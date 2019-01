¿Cómo está la movilidad en Bogotá después de vacaciones?

Luego de la temporada de vacaciones, los habitantes de la capital del país empiezan a retomar sus actividades habituales y cotidianas. Aquí, le reportamos (en vivo) el estado de las vías, la movilidad y los accidentes.

El pico y placa para este lunes:



Particulares: pares

TPC: 3-4

Taxis y Especiales: 5-6

Ambiental: 2



08:00 a.m. Choque en la NQS con 94



Incidente vial entre dos particulares en la carrera 30 con calle 94, sentido sur- norte.



07:57 a.m. Tráfico pesado en la Séptima



Congestión vial en carrera Séptima desde la calle 94 hasta la calle 141.



07:44 a.m. Calle 100 con trancón



La calle 100 presenta alto flujo de carros desde la carrera 67 hasta la carrera Séptima.



07:42 a.m. Avenida Suba congestionada



La avenida Suba presenta congestión en carril izquierdo (norte-sur) desde la calle 129 hasta la 100.



07:39 a.m. Tráfico lento en carrera 68



La movilidad lenta se presenta desde la calle 32 (sur) hasta calle 22 hacia el norte de la ciudad.



07:28 a.m. Congestión en la 68 con Primero de Mayo



Incidente vial entre bus y colectivo en la avenida Primero de Mayo con carrera 68, sentido occidente - oriente.



07:27 a.m. Choque en la calle 42



Incidente vial entre particulares en la carrera 30 con calle 42, sentido norte - sur.



07:21 a.m. Trancón en avenida Boyacá

La avenida Boyacá en sentido sur-norte presenta trancones desde la calle 1ra hasta la calle 19.



07:18 a.m. Continúa congestión en Las Américas



La avenida de Las Américas presenta alta congestión vehicular desde la diagonal 2a hasta la carrera 66a. (Occidente a oriente).



07: 02 a.m. Cierres en carrera Séptima desde hoy

A partir de hoy se ejecutarán los cierres de dos intersecciones de la carrera 7 en las calles 23 y 17, para continuar las obras de peatonalizacion.



07:01 a.m. Tráfico pesado en Autonorte



Congestión en autopista Norte desde la calle 82 al sur de la ciudad hasta la calle 153 al norte de Bogotá.



