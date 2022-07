Más de 120.000 personas asistieron el fin de semana a la celebración de los 25 años del festival Hip Hop al Parque que se realizó en el parque Simón Bolívar. Bajo el lema ‘Mi tema es el respeto’, personas de toda la ciudad pudieron ver en vivo a varios de los mejores exponentes nacionales y latinoamericanos del género en tarima, y a diferencia de otros años, se resaltó el buen comportamiento de los asistentes.



El bogotano N.Hardem fue uno de los artitas locales que participó en esta edición del festival. Foto: Cortesía Math Valbuena / Idartes

En la última edición que se realizó en 2019, el festival fue noticia no por la música y el arte, sino por las riñas y los hechos violencia que ocurrieron al cierre de la jornada. Por tal motivo, el de este año tenía un reto fundamental: volver a mostrarle a la ciudad que el hip hop es un movimiento cultural diverso y comprometido que apuesta por la hermandad.



Justamente, el cartel de este año presentaba artistas con diferentes propuestas en términos de temáticas y sonidos. Desde la española Arianna Puello con su rap clásico y letras contra el sistema, pasando por la agrupación chilena Movimiento Original que apuesta por combinar el rap y el reggae, hasta el argentino Trueno quien tiene una carrera ligada al freestyle y ha experimentado con el reguetón y el rock, todos lograron que los diferente públicos que asistieron al evento se sintieran identificados.



John Cepeda, más conocido como Zkirla, quien es MC, docente y uno de los grandes investigadores del fenómeno cultural en el país, señaló que más allá de las diferentes propuestas, también se hizo presente ese relevo generacional.



“Había muchas personas que asistían a su primer Hip Hop al Parque, gente con mucha curiosidad que llegan a la cultura por las nuevas dinámicas del movimiento. Por ejemplo, muchos jóvenes que llegaron porque les gusta el freestyle había artistas que estaban ligados a ese fenómeno y otros que fueron en busca de apuestas más alternativas en lo musical”, explicó.



Para Zkirla este es un primer paso para que los fanáticos entiendan el poder que tiene el Hip Hop para impactar en la sociedad.



Artistas locales y extranjeros tocaron durante 16 horas. Foto: Cortesía Math Valbuena / Idartes

“Dentro del movimiento sigue habiendo gente muy purista que tal vez no ha entendido la riqueza en cuanto a sonidos, propuestas y colores. Para muchas personas el rap es el que habla de su realidad en los barrios de Ciudad Bolívar y Usme”, agregó.



Si bien el festival no estuvo exento de incidentes -Trueno fue abucheado durante su presentación- para algunos asistentes si se fue evidente que hubo un cambio.



“Dejé de asistir en 2017 porque daba la impresión de que la Alcaldía hacía este festival por salir del paso y a mi parecer eso generaba problemas de inseguridad por la falta de logística. Este año no solo vi una avance en eso, sino en el mismo comportamiento de la gente, como que no solo enfocarse únicamente en el rap underground o específicamente en la música, sino en otros elementos del hip hop, sí abrió las puertas para gente nueva”, le dijo Richard Marín, quien asistió a su sexto festival.



Spektra de la Rima, rapera, compositora y jueza de batallas, destacó las otras actividades que se desarrollaron alrededor del festival. “Los emprendimientos estaban muy llenos, la gente estaba comprando y en general el ambiente se sentía muy tranquilo. Vi mucha gente feliz de volver al festival y eso fue lindo”, dijo.



Desde el Distrito también destacaron el comportamiento de los asistentes y reconocieron que hubo un público mucho más amplio y más diverso.



“El hip hop es un movimiento cultural de gran arraigo en Bogotá, que se ha consolidado como un espacio para la creación y pluralidad. En esta edición, logramos mostrar sus diferentes facetas y, sobre todo, las tendencias actuales que no solo trajeron a un público nuevo y diverso, sino que se consolidó como un espacio de respeto, tolerancia y disfrute, dejando atrás los estigmas y reivindicando el lema de estos 25 años”, destacó Catalina Valencia, directora del Idartes.



En la tarima del festival dicho cambio también se pudo sentir. “Fue una gran experiencia para nosotros, un sueño hecho realidad de muchos años. Lo hemos disfrutado al máximo: la organización, el evento y la gente”, señaló Gabriel Arocha, de Flava and Spices de Venezuela, agrupación ganadora de la Batalla de Break que se realizó el domingo.

BOGOTÁ

