratamiento están ubicadas en la parte alta de la localidad: La Laguna, en inmediaciones al sector de Usme Pueblo, y El Dorado, en cercanías al barrio El Uval. Estas tuberías se conectan con la línea que lleva agua desde La Regadera hasta la planta de tratamiento Vitelma, situada en el centro de la capital. (Ver mapa).



Según la funcionaria, una vez terminadas las obras, tuvieron que desmontar cada una de las válvulas que se habían instalado previamente e instalarlas nuevamente.



“Venimos trabajando desde el sábado las 24 horas del día para restablecer el servicio en toda la localidad. Anoche –el sábado– logramos terminar los trabajos sobre el daño, eso ha permitido que el agua llegue a las plantas y que en poco tiempo todos los barrios de Usme tengan de nuevo abastecimiento”, dijo Arango.

REDACCIÓN BOGOTÁ

