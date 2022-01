A estas alturas ya no queda claro si la figura del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), creada para construir mejores ciudades, es buena o mala. Tal parece que en el caso de Bogotá el POT ha sido diseñado para que hablen los gremios, se indignen los políticos, ataquen los opositores y la ciudadanía opte por la indiferencia. Muy grave.



Y es grave porque el POT es, ante todo, una oportunidad para vivir en una ciudad mejor, más ordenada, menos segregada y, en todo caso, para que nos amañemos más en ella y nos sintamos más orgullosos.



Le han dicho de todo a la alcaldesa Claudia López por haber expedido el POT por decreto. ¿Quiénes? Los gremios, los políticos, los opositores y uno que otro ciudadano despistado. Pero el grueso de la ciudadanía, el fulano de a pie, no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no lo entiende, no participa, le parece jarto, lo ve como un tema de políticos intrascendentes y porque, en todo caso, lo único que quiere es que no le toquen el metro cuadrado donde vive. Mala cosa.



Ingenuos los que creían que López iba a desaprovechar semejante papayazo para no expedirlo por decreto. No lo hizo ni Petro, con todo y que sabía que no resistía un mínimo de control legal. Dicho y hecho: el Consejo de Estado se lo tumbó.



La alcaldesa, en un discurso estratégicamente bien elaborado, intentó apagar las llamas que se asomaban bajo la puerta: este es un POT para la clase media, para los pobres, para dejar de hacer ‘alcaldadas’, para dejar de discutir y empezar a ejecutar, para tener una ciudad más verde, menos dura; para no perder más tiempo, para no dar más bandazos y porque “honra mi programa de gobierno”. Claramente, la mandataria quiere enviar el mensaje de que la gente está cansada de discursos y debates. Pero también porque la finura de su olfato político le dice que si no es ahora, facultada por la ley, es nunca. Con año electoral y una oposición remasterizada, era mejor darse la pela en vísperas de Año Nuevo.

La filosofía del POT es igualmente atrayente: pagar la deuda ambiental, atender el estallido social, trenes, metros, bicicletas, cables, más localidades, más integración; todo suena a ciudad del nuevo siglo.



Pero la frase de ‘hacer en 15 años lo que no hicimos en 50’ gracias a este POT es excesivamente optimista. “Hay que dejar de pensar con mentalidad de Renault 4”, decía Carlos Lemos. Y quizás ella esté pensando igual. Pero lo cierto es que, más allá de la ciudad soñada que plantea el POT, lo que se avecina (y espero equivocarme) es un tortuoso camino de demandas, debates y protestas. Mezclados con campaña política. Con unos gremios enfurecidos y poderosos. La alcaldesa, consciente de ello, anticipó que los desajustes que evidentemente tiene el POT serán subsanados vía decretos. Y ahí ya hay otro debate. ¿Se puede?



Muy triste ha resultado el papel del Concejo. Con excepción de algunos concejales (Laserna, Rojas, López, García, Galán, Nieves, Cubides, entre otros), estamos en la que estamos por culpa de un cabildo en el que teníamos muchas expectativas. Qué triste espectáculo, haber permitido que se impusiera la leguleyada sobre la razón que les asistía a muchos para que el POT saliera fortalecido. Los motivos que inspiraron el POT (las secuelas de la pandemia, el cambio climático, el estallido social, el atraso en movilidad, el desorden de las alcaldías locales) son las mismas causas por las que muchos concejales se hicieron elegir. Ellos son los representantes de los ciudadanos; por tanto, una explicación clara deben a sus electores.



Y vuelvo al comienzo: el ciudadano, la gente, el lector que lee esto ahora. ¿Cuándo se le escuchó? ¿Cuándo se le explicó? ¿Cabildo? ¿Reuniones? La alcaldesa asegura que sí, y hay que creerle. Pero la evidencia muestra que si no ha habido más críticas al POT o voces que lo defiendan, es porque la gente no tiene ni idea. “El 95 por ciento no lo entiende”, reconoce ella. Y es la gente la que para bien o para mal sufrirá las consecuencias de lo que se haga en la Bogotá del futuro.



Por eso el tema tiene que interesarnos: porque afectará el antejardín de su casa, porque es posible que le construyan un edificio al lado, porque de pronto le pasa una autopista cerca, porque un bar podría estar a unas calles de su residencia o a unas cuadras del trancón o porque una mole le tapará el sol. O también porque se beneficiará con una ciclorruta, un colegio más cerca o un centro de salud o una vivienda más digna. Por eso nos tiene que importar el POT. Si este POT logra sobrevivir, será una hazaña de Claudia López. Si no, pues que el Congreso mire a ver qué hace con esa figura.

Feliz año para todos. Les deseo lo más importante: salud y felicidad en este 2022. Nos volveremos a ver a finales de enero.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO​