“El regalo que le podemos dar a mamá es no ir a verla”, Claudia López

Si algo me ha dolido en cuarentena es no poder abrazar a mi madre.



Si no vivimos con nuestra mamá el mejor regalo que le podemos dar mañana es NO visitarla porque la exponemos a riesgo innecesario. Y si viven con ella relevarla mañana y siempre de la carga de labores de cuidado. pic.twitter.com/TgbKU6hoCH