“Ese día no pude pagar. A mí me cobraban semanal 170.000 pesos, tenía un retraso como de dos o tres semanas, y cuando llegué a mi casa, en la noche, encontré la puerta abierta y todas mis cosas rotas y en el suelo. Luego me llamaron y me dijeron que la próxima sería mi hija”. Así comenzó el relato de Johanna Rojas*, quien desde hace 10 años se desempeña como estilista en el barrio Camilo Torres, en el suroccidente de Bogotá, y quien ha tenido que acudir a los préstamos gota a gota de manera frecuente.



Como Johana, son cientos de bogotanos, con un perfil específico, los que diariamente caen en las redes del préstamo fácil o mal llamado gota a gota. Dentro de las características que analizan los prestamistas hay dos muy claras: que el solicitante no cuente con capacidad financiera para optar por un préstamo legal o que, simplemente, esté reportado en las centrales de riesgo por malos hábitos de pago.



Todo comienza con una tarjeta, un aviso en internet o, como en el caso de Alfredo Ramírez*, un panfleto publicitario pegado en un poste del barrio. Alfredo, conductor de una plataforma de transporte, cuenta que un día tomó un número telefónico de un aviso que prometía grandes préstamos inmediatos y con bajos intereses. “Lo que más me llamó la atención era que no necesitaba un estudio de crédito, solo debía llenar un pagaré y pagar 40.000 pesos diarios. Yo nunca me imaginé en lo que me estaba metiendo. Nunca lo había hecho”.



El ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’. creció con mayor fuerza durante la pandemia. Foto: Johan Lopez/Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, los días de tranquilidad terminaron en el momento en que las autoridades le inmovilizaron el carro por trabajar con aplicaciones tecnológicas no autorizadas. “Pensé que podía llegar a un acuerdo de pago con el prestamista como cuando uno hace cualquier préstamo, pero no. Al principio eran solo llamadas, luego empezaron a ir a la casa a buscar a mi mamá, yo no vivo con ella, le decían que si yo no pagaba lo que debía tendría consecuencias”.



Cuenta Ramírez que cuando logró sacar el carro de los patios y ponerse al día con algunas cuotas, el problema ya era otro, “todos los días me pinchaban las llantas o me mandaban a robar los espejos. Ellos no querían que yo saliera de la deuda, hacían todo lo posible para que no pudiera pagar y todos los días la deuda fuera mayor. Eran intereses de hasta 40 por ciento sobre los intereses, tuve que buscar la plata completa en otro lugar y pagar toda la deuda para frenar eso”.



De acuerdo con la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, la estructura con la que funcionan estos grupos delictivos dedicados a captar ilegalmente grandes sumas de dinero por medio de cobros excesivos de intereses, se desprende de la cabeza de un administrador, quien es el encargado de otorgar los préstamos y verificar el perfil del solicitante. Luego aparece el cobrador que, a bordo de una motocicleta, recorre toda la ciudad buscando los pagos diarios o semanales programados.



Al final de línea se ubican los hombres de seguridad, quienes tienen la tarea de amedrentar y amenazar a quienes no han podido cumplir con sus obligaciones. “Ahí es donde se meten a las casas, rayan los carros, se llevan mercancía de los locales o, en el peor de los casos, amenazan a la familia, los hijos o los papás”, contó Michael Zuluaga, comerciante de la zona de San Victorino. “Lo peor de todo es que así se lleven las cosas de uno, la deuda nunca baja, eso solo son técnicas para asustar”.



Por su parte, Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, dijo que entre 2020 y los primero tres meses de 2021 el préstamo gota a gota presentó un crecimiento de 39 por ciento comparado con 2019. Este cálculo lo hace tomando como referencia el número de búsquedas de este tipo de préstamos en redes sociales, volanteo y voz a voz en los sectores de comercio popular.

El primer paso siempre es consultar en las entidades financieras reguladas cuáles son las alternativas que se tienen, pero es que ni siquiera lo intentan y por eso se cae en prestamos irregulares. FACEBOOK

Según Nieto, en promedio este mercado ilícito movía alrededor de 2.500 millones de pesos diarios, solo en recolección de intereses antes de la pandemia, no obstante, en los meses del periodo de análisis la cifra ascendió a 3.800 millones diarios.



Las autoridades dicen que el elevado cobro de intereses está tipificado dentro del Código Penal como delito de usura, pues sobrepasa el límite certificado por la Superintendencia Financiera, que es de 26,49 por ciento para préstamos de consumo y de 56,21 por ciento para microcréditos. De acuerdo con esto. La ley dice que “quien reciba o cobre, a cambio de un préstamo, un interés superior al certificado por la Superintendencia Bancaria incurrirá en prisión de tres a ocho años”.



Ahora bien, cuando hay amenaza de muerte o lesión, con el fin de obtener un beneficio para un tercero, el delito se cataloga como extorsión, y para este la ley imparte una pena de 16 a 24 años de prisión.



Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que entre 2019 y 2021 los casos por el delito de extorsión aumentaron 59 por ciento, pasando de 908 reportes en 2019 a 1.444 al finalizar el año pasado.

Jimmy Palacios es extranjero y dueño de una cadena de restaurantes que opera, entre otros lugares, dentro de la plaza de mercado de Paloquemao. Él dice que allí son 581 locales y que muchos son proveedores suyos, y “siempre ve uno llegar a los hombres con los cascos puestos a cobrar el dinero diario, a mí se han metido al restaurante, a veces no tengo cómo pagar, entonces me amenazan delante de los clientes, entran a la cocina y rompen todo. ¿Cómo quieren que uno pague sí le espantan la clientela?”.



Palacios contó que la pandemia lo dejó quebrado. “Llegué a tener cuentas hasta con 6 prestamistas, ya no sabía cómo pagar, y los restaurantes quedaron cerrados, a varios de los que me prestaron tuve que pagarles con el mobiliario de mis locales. Me acabaron y no he podido despegar”.

Muchas personas de bajos recursos acuden a esta figura de préstamo porque es más rápido. Foto: Esneyder Gutiérrez

Las historias de Johana, Alfredo y Jimmy no solo demuestran los peligros de caer en las redes del gota a gota, sino que dejan ver la complicada realidad del sistema financiero tradicional al que no todos pueden acceder, por no cumplir los requisitos.



Gregorio Gandini, experto en finanzas de Gandini Análisis, señala que las personas, antes de buscar medios irregulares de financiamiento, deben consultar a las entidades financieras. “A veces ni lo intentan por el pánico al sector financiero. También deben consultar qué reportes tienen y qué opciones se pueden abrir con entidades vigiladas”.

No obstante, para las personas con problemas en el historial crediticio, el experto recomienda acudir a los beneficios del Gobierno o incluso, a las ofertas de las cajas de compensación, que ofrecen créditos más cómodos.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Andrés Moreno, coach financiero y analista de Sakandia Colombia, destacó como una de las opciones para acceder a financiación los productos ofrecidos por las fintech. “Allí pueden encontrar mecanismos de financiación que son otorgados a pesar de algunos reportes negativos”. Añadió que “los requisitos son mínimos y flexibles para créditos de uso rápido y microcréditos”.



Así las cosas, la recomendación es enfocar el uso de los ingresos, no entrar en nuevas deudas y conciliar con las empresas de cobranza pagos de contado para reducir un porcentaje o acceder al pago por cuotas.

* Se cambió el nombre por petición de la fuente.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ