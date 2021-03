El regreso a clases presenciales en tiempos de pandemia | Opinión

El temor sobre los riesgos de aumento de contagios con el regreso a la presencialidad en los colegios ha sido un tema polémico entre padres y docentes. Si bien se reconoce que las clases en modalidad remota están afectando negativamente el desarrollo socio afectivo de los niños, las niñas y los adolescentes NNA, a la vez que aumenta la brecha entre aquellos de hogares en situación de pobreza respecto a los de los que no lo están, de alguna manera se invisibilizan otros riesgos que para muchos de ellos reviste el permanecer confinados en casa.

Se tiende a resaltar la enorme desventaja que significa para los NNA de hogares en situación de pobreza recibir clase desde sus casas ya que no cuentan con las condiciones adecuadas. Sin embargo, adicional a esta evidente desventaja, se suman las deficientes condiciones de habitabilidad que también implican otros riesgos.



Según el censo DANE 2018 en Bogotá alrededor de 183.869 hogares presentan déficit cualitativo en sus viviendas por hacinamiento mitigable. Lo anterior significa que en las viviendas de estos hogares hay entre tres y cuatro personas por alcoba o espacios destinados para dormir. La probabilidad que esto se presente con mayor frecuencia en los hogares en situación de pobreza es muy alta, y para los NNA que habitan allí significa varios riesgos.



En primer lugar, cabe señalar que diversos estudios han encontrado asociación entre la violencia intrafamiliar y el hacinamiento, lo cual es entendible pues la convivencia de varias personas en espacios reducidos aumenta los conflictos entre ellas por el uso de estos. Asimismo, el hacinamiento limita la privacidad lo cual sumado a lo anterior afecta seguramente con mayor énfasis a los NNA. En segundo lugar, según los informes de Medicina Legal sobre abuso sexual de menores de edad las cifras evidencian que sucede con mayor frecuencia en el interior de sus viviendas que fuera de ellas. Aunque seguramente esto no pasa de manera exclusiva en aquellas que presentan hacinamiento mitigable, no se puede desconocer que esa condición incide en que se presente con mayoritariamente en estas.



Pese a que se reconoce que efectivamente ha aumentado la violencia intrafamiliar con el confinamiento, no se analiza que esta situación en buena medida se asocia a esas condiciones de hacinamiento en las cuales insisto los más vulnerables terminan siendo los NNA. En este sentido, quedarse en casa para muchos de ellos ha sido un riesgo mayor para su integridad física y moral que la pandemia misma. Esto sucede en el marco de una sociedad abiertamente injusta y desigual que no se compadece del sufrimiento de la población más vulnerable y donde se privilegia el logro de indicadores económicos así se esté sacrificando la calidad de vida de muchos hogares. En este sentido, más allá de contar con un indicador económico sobre la cantidad de metros cuadrados construidos mensualmente en la ciudad, junto con las cifras de empelo generado, es urgente revisar con qué tipo de calidad se está construyendo la vivienda. Señalo esto pues en buena medida para superar las brechas se necesita pensar en las personas y más aún en los NNA quienes según nuestra constitución política cuentan con derechos prevalentes sobre los derechos de los demás.

En este contexto, como sociedad debemos entender que el derecho a la vivienda no es un asunto menor de política pública, sino un derecho constitucional que debe garantizar la dignidad de la vida humana. Por lo tanto, como sociedad debemos exigir su cumplimiento para todos los ciudadanos colombianos, con especial atención en nuestros NNA.

OLGA CEBALLOS

Profesora asociada Facultad de Arquitectura y Diseño

Pontificia Universidad Javeriana