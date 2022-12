Todo el mundo habla de lograr ciudades sostenibles a través del diseño urbano, pero cuando se presenta una opción que va en ese camino muchos se escandalizan sin tomarse siquiera el tiempo de analizar con calma los objetivos que se pretenden alcanzar.

Eso es, tal vez, lo que sucede con la carrera séptima, un corredor que diferentes administraciones han querido transformar desde hace más de 25 años. Han sido siete intentos, contando el actual, donde las únicas que han ganado son las empresas consultoras contratadas para realizar un sinnúmero de estudios. Y, a pesar de eso, no se ha logrado sacar adelante ninguna iniciativa.



Hay tantos intereses en juego que llegar a un consenso siempre ha sido difícil, por más argumentos técnicos que se presenten, a tal punto que hoy los ciudadanos no tienen claro qué es lo que se pretende hacer y, muchos, además de estar confundidos, ya desconfían en las promesas de los alcaldes de turno.



A este corredor de 22 kilómetros le sobran los renders, los anuncios mediáticos y los debates políticos en cada campaña electoral de Bogotá.



Sin embargo, en esta oportunidad, la administración de Claudia López decidió darle un giro a las obras para esta vía y le apostó a desarrollar un corredor verde. Es una idea interesante en momentos en que las agendas urbanas de las principales ciudades del mundo evalúan soluciones frente a los desafíos del cambio climático y la congestión vehicular.



El problema es que se tardaron tres años en presentar su propuesta final, la cual ha sido objeto de muchas polémicas y debates; a tal punto que han sido las mismas comunidades y grupos de expertos los que han identificado varios puntos grises que el IDU no aclaró a tiempo a pesar de las múltiples reuniones de socialización que afirman se adelantaron en estos años.



Para empezar, no está claro el impacto que tendrá desviar mayor tráfico hacia la carrera 11 y la avenida circunvalar, como consecuencia de reducir el carril vehicular de norte a sur desde la calle 100. Tampoco mencionan los tiempos estimados de desplazamiento, según el tipo de vehículo que se movilice por el corredor; las medidas para mitigación de tráfico y qué pasará con los actuales operadores de transporte que prestan el servicio por la séptima, pues, si hay un nuevo operador allí, de alguna manera se estaría afectando la demanda estimada de pasajeros para estos operadores.

Por otro lado, no hay suficiente información sobre las nuevas intersecciones viales y cruces, sobre todo de oriente-occidente, donde es posible que se desplace la congestión vehicular pues la prelación en los tiempos semafóricos la tendrá la carrera séptima.



En el mismo sentido, hay que fortalecer las estrategias de gestión social del IDU para resolverles a las comunidades muchos temores que se han creado como, por ejemplo, que el corredor va a desvalorizar los predios; que van a llegar muchos vendedores ambulantes a los alrededores de las estaciones y que los nuevos pasos subterráneos y puentes vehiculares van a prolongar los tiempos de la obra.



Frente a esto último, no es claro por qué en el presupuesto para 2023 vuelven a pedir recursos para el corredor verde cuando ya se tenía aprobada y garantizada la financiación de la obra desde hace años. O será que se requiere una adición presupuestal porque la obra costará más de lo estimado, en su momento, cuando se discutía el cupo de endeudamiento.



De cualquier manera, es importante aclarar estas dudas desde ya, y demostrar que la propuesta actual tiene más beneficios que desventajas, pues siempre será más valioso darles prioridad a los usuarios del transporte público y de los medios no motorizados. Lástima que no se comuniquen bien los beneficios en términos de eficiencia en los desplazamientos y el mejoramiento de la calidad del aire y de los entornos gracias a los nuevos equipamientos y la infraestructura verde que trae esta propuesta de diseño urbano.



Lo que está claro es que cada vez es más difícil lograr consensos en esta ciudad por los egos políticos y los múltiples intereses que convergen sobre la carrera séptima, que siempre reclaman soluciones y critican pero, al final, aportan poco para sacar adelante el corredor del borde oriental.

Ómar Oróstegui

Director de Futuros Urbanos