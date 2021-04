Cultura ciudadana, el reto de este domingo en ciclovía

“El espacio de la ciclovía y de los parques públicos es un oportunidad para disfrutar del aire puro, descansar durante una hora. Es importante para la salud mental de los ciudadanos”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez López, esta semana después de la polémica que desató el hecho de que durante el próximo confinamiento se van a abrir la ciclovía y los parques urbanos.



(Artículo relacionado: 'Estamos enfrentando el pico más difícil y mortal': Claudia López)

Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la ciclovía será habilitada este domingo 18 de abril en su horario habitual y en las rutas tradicionales e igualmente los parques metropolitanos estarán abiertos al público.



Como presintiendo la polémica, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo: “Hacemos un llamado para que la gente haga ejercicio al aire libre, pero de manera individual, evitando las aglomeraciones”.



No tardaron en llegar voces de los ciudadanos a favor y en contra de este permiso. “Alcaldesa, van a abundar los informales y la aglomeración de personas. No abra la ciclovía”, en tanto que otros agradecían ese permiso así fuera solo por una hora. “Gracias, alcaldesa, es muy bueno salir a respirar aire puro y luego devolverse a la casa con la familia”.



Y es que la preocupación no es para menos. En un domingo normal los parques metropolitanos de Bogotá pueden tener una afluencia normal de 150.000 ciudadanos y la ciclovía dominical puede convocar a 1,6 millones de personas. El reto es, entonces, que la ciudadanía dé muestras de cultura ciudadana y entienda que de su comportamiento también depende que los casos de covid-19 no se incrementen en la capital. “De todas formas, como en todas las ciclovías, nuestro personal estará pendiente de que no haya aglomeraciones y que las personas circulen”, dijo la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte Blanca Inés Durán.



(También: Así funcionará TransMilenio durante la cuarentena)



Añadió que nadie podrá estar en los parques o en la ruta de la ciclovía sin los tapabocas bien puestos, que cubran nariz y boca, que el tiempo máximo en estos dos espacios habilitados es de máximo una hora y que es importante mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones.



Y es que esta no fue una decisión a la ligera, la tomó el Comité Epidemiológico debido a que en los encuentros al aire libre hay menos posibilidades de contagio que en los lugares cerrados y porque, en todo caso, la actividad física ayuda a evitar crisis de salud mental. “De hecho, el decreto permite que los ciudadanos realicen una hora de actividad física”, dijo Durán.



Por otro lado, en los parques se hará vigilancia del aforo para evitar aglomeraciones.

Aunque las críticas vinieron sobre todo de algunos ciudadanos en las redes sociales, y los funcionarios entienden los riesgos, el argumento es que esta decisión, si se respetan las normas, pueden ser un alivio mental.



De hecho, ya hay estudios, como uno llamado ‘Salud mental y resiliencia en adultos jóvenes de Suramérica durante el aislamiento por la pandemia’, de la Universidad Javeriana, que mostró que, en Bogotá, el 46,9 % de los hombres y el 56,3 % de las mujeres presentan niveles altos de ansiedad. El asunto es que el confinamiento puede incrementar los síntomas de este trastorno y una salida de una hora fue la fórmula que encontró la Administración para que los ciudadanos respiren y salgan del encierro en los peores momentos de la pandemia.



(Además: Bogotá entregará incentivos económicos a escuelas deportivas)

Ojo con estas medidas

Recuerde que el Comité Epidemiológico Nacional –en cabeza de la alcaldesa mayor, Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz– determinó que es necesario decretar una nueva cuarentena general este fin de semana desde hoy a la medianoche hasta el próximo lunes 19 de abril, a las 4 de la mañana. La medida se repetirá el fin de semana siguiente, a partir del jueves 22 de abril a partir de las 11:59 p. m y hasta el lunes 26 de abril a las 4 a. m.



También se les pidió a las empresas para que haya un cumplimiento estricto del trabajo en casa, y que mínimo el 70 % de sus empleados trabajen de manera remota en sus hogares, y solo el 30 % lo haga de manera presencial. Esta disposición se deberá cumplir de manera obligatoria para el sector público. En el mismo sentido, se recomendó a las universidades permanecer en modalidad virtual desde hoy hasta el viernes 30 de abril. Recuerde que también habrá pico y cédula hasta el 19 de abril.



“Cualquier bogotano que tenga algún síntoma deberá tomarse la prueba. Hay puestos de pruebas gratuitas en TransMilenio y en 178 puntos distribuidos por toda la ciudad. Lo que más nos va a servir es identificar quién está enfermo y hacer un rastreo y una toma de pruebas de manera masiva”, indicó la alcaldesa Claudia López.



CAROL MALAVER.

SUBEDITORA BOGOTÁ.

Escríbanos a carmal@eltiempo.com

Más artículos de Bogotá