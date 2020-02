El rostro de las fuertes heladas en la sabana de Bogotá

Tres días después de las bajísimas temperaturas (-0,5 grados centígrados) que se presentaron en la sabana de Bogotá, Miguel Acosta camina en medio de sus cultivos marchitos: la papa y el maíz, en los que durante dos meses y medio había invertido tanto, se encuentran en el piso. Las hojas que se tornan color café y amarillo son muestra de las consecuencias de las heladas que han azotado la región.

En sus manos se encuentra una mata de papa que arrancó para mostrar cómo estaba empezando a nacer el tubérculo y cómo su trabajo y el de más de 25 personas se perdió. Ahora solo queda barbechar esas hectáreas y empezar de cero.



Acosta es agricultor desde hace más de 30 años. Nació en Fosca, Cundinamarca, y desde ese entonces confiesa que lo único en lo que lo educaron sus padres fue en este oficio.



Sus cultivos están ubicados en la finca La Rivera, kilómetro 7 entre la vía que conduce de Suba a Cota. Acosta habla sobre lo impredecibles que pueden ser las heladas, pues siempre se esperan fuertes en enero, pero este año fueron muy leves en ese mes, lo que hizo que la semana pasada lo tomara por sorpresa y salieran afectados sus cultivos. Por ejemplo, el miércoles y el jueves la temperatura en el sector cayó a -0,3 y -0,5 grados en la madrugada, y subió en promedio a 23 en el día.



Los cultivos que en muchas ocasiones pueden verse estropeados por las altas temperaturas son más propensos a dañarse con las heladas que se han presentado.

El maíz, la papa, la lechuga, el cilantro y hasta las cebollas resultaron afectados por las bajas temperaturas, que “desde hace más de 11 años no se presentaban en estas magnitudes”.

El intenso frío, que empieza a la una de la madrugada, según Acosta, se extiende normalmente hasta las 5 a. m., que es el momento en el que empieza a subir la temperatura. Una hora después ya se pueden encontrar sectores cubiertos de “hielo negro” derritiéndose, que puede ser el más dañino para los cultivos, pues al desleírse deja las plantas totalmente marchitas.



Mientras se limpia la tierra del cultivo de papa que tiene en las manos, asegura que si hubiera sido solo una helada, no habría pasado nada porque se hubiera podido recuperar con fertilizantes y riego, pero al ser tres seguidas hace imposible salvar un cultivo.



Con los riegos se consigue que la tierra mantenga el calor en las horas de la noche, cuando más daños sufren los cultivos. De las más de 100 hectáreas que están cultivadas entre hortalizas, papa y maíz, Acosta calcula que unas 40 se perdieron totalmente.



Los cultivos de maíz que ya se están pudriendo deben ser barbechados por las máquinas para poder volver a sembrar. Los terrenos, que no son suyos sino que están en alquiler, debe pagarlos cada semestre, al igual que los servicios, los cerca de 25 trabajadores y las semillas. Según sus cuentas, cerca de 200 millones de pesos son las pérdidas que acumula hasta este momento en los terrenos que tiene alquilados en tres fincas distintas.



Los únicos cultivos que se salvan son los de algunas hortalizas, como el brócoli, la coliflor y las remolachas, que permanecen intactas en medio de los sembradíos afectados por las intensas heladas.



Aparte del clima, este agricultor bogotano también se enfrenta a problemas como los bajos precios a los que le están comprando los productos. Asegura que los intermediarios se quedan con buena parte del dinero y muchas veces trabaja a pérdida. Hay temporadas del año en las que un paquete de 36 brócolis los intermediarios se lo pagan a 4.000 pesos, una docena de lechugas en 2.000 pesos y el perejil a 1.000 pesos.



Asegura que no ha recibido en este momento el apoyo de ninguna entidad gubernamental y que la única solución que encuentra para volver a sembrar es sacar préstamos en los bancos.



Acosta hace un llamado al Gobierno para que promueva ayudas para todos los agricultores de la sabana de Bogotá que están afectados en este momento –en Cundinamarca se estima que las heladas han perjudicado a 17.900 agricultores–, y campañas para que las personas de las ciudades

