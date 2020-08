El Señor Caído de Monserrate recorre Bogotá

Encerrada en una caja de madera, cargada por una decena de hombres, en el teleférico y luego en un furgón, este fin de semana bajó del santuario de Monserrate la imagen del Señor Caído.

Esta es la séptima vez en 364 años de historia que traen del cerro la estatua del escultor Pedro de Lugo y Albarracín, que ayer estuvo en la catedral Primada, y que empezará una peregrinación por las catedrales de la capital del país hasta el próximo 16 de agosto.



(Además: Inicia la peregrinación del Señor Caído de Monserrate por Bogotá)



Hoy y mañana, el turno es para la arquidiócesis del municipio de Soacha; el 12 y el 13 de agosto irá a la diócesis de Fontibón; el 14 estará presente en la catedral de Engativá, en La Estrada; el 15 en la catedral castrense, en el Cantón Norte, y el 16 de agosto amanecerá de nuevo en la catedral Primada.

bajará del cerro para acompañar y fortalecer en la esperanza a las familias bogotanas en esta penosa época, como lo ha hecho cada vez que la ciudad está en momentos de dificultad”. FACEBOOK

TWITTER

Quienes estén interesados en participar en las ceremonias religiosas que se realizarán en estos lugares, no tendrán que salir de casa, ya que serán transmitidas a través de Cristovisión y las redes sociales.



“Será un mensaje especial para renovar su vida, su fe, para fortalecerse en el encuentro con el Señor que nos ha dicho: ‘yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo’ ”, señaló monseñor Luis José Rueda, arzobispo de la arquidiócesis de Bogotá y Primada de Colombia.



(También: Tres líderes indígenas han muerto por covid-19 en Bogotá)

Será un mensaje especial para renovar su vida, su fe, para fortalecerse en el encuentro con el Señor FACEBOOK

TWITTER

Esta vez, según dijeron en la arquidiócesis, la imagen “bajará del cerro para acompañar y fortalecer en la esperanza a las familias bogotanas en esta penosa época, como lo ha hecho cada vez que la ciudad está en momentos de dificultad”.



La primera vez que sacaron la escultura del santuario fue en el siglo XIX (no se tiene fecha exacta) para implorar que se acabará una epidemia de viruela. La segunda ocasión fue en 1916, cuando la usaron para rogar por lluvia, ya que una sequía azotaba a la ciudad y estaba generando estragos.



De la efectividad de la primera no se tienen mayores conocimientos, pero de la segunda sí hay testimonios escritos que afirman que el torrencial aguacero fue casi inmediato.



(En otras noticias: Bogotá no tendría más cuarentenas estrictas por localidades)



La tercera oportunidad fue el 10 de junio de 1952, cuando volvió a descender para pedir por la paz del país. Por este mismo motivo volvieron a traerlo el 21 de noviembre de 1998. Su quinta peregrinación fue en la Semana Santa del 2009, cuando no fue posible que los feligreses subieran al cerro por las condiciones del camino.



Finalmente, en el 2014, bajó para celebrar los 450 años de la arquidiócesis de Bogotá. En esta oportunidad lo hará para pedir que cese la pandemia del nuevo coronavirus.

La imagen, que pesa unos 150 kilos, está hecha de madera y metal fundido.

Siga informándose:

- La historia de la mujer que rastrea a los infectados de covid-19.



- ¿Por qué los emberas no quieren abandonar el parque Tercer Milenio?

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET