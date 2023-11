El primer motero que se convirtió en concejal con mayoría de votos en las urnas

Con más de 69 mil votos, el pasado 29 de octubre, Julián Forero, más conocido como Fuchi, se convirtió en el concejal más votado de Bogotá. Con la bandera de la movilidad y su discurso a favor de los moteros y conductores, Fuchi, quien además es líder del grupo de motociclistas Street Brothers, por poco supera la votación del candidato a la Alcaldía de su partido, Rodrigo Lara.



Además de ser apasionado por las motocicletas y carros, desde niño se destacó por su determinación y disciplina, cualidades que adquirió gracias al deporte. Pues según cuenta, jugó micro fútbol, fútbol y adquirió reconocimientos en una disciplina que además le dejó su particular apodo: el fuchi.



El fuchi o footbag es una pelota pequeña rellena de bolitas de plástico o arena que se utiliza en juegos competitivos o como demostración de destreza.



“En una etapa de mi vida fui profesional de ese juego y estuve en Europa haciendo varias campañas para empresas y representando al país. Quizás mucha gente se preguntaba: ¿Fuchi? eso suena como feo, pero la verdad es que tiene su historia”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.



A pesar de no tener a la política en el radar desde un principio, Forero considera que la vida lo ha formado como un líder empírico, incluso fue líder en una escuela deportiva y realizó varios proyectos en su localidad, Kennedy, que fue la que lo vio crecer.

Vivir del amor por las motos

Desde hace nueve años lidera el grupo Street Brothers, al que describe como “una comunidad de personas que les gustan las motos y los carros. Todos de diferentes estratos, diferentes profesiones, pero que al final nos une la misma pasión”.



Gracias a la presencia del grupo en redes sociales, Forero ha logrado juntar su amor por las motos con los negocios y ha trabajado con varias marcas y patrocinadores. En el grupo se realizan varias actividades especiales y rodadas en diferentes zonas.



“Ser líder te lleva a conocer los problemas, necesidades, lo que les gusta, cómo se comportan y cómo piensan los moteros. También empiezo a batallar contra un sistema que no entiende todo eso. Vienen las restricciones, el pico y placa, la gasolina. Desde esa posición, lo que uno hace es marchar, pelear en redes, hacer una presión social, pero al final no es escuchado, o si lo escucharon, no hay una solución”, comentó.

Un paso a la acción



Pensando en las necesidades reales de todos los actores viales, hace dos años decidió sumar fuerzas para atacar a uno de los principales enemigos: los huecos.



“Me puse a pensar cuánto puede costar arreglar un hueco. Hablé con unos amigos y casualmente encontramos un vídeo con un tutorial muy fácil en YouTube, dimos con una empresa que vende asfaltos, y adquirimos una máquina. Luego hice el ejercicio y tapé mi primer hueco en Bogotá, sobre las Américas”.



Ya son decenas de huecos tapados, de acuerdo con Fuchi, su objetivo es arreglar aquellos medianos o pequeños que están en vías principales. “No es solo tapar y ya, es ver lo que significa. Ver que ya no se accidentan personas, que ya no quedarán vacíos en las familias a causa de alguna tragedia”.

Cada hueco tiene su particularidad, dice Fuchi, dependiendo del tamaño o su profundidad puede implicar más o menos esfuerzo. Algunos de ellos le han costado cerca de 300 mil pesos, pero otros, más complicados han llegado a valer un millón.



Forero toma la decisión de intentar llegar a la política para encontrar un camino más certero que le permita ejecutar los cambios que demandaba su comunidad.



“Esta fue mi primera aspiración política, si pensé que lograríamos nuestro espacio en el Concejo, pero nunca imaginamos el impacto que tendríamos. Cuando salieron los resultados pensé: ‘chévere, ganamos’, pero luego me hacen caer en cuenta de la magnitud de votos que tuvimos”.



Con su historia, Forero quiere “demostrarle a la gente que no hay imposibles. Que nosotros, personas comunes podemos lograr cosas extraordinarias, sin mentiras, sin corrupción. Cuando hay pasión, los resultados se ven”, dijo.

Movilidad y seguridad, las banderas de Fuchi



Con su curul en el Concejo, Forero hace claridad en que no defenderá a los infractores, pero si trabajará por quitar el sesgo de la ciudadanía sobre los moteros. “Yo quiero que el sistema funcione, que no irrespeten a los conductores. Será mi deber hacer control político. El tema de los patios, de las fotomultas, temas que se convirtieron en negocio. Y nosotros, los moteros y conductores no somos la caja menor de nadie”.



También recuerda que muchos juzgan a los moteros sin saber lo que significa transitar por Bogotá en uno de estos vehículos.



“Son más buenos que los malos, hay que trabajar en campañas pedagógicas, en temas de seguridad vial, las empresas encargadas, el manejo de la malla vial, el buen estado de las vías. Son muchos factores, pero siempre culpan a los motociclistas. Dicen que se accidentó, que falleció, pero no reflexionan en las causas. Eso tiene que cambiar, hay que trabajar en la cultura vial, no solo de los motociclistas, sino de todos los actores de la vía”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

MARÍA ALEJANDRA PACHÓN

