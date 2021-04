El septimazo: del absurdo y el asombro a la alucinación

“La ropa sucia se lava en casa”, pero se orea y se exhibe en venta al frente de la iglesia de San Francisco, en el amplio umbral del antiguo palacio donde por años funcionó la Gobernación de Cundinamarca, y a lo largo y ancho del corredor peatonal de la emblemática carrera séptima de Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles 12 y 24.



Arrumes de ropa usada tirada por doquier: pantalones, chaquetas, abrigos, camisas, camisetas, zapatos. Cantidad de chagualos de todas las tallas y estilos, botas de dotación industrial, zapatillas deportivas, sandalias, chancletas.

(Le puede interesar: El Mercantil, el último café de los jubilados)

Le pregunto a un ropavejero (que se reserva su identidad) de dónde sale tanta ropa de segunda que a diario invade el corredor peatonal más legendario y transitado de la ciudad, y con la advertencia de que le tomen fotos, responde: “Ese es el rebusque de muchos migrantes venezolanos. Ellos piden esa ropa de caridad por allá en el norte, en los barrios elegantes, y la venden en los almacenes de segundazos de la plaza España, de Chapinero, o a los comerciantes informales que la trabajamos acá en el centro. Pero no solo ‘venecos’, de aquí también, porque la situación económica está inaguantable”.Este es el comienzo de un septimazo del absurdo, grotesco, cinematográfico, digno del ojo surrealista de un Federico Fellini, abundante de buhoneros, de cuanta viejera y chuchería inimaginables; artistas emergentes y personajes delirantes.



Ha caído sobre el mediodía un aguacero de madre con ráfagas de granizo, pero al rato un sol tímido, que a hurtadillas asoma por los cerros, convoca de nuevo a la anormalidad, al caos, que es el estado natural en el transcurrir de la emblemática vía capitalina.



Al frente del bronce erigido a la memoria del estadista Carlos Lleras Restrepo, un mercader que porta en su cabeza un herrumbroso casco militar, sacude insistente y con fuerza un enorme paraguas negro, y da la impresión de que, en cada sacudida, le estuviera torciendo el cuello a un gallinazo.



Después del fuerte chaparrón, el pavimento exhala un vapor como de plomo, que en el recorrido del viandante se mezcla con fumarolas de marihuana, y con las fuertes emanaciones de mazorca asada, chicharrón, “pelanga” sudada, perros calientes, hamburguesas, pinchos de “tres carnes” (vaya uno a saber qué tipo de carnes), y unos chorizos rojos y trozudos, que en medio de las crepitantes frituras producen un humo blanco, denso y penetrante como de llanta quemada.





–¡A mil, a mil el chorizo, a mil con arepa! –promociona a gritos una señora rolliza de rostro brillante y de un carmín encendido en los cachetes como los embutidos que ofrece en su brasero.



Justo al frente del Banco de la República, el comediante callejero Jorge Enrique Leal irrumpe con su espectáculo unipersonal que en ese mismo sitio lleva presentando hace más de veinte años.



Travestido como una doña de la vecindad popular, con su correspondiente cosmética, jardinera floreada, pañoleta y tacones, Leal se hace llamar ‘La Princesa’, y su número consiste en burlarse de los excesos y remilgos femeninos de todos los estratos. Su circo a la intemperie reúne grueso público e interactúa con él.

Facebook Twitter Linkedin

Septimazo Foto: David Rondón

(Para seguir leyendo: La historia del ‘gurú’ de las plantas medicinales del centro de Bogotá)

En el parque Santander, y con el habitual hedor amoniacal que se desprende de la pileta, y de más fritos de vísceras y de volutas de maracachafa, comparece una joven morena de trenzas doradas, piernas macizas y torneadas, liderando con los estertores de sus sugestivas carnes una suerte de champeta al parque. La secunda una tropa de bailarines. Un viejo beodo y harapiento que sostiene una botella envuelta en una bolsa de papel intenta seguir los desenfrenados pasos, pero trastrabilla y cae. El gentío arremete con risotadas. Una joven pareja acude a auxiliarlo.



En la plazoleta de las Nieves, frente al viejo hotel del mismo nombre, locación de películas y series de televisión, compiten con el vicio y la ruina los habituales consumidores de “pipo” (alcohol etílico mezclado con Frutiño). Sus rostros cianóticos, sucios y lacerados, sus miradas apagadas, perdidas, dan cuenta de su irremediable degradación. Algo murmuran en un lenguaje que solo ellos entienden.



En la amplia acera del Only de la 21 con séptima, un joven de melena ensortijada duerme dentro de una carpa de camping. Su perro, un motoso french poodle, vigila atento el sueño del amo.



Desfilan carretas de aguacateros, fruteros, de vendedores de coco y chontaduro, estos últimos con sus alegorías a todo pulmón del poderoso nutriente para los débiles y desahuciados del sexo. Prodigan el extracto puro de la pulpa que envasan en frasquitos de ampolleta: “¡Lleven la ‘vacuna’ pa’ la raíz del pelo por cinco mil barras!”.



De esa turbamulta de mercachifles, locos, varados y peatones sobresale la figura del ‘Embajador de Etiopía’, oriundo de Buenaventura. Se trata de Víctor Alfonso Tenorio, joven rasta de turbante amarillo y túnica morada.

(Además: La ‘película diaria’ de viajar en TransMilenio)

Facebook Twitter Linkedin

Septimazo Foto: David Rondón

Tenorio dice pertenecer a la confederación etíope del sagrado Emmanuel con sede en La Calera, donde cultivan orgánicos para alimentos vegetarianos. Cuando posa para la foto hace un rombo con las manos. Le preguntamos qué significa eso, y responde que es el símbolo de la Santísima Trinidad.



–Oiga, ¿y no me van a llevar nada? –alerta el del turbante. “Vea lo que le tengo para usted –se dirige al cronista–, y saca de la faltriquera de su túnica un frasquito con un líquido verdoso.



“Mire, esto es extracto de aceite de cannabis, es un retardante, me explico, una untadita en el órgano de la mujer y otra en el suyo, y los pone a ver estrellitas. Treinta lucas. Pruébelo, si no le hace efecto, viene y le devuelvo la plata”.



Sentado en las gradas del centro comercial Terraza Pasteur, Michael Jackson, de Bosa Carbonell, añora cuando antes de la pandemia convocaba curiosos a granel y se hacía sus buenos pesos imitando a la perfección el Thriller de su amado y trágico alter ego.



Largos y difíciles han sido sus días por evitar el contagio de las aglomeraciones. Jackson, con su sombrero alón negro, sus zapatos relucientes y su mirada de cuervo, pone de presente que algunos de sus colegas emergentes han recibido el auxilio de la administración distrital, pero que él no ha contado con suerte.



La cartelera de la antigua sala de cine porno Esmeralda Pussycat anuncia en su doblete de vespertina y noche Los 7 magníficos del sexo y Adorables glotonas. Al fondo, tras la rejilla de la taquilla, una muchacha mustia rumia el tedio de la mediatarde pintándose las uñas.



De regreso, al fin de la jornada, recapitulamos los septimazos de mejores épocas, cuando la vía que ha contado en minucias gran parte de la historia de Bogotá y Colombia era una pasarela del buen gusto y la elegancia. Caballeros de fina estampa, terno de paño inglés, abrigo o gabardina, zapatos tres coronas, sombrero Barbisio y paraguas, llevando de gancho a damas exquisitas, trajeadas a la última moda del patronato europeo, con estaciones de chocolate santafereño en la pastelería La Florida y en La Puerta Falsa, o té, vino y galletitas de enamorados acompañadas al piano en el tradicional Yanuba.

De esas nostalgias y cuestionamientos de ayer y de hoy nos saca un “tarjetero” de voz chillona que se nos pega al oído para ofrecernos “chicas y chicos” en cabinas privadas con video. “Permítanme llevarlos, reciben tarjetas de crédito y de 5 a 7 de la noche hay happy hour”, replica con ansiedad.



Apuramos el paso para librarnos del avechucho, y a escasos metros del viejo edificio Agustín Nieto, donde cayó asesinado Jorge Eliécer Gaitán, nos redimen los rezongos del tango gardeliano Por una cabeza, que acompaña a una pareja de baile: ella, entrada en años, con su cabello tinturado de caoba recogido en una moña. Él, mucho más joven que la dama, pálido, espigado y rígido, de nariz puntiaguda, dibujando al compás medias lunas sobre el pavimento con las puntas de sus trajinados zapatos.



La de los compadritos de arrabal, bella metáfora de la melancolía al cierre de este alucinante septimazo en una urbe preñada de todos los hijos del mundo, tan caótica como poética e irresistible. La Bogotá que un día, como el de hoy, pintó con jirones del alma María Mercedes Carranza: “La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida; nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irremplazable y el viento”.

RICARDO RONDÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO