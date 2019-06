‘Si les dicen a los bogotanos que no los van a robar, es mentira’

A siete meses de que termine el mandato de Enrique Peñalosa, su secretario de Seguridad, Jairo García, se refiere a los logros y desafíos en su materia, que sin duda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ocupa un lugar importante en la agenda de los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá.

La reducción del 11,7 por ciento en los homicidios –comparando lo que va de este año con el pasado–, el aumento de los hurtos a personas en 22,9 % entre enero y abril, y la reciente captura de 175 personas que integraban 10 bandas delincuenciales son algunos de los temas que mencionó.

Pese a la captura de ladrones, como los 175 de la semana pasada, el hurto a personas sigue aumentando, ¿cómo combatirlo?



El hurto a personas está estabilizado, el mensaje es claro, estamos focalizando la capacidad de la policía de inteligencia, de investigación, de vigilancia y de nuestros fiscales especializados en reducir este indicador de hurto a personas. Por eso, las operaciones Metrópoli I y II tuvieron dos componentes importantes. El primero de ellos es que más del 50 por ciento de las capturas fueron con orden judicial y un segundo componente está relacionado con capturas en flagrancia.



¿Pero todas estas personas van a quedar tras las rejas?



Estamos haciendo un ejercicio de investigación lo suficientemente maduro para que logremos medidas favorables con el fin de controlar a los responsables de estos delitos, y en el tema de reincidencia, lo que esperamos es que los proyectos de ley que están en curso nos den más instrumentos para tener resultados.



Algunos candidatos a la Alcaldía han tomado la seguridad como una de sus banderas, ¿qué opina de esto?



La pregunta inteligente a los candidatos es ¿cuál es el objetivo de la política que proponen?, ¿qué van a hacer? si le dicen a los bogotanos que no los van a robar, eso es mentira, esta ciudad es muy grande. Usted lo que le tiene que decir a la gente es que no le va a pasar nada violento. Por eso la obsesión de bajar los homicidios y las lesiones. Yo pediría que se mantenga la senda de la reducción de los homicidios porque eso cambia todo el escenario criminal. Estoy firmemente convencido de que vamos a bajar a menos de 1.000 asesinatos en un año.



Otros aspirantes hablan de aumentar el número de policías...



Sí, y dicen que la ciudad los va a financiar, pero para financiar un policía usted tiene que pagar desde que se inicia en la escuela hasta que se jubila, ¿cómo va a pagar eso Bogotá? La capacidad de crear policías al año en el país abarca 5.000, en el mejor de los casos. Solo en Bogotá pueden salir unos 400 al año, entre quienes piden la baja, se lesionan o se investigan.



Es decir que los 1.000 patrulleros que le dio el Gobierno en abril a la ciudad en realidad fueron 600, porque los otros llegaron fue a reemplazar a quienes se fueron...

Más o menos, estamos aumentando, pero compensando también.

En la operación Metrópoli II, las autoridades presentaron el jueves pasado a 175 personas capturadas por hurto en Bogotá. 10 bandas fueron desarticuladas. Foto: Secretaría de Seguridad.

La tasa de asesinatos en Bogotá es hoy la más baja en 40 años, ¿cómo lo lograron? y ¿cuánto le costó este logro a la ciudad en términos de inversión?



El primer costo fue político, al decir que lo que se estaba haciendo no funcionaba. Creamos la Secretaría de Seguridad para definir una inversión. Hemos invertido más de 500.000 millones de pesos, pero no es tanto la inversión sino cómo se invierte. El gran resultado de esto es que, dos años después, la Secretaría de Seguridad está funcionando al cien por ciento, esta secretaría tiene reconocimiento, resultados y un norte.



¿Es cierto que se redujeron en un 30 por ciento los recursos para la seguridad este año?



Eso es verdad. Lo que no se menciona es que las grandes inversiones ya las hemos hecho.



¿Pero no es bajar la guardia?



Hay que ser inteligente. Invertimos en un sistema de videovigilancia que no existía, cerca de $ 100.000 millones en eso; estoy llegando a 5.000 cámaras. En equipamientos vamos a llegar a unos $ 130.000 millones, más de 3.000 motos, 1.000 vehículos, 300 bicis para la Policía; estamos renovando casi el 95 por ciento del parque automotor. Hicimos la inversión de la línea 123 que nos faltaba la actualización. Se dieron los recursos de unos $ 120.000 millones para terminar el comando de la Policía, ¿plata por plata? mire los resultados. Hemos hecho una inversión muy importante y la ciudad tiene que hacer otras inversiones.



Usted ha insistido en endurecer las leyes en contra del porte de armas blancas y el exfiscal Néstor Humberto Martínez era un aliado , ¿con la salida de él pierde impulso esta iniciativa?



Yo creo que hay buena receptividad para que el proyecto siga, las justificaciones que hemos planteado para penalizar el porte de armas blancas son bastante buenas. Estamos hablando de que el 40 % de los homicidios se cometen con este tipo de armas, que hay reincidencia en el porte como en el sitio donde ocurre el comparendo. Tenemos buenos argumentos para que el proyecto avance en el Congreso.



El otro tema es la reincidencia...



Creo que hemos sido contundentes: más de 400 capturas a responsables de hurtos en Bogotá en los últimos dos meses, más de 25 bandas desarticuladas. Pero seguimos trabajando con la reincidencia, cerca de la mitad de los capturados son reincidentes, y de nuevo hacemos un llamado al Congreso para avanzar en la ley que nos de mejores instrumentos para que la reincidencia genere una mayor pena.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom