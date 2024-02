Veedor para la Policía le pide a concejal motero respeto para patrullero de la Policía

El gremio de expolicías, representado en veedores de la Policía Nacional, le exigió este martes respeto al concejal Julián Forero con los uniformados de esta institución en Bogotá. El reclamo al cabildante es porque increpó a un uniformado que le pidió parar cuando iba en su motocicleta.



“No estamos de acuerdo con ese irrespeto al policía”, afirmó Armando Vergara Moreno, presidente nacional de la veeduría de salud y bienestar y derechos humanos para la Policía Nacional, un organismo independiente de esa institución y al que pertenecen exuniformados y ciudadanos.



El veedor y expolicía cuenta que el uniformado tomó la decisión de pedirle a un grupo de motorizados que se detuvieran cuando vio que en medio iba un policía y que en ese momento el concejal Forero reaccionó contra el patrullero.



Esos hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando el concejal Forero, más conocido como Fuchi entre los moteros de la ciudad, iba acompañado de otros motociclistas y un policía motorizado que se movilizaba dentro de ese grupo y que resultó ser su escolta.



Ante el reclamo de la veeduría para la Policía, el concejal le dijo a este diario que no tiene nada en contra de la Policía ni de los puestos de control, e invitó al veedor a revisar en detalle el video para que se tome una opinión de lo que realmente sucedió durante el procedimiento, que, afirma, duró dos horas.



“No tengo nada en contra de la Policía, ni de los procedimientos, ni de los puestos de control, pero antes de ser político he peleado por la forma como se hacen algunos procedimientos con los cuidadanos”, insistió Forero, quien agregó que "el respeto debe ser mutuo".

Según videos que circulan en redes sociales, el concejal se refiere a un uniformado con palabras como “perro” y “gamín” y les dice que lo tienen que llamar “señor concejal”.



En efecto, en uno de los videos del procedimiento policial se ve cuando el concejal les dice a los funcionarios de la Policía de Tránsito “póngame las esposas, perro; póngame las esposas de una vez. No sea abusivo, usted es un gamín”.



El concejal, igualmente, les dice "no saben a quién paró" y les reclama porque el uniformado "se bajó y me atravesó la moto, mire donde atravesó la moto, y vino aquí a quitarme las llaves de mi moto, eso no se hace, no sea gamín. Utilice la fuerza, utilícela".



Ante esos hechos, el presidente de la Veeduría para la Policía dice que en ningún video se muestra que el patrullero haya actuado mal o tratado de forma indebida al cabildante, sino que actuó dentro de lo regulado por el Código de Policía.



“Si el policía actuó mal, el deber del concejal era llamar al comandante de la Mebog, que está con las puertas abiertas a los ciudadanos; pero lo que hizo fue enfrentarse a él, porque quería sentar que es concejal y se para donde quiera, trata mal al que quiera e insulta al que quiera”, asegura Vergara Moreno.

Armando Vergara, presidente de la Veeduría para la Policía

“Acá se hirió el ego del concejal”, dice el líder de los expolicías, quien llama la atención porque esas actitudes de irrespeto a los uniformados se puedan generalizar y recuerda que ya se han presentado casos con algunos altos funcionarios públicos que utilizan el cargo para intimidar al uniformado que los requiere.



De hecho, según Vergara Moreno, en Bogotá y en otras ciudades se viene presentando una situación con un sector de moteros que cada vez que ven un puesto de control de la policía se reúnen y crean tal presión contra los uniformados que ha habido casos en los que estos terminan permitiendo que se bajen motos de las grúas.



Fuchi Forero, concejal de Bogotá.

El veedor además señala que el patrullero involucrado en el incidente con el concejal Forero fue abordado por un motociclista que le dijo: ‘Usted es el policía que paró al concejal Fuchi, ¡qué bonito!”, y por eso dice le pedirá al general William René Salamanca garantías de seguridad para el uniformado, quien podría ser agredido por alguna persona o del gremio de los moteros.



Finalmente, el veedor para la policía le pide al concejal Forero y líder de moteros que le presente excusas al patrullero. Sin embargo, el cabildante, hasta ahora, ha señalado a diferentes medios que no se arrepiente de lo sucedido.



En su defensa, Forero le dice este diario que los policías que lo requirieron entraron en contravía y que a pesar de que llegó su esquema de seguridad siguieron requiriéndolo con el fin de “generar conflicto”.

“No necesito entrar en conflicto con un policía, si hace bien su trabajo. No tolero el abuso, el irrespeto, el mal procedimiento, la intimidación y la grosería", señaló y agregó que “con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo tengo el título de concejal, a mí nadie me lo regaló”, afirmó el cabildante que se inscribió por el movimiento LARA.



Cabe señalar que durante el procedimiento policial, al concejal motero le fueron impuestos dos comparendos: uno por irrespeto a la autoridad y otro por impedir el procedimiento de identificación.



A principios de esta semana el concejal Julián Forero también fue denunciado por un conductor de haberle rayado el vehículo –en un video mostró el rayón de lado a lado por un costado- y el cabildante argumentó que se había tratado de un incidente vial y ocurrido cuando el conductor lo cerró.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

