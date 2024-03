El químico y matemático que vive de hacer remiendos y duerme en un ‘pagadiario’

Prisa pasa el monje capuchino a misa y mano alzada se cruza el melindroso con el oficinista, en medio de la ventisca, y las camanduleras que se echan cruces al ojo de una despampanante señorita de soberbias copas y menuda minifalda.

Todo ocurre a cámara veloz en este trecho de la carrera 7.ª con calle 16, entre la iglesia de La Veracruz y la parroquia de la Tercera, por el mismo trecho que conduce al Camellón Morgan (el de la venta de libros piratas).

De espaldas a la torre de Avianca, un hombre de gorro café, sentado en una banquita de lona, frente a una vetusta máquina de coser, es el único parroquiano que no se inmuta ante el revuelo de peatones atrapados en el intempestivo remolino que alborota sombreros, faldones y racimos de lotería.

Mario es un prodigioso químico y matemático que se gana la vida con una maquina de coser en las calles del centro de Bogotá. Foto:Ricardo Rondón Compartir

El varón de la Singer mecánica, de piel tostada y pupilas negras y brillantes como pepas de corozo, responde al nombre de Mario Marulanda, uno de los tantos desplazados de la cruenta violencia colombiana que en la zona rural del municipio tolimense del Líbano vio caer por las balas, uno a uno, a los miembros de su familia.

Marulanda no pasa desapercibido en este punto neurálgico de Bogotá. La vieja máquina de coser despierta curiosidad. Y acaso, a quién, en sano juicio, le da por despachar en plena vía pública costuras, cremalleras, remiendos de morrales y carteras, suturas de suelas... ¡pues a Mario!, que en el incesante picoteo de la aguja lo que más trabaja son parches en chaquetas y camisas de hinchas, punkeros y moteros.

Sobre la mesita donde reposa la máquina de costuras está sembrado un sacapuntas de manivela y un estuche de lápices y plumas. Así nos vamos enterando del abanico de oficios que desempeña este tolimense de 53 años, íngrimo en la jodida vida, porque según él solo tiene apegos para su máquina de coser.

Mario Marulanda lleva la casa a cuestas: una maleta de cuero donde guarda un par de mudas de ropa, implementos de aseo, libretas de apuntes y diseños, algunos libros, una bolsa de pan, un pote de arequipe y una botella de refresco, que es lo único que consume de alimento.

Mario es un prodigioso químico y matemático que se gana la vida con una maquina de coser en las calles del centro de Bogotá. Foto:Ricardo Rondón Compartir

'Pagadiario'

Su jornada con las costuras comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, cuando trastea en un carrito de balineras la Singer, el maletín de herramientas, los butacos donde esperan sus clientes y el muestrario de los parches que acomoda en el muro de calicanto de la iglesia de la Tercera.

Mario arrastra el carrito hasta un parqueadero de la calle 17 con carrera 8.ª, donde paga tres mil pesos por guardar sus trebejos, y se dirige al barrio Santa Fe a pasar la noche en uno de los camarotes de ‘pagadiario’ de seis mil, en un cuarto que comparte con 20 personas, con derecho a inodoro, dos duchas para 100 ocupantes y tinto de termo —cortesía de la casa—, a la salida, que es a las 7 de la mañana.

Pero ¿cómo es dormir en un antro empotrado en un edificio apocalíptico de la zona más caliente y peligrosa de Bogotá, en medio de burdeles, bares de mala muerte, rotos de pared donde se agazapan al cocuyo del vicio rostros ahumados de jíbaros, proxenetas, pelanduscas, travestis, vagabundos y matones de tres pesos?

Compartir Mario es un prodigioso químico y matemático que se gana la vida con una maquina de coser en las calles del centro de Bogotá. Foto:Ricardo Rondón

Mario Marulanda, ¡¿se puede conciliar el sueño en un catre de esos?!

—Cuando uno llega, lo primero que hay que hacer es esto —responde exhibiendo un atomizador que saca del bolsillo de su chaqueta.

—¿Qué contiene eso?

—Vinagre corriente y extracto de ‘matarratas’ al ciento por ciento. En San Victorino lo conocen como ‘sicario’ porque tiene cianuro. Con una copita basta. Una rociada en sábanas y cobijas es suficiente para espantar chinches, ácaros y pulgas. Al alboroto de la noche ya me acostumbré. Se escucha una rareza de películas, pero me pongo a leer y al final me vence el sueño.

—¿Usted consume vicio?

—No fumo ni bebo. En el ‘pagadiario’ está prohibido meter vicio, pero no falta el loquito o la loquita que le da fuego a un pucho de marihuana o a una bicha de ‘zuco’.

—¿Quién le confío la fórmula del vinagre y el ‘sicario’ para contrarrestar alimañas?

—Porque yo estudié electroquímica en la Corporación Tecnológica de Bogotá, pero no terminé por falta de recursos. Es que mi historia es bien larga desde que mataron a mi familia y me vine a ‘resucitar’ a la ciudad. Hasta en joyería trabajé.

—¿Por qué no siguió trabajando en lo suyo?

—Fui profesor particular en Tabio, hasta que el dueño de un colegio me propuso dictar clases. Como no tengo título, me dijo que eso era fácil, que él tenía una persona que me lo sacaba rápido. Le dije que no me prestaba para eso porque era ilegal, que prefería hacer otra cosa. Por la corrupción es que está hundida Colombia. Esa ambición de querer tenerlo todo a cualquier precio.

—¿Y qué se puso a hacer entonces?

—Apareció la máquina de coser. Apenas la vi, me enamoré de ella y reuní el dinero para comprarla. Es de 1950 y me costó $ 80.000. Le subí la polea para manejarla con la mano o con el codo.

El inventor

En los días en que estuve frecuentando a Mario Marulanda me enteré de la gente que lo rodea y lo admira en su puesto ambulante de costuras. Lo tienen en el concepto de un matemático sobresaliente, calculista, químico aventajado y lector y conversador que fluye con propiedad en temas de política y sociología.

En un nuevo encuentro le pregunté por qué no alquilaba un cuarto estable donde pernoctar y un local pequeño para atender sus costuras. Mario esbozó una sonrisa y no musitó palabra.

Cuando Marulanda expuso su teoría de que el capitalismo salvaje era la plaga de exterminio de los últimos tiempos y que la humanidad se iba a extinguir por la radiación y la desmesura tecnológica, y la desatención de los poderosos ante el desastre ambiental, concluí que este pintoresco ‘Giro sin Tornillo’, incapaz de matar un zancudo, tiene el perfil novelesco de un romántico anarquista.

Mario es un prodigioso químico y matemático que se gana la vida con una maquina de coser en las calles del centro de Bogotá. Foto:Ricardo Rondón Compartir

Lo comprobé cuando llegó a saludarlo de abrazo Primitivo Sierra, veterano abogado, paisano suyo, al trenzar en una discusión alrededor del materialismo dialéctico y de las teorías políticas y filosóficas de Mijaíl Bakunin.

En una pausa del coloquio, que Marulanda aprovecha para morder y apurar un trozo de pan untado de arequipe, y unos sorbos de refresco, el jurisconsulto me dirige una mirada de abejorro aumentada por sus voluminosos espejuelos.

—¡Este hombre es un cerebro! —exclama—, un genio desperdiciado en el enloquecido mundanal. Hace cálculos infinitesimales en el ábaco que él mismo fabricó, y hasta se inventó un ajedrez que supera el antiguo chaturanga de los hindúes.

—¡¿Cómo, un ajedrez diferente?!

Mario, benévolo y silvestre como un santo escapado de una ermita de pueblo, pone sobre la mesa los planos de su increíble juego.

—Se llama Hufo, que es un nombre alienígena y contradice los códigos irracionales del ajedrez tradicional. Cómo es que una torre se come un caballo. O un caballo le arrebata los dominios a una reina. ¡Inaudito! Mi tablero, de 100 cuadros, está diseñado para 42 fichas: veintiún blancas y veintiún negras.

En el campo de batalla se enfrentan gladiadores, presidentes, serpientes, dinosaurios, tigres, campeonas, catapultas, elfos, electricidades, elefantes, brujas, estorbos, esbirros, aguas, virus, vegetales, fuegos, hospitales, meteoritos, extraterrestres y mandingas. El juego está basado en la lógica. Los mandingas son los más poderosos y están inspirados en la única tribu africana que no se dejó esclavizar. Los descendientes de ese clan, en Colombia, son la familia Carabalí.

Las fichas se desplazan en línea recta y escalonada, o en espiral, que es una combinación de las anteriores. Se trata de una estrategia científica que requiere de análisis y concentración, y que rebate la irracionalidad del ajedrez convencional. Con tiempo lo invito, le enseño y jugamos.

El cielo de Van Gogh

Quedo estupefacto. Como si estuviera oyendo al creador de Juego de Tronos. Si me queda grande un jaque mate con el ajedrez de los chinos ¿o los arábigos?, en qué camisa de once varas me voy a meter si le sigo la cuerda a Mario con su invención magnífica, como concebida, en efecto, por un alienígena.

—Mario, ¿usted no se ha puesto a pensar que la patente de su extraordinario juego se la puede rapar una multinacional del entretenimiento? Se haría millonario de la noche a la mañana, y no le alcanzarían las bolas de su ábaco para numerar el dineral que le puedan compensar.

Pero Mario, silente, vuelve a mirar sonriente con sus fulgurantes pepas de corozo, mezcla de inocencia y de incredulidad, sin un ápice de ambición por lo material, y queda claro que la plata no es lo suyo, que es feliz con las escasas rupias que a diario le deja su cosedora.

Mario es un prodigioso químico y matemático que se gana la vida con una maquina de coser en las calles del centro de Bogotá. Foto:Ricardo Rondón Compartir

Hay millonarios como Branson y Musk que invierten sumas exorbitantes para explorar a sus anchas el espacio, y regresan más sedientos de poder y ambición, como si hubieran perdido el viaje.

Después de oír fascinado todo lo que ha contado el costurero Marulanda, pienso que él hace tiempo tiene ganado el cielo prometido, como “la noche estrellada” que en sumisa indigencia plasmó en sus tormentosos insomnios ese otro santo llamado Vincent van Gogh.

RICARDO RONDÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ