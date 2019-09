'Desde el 2017 hemos suspendido 60.000 licencias y seguiremos'

En rueda de prensa relacionada con el paro de conductores de hoy en Bogotá, el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que la protesta es liderada por un grupo de trabajadores del transporte intermunicipal que desde ayer lideraron una campaña de desinformación que generó varios impactos negativos en la movilidad.

Agregó que la entidad está aplicando el Código de Tránsito que es claro en señalar que quien tenga dos infracciones en un periodo de seis meses se le quita la licencia. "Desde el año 2017 hemos suspendido más de 60.000 licencias y este año hemos avanzado y tenemos suspendidas 30.000. Esos conductores no tendrán este documento durante seis meses y no podrán conducir porque entrarían en un delito de tipo penal", dijo el funcionario.



(En vivo: Así transcurre el paro de un sector de conductores este lunes)



Bocarejo aceptó que ese control sí se está haciendo y que se han llevado a cabo reuniones con Hernando Chávez, líder de la protesta de hoy, y que el acuerdo era confirmar sí eran justas o no las sanciones. "No vemos por qué no aplicar las normas a quienes no estén haciendo su trabajo, estos deben acatar la ley".



Dijo que una de las cosas más preocupantes de esta jornada es que la convocatoria no venía soportada por las agremiaciones y que, además, los convocantes crearon pánico y suspensión de actividades en la ciudad. "Estamos haciendo seguimiento en las vías, control en los puntos y si hay vandalismo, plan tortuga o bloqueos, los agresores deberán estar a disposición de las autoridades".



(En fotos: Las fotos que deja el paro de transporte en Bogotá)



En cuanto a los bicitaxistas dijo que estos sí pueden transitar pero sin motor.



No está previsto levantar el Pico y placa por ahora.



Agregó que los servicios de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público ( Sitp) se han prestado con normalidad a pesar de que los actos de vandalismo sí han generado traumatismos en el sistema. "En Usme y en San Cristóbal arremetieron contra buses y taxis", dijo Bocarejo.

Traumas en el transporte en Chía, la Calera y Soacha

El secretario de movilidad dijo que aunque existe el derecho a la protesta esta se debe llevar a cabo respetando la integridad de los ciudadanos, esto porque sí se redujo de forma notable los servicios de transporte intermunicipal. "En Soacha el flujo es muy bajo". La misma situación se presenta desde Chía y desde La Calera.



Es decir, serían un grupo de unas 400 personas los que estarían provocando algunos colapsos en ciertos sectores de Bogotá y el municipio de Soacha (Cundinamarca).



Los bloqueos más importantes se están presentando en San Cristóbal Sur con aforos de unas 100 personas, en el Portal 20 de julio, en la vía a La Calera, En Suba Bilbao , en el Portal El Tunal y en la Autopista Norte con calle 114 y son protagonizados, según algunos testimonios, por personas que han violado las normas de tránsito o prestan servicios ilegales de transporte.



Los ciudadanos también han reportado cese de actividades por parte de los conductores que trabajan con ayudas de aplicaciones móviles. "Esta mañana tratamos de pedir carro a través de estas ayudas y salía que todos los conductores estaban ocupados", dijo una usuaria de las mismas.

Aunque las personas que están ocasionando los bloqueos dijeron que era una toma pacífica, lo cierto es que algunos conductores denunciaron agresiones en su contra por no querer participar de las mismas. Les han tirado monedas y piedras.

También se han vandalizado dos buses en el sector de Usme, cinco en el sector de San Cristóbal, dos en Engativá y un taxi. Dos personas salieron lesionadas de estos incidentes.



En cuanto a la imposición de comparendos, que es por lo que se quejan los fanifestantes, Juan Pablo Bocarejo, dijo que como autoridad están en el deber de hacer cumplir las normas de tránsito. "Esto es muy importante para los conductores profesionales, los que se dedican todos los días a mover gente, a miles de Bogotanos. Desafortunadamente tenemos conductores de transporte público que reiteradamente cometen infracciones poniendo en peligro a todo el mundo".

REDACCIÓN BOGOTÁ