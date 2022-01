'El problema no son los carros, el problema es el uso ineficiente que les damos'. Esto es lo que resaltó este martes el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, durante el balance parcial de la primera jornada de pico y placa extendido que, ahora, va de 6 a.m. a 9 p.m.



En reiteradas ocasiones, el Secretario ha hecho un llamado a los bogotanos a mejorar el uso del vehículo particular pues, indica, su ocupación promedio es de apenas 1,2 pasajeros y mueve solo el 14,9 % de los viajes: es decir, ocupa más espacio para movilizar menos gente que otros medios de movilidad.



Por esa razón, insistió a los ciudadanos que, ante la nueva medida de pico y placa, la solución no podía ser comprar un segundo carro o moto -por sus externalidades negativas-, sino elegir el carro compartido, el pico y placa solidario o el transporte público.



"Para los que están pensando en comprar un carro o una motocicleta: no es necesario, de verdad. Los carros y los vehículos están quietos el 80 % del tiempo. No es necesario comprar otro carro para tenerlo parqueado, pagarle doble impuesto, que se deprecie, pagar doble SOAT... Si necesitamos salir, si necesitamos movernos, podemos hacer uso de las excepciones", indicó Estupiñán.

"El problema no son los carros, sino el uso ineficiente que les damos" Desde @SectorMovilidad le hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que utilicen las excepciones del #PicoYPlaca u otros medios de transporte para no incurrir en la compra de un segundo carro o una moto. pic.twitter.com/eynRs3BgHA — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 12, 2022

Y las externalidades no son solo se limitan al plano de la movilidad. Según cifras del Inventario de Emisiones de la Secretaría de Movilidad, los automóviles producen, cada año, 18.799 toneladas de material particulado PM10 y 1.913 toneladas de PM2.5

El apunte de Estupiñán se dio el mismo día en que la alcaldesa de Bogotá, en entrevista con Noticias Caracol, hiciera una declaración en respuesta a los cuestionamientos de conductores que sostenían que no entendía por qué, si pagaban impuestos, veían reducido el tiempo para utilizar su carro.



"Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto: vamos a usar nuestros vehículos de manera inteligente, de manera compartida para que podamos tener menos congestión, menos contaminación", respondió López.

