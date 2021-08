'El POT es la visión que presenté como candidata', Claudia López

Al recibir el concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la alcaldesa Claudia López destacó que esta carta de navegación es la visión del programa de gobierno aprobado en las urnas cuando fue elegida mandataria de los bogotanos. Y dijo que la Administración ya había incorporado las opiniones de más de 20 mil ciudadanos.

Además de la alcaldesa, el concepto sobre el POT fue recibido en un evento público también por la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo.



Una de las principales quejas de los consejeros fue la “poca participación ciudadana” durante la formulación del POT. De hecho se plantea que hubo un poco más de 10.800 recomendaciones de bogotanos.



"En los tiempos de ley y sobretodo la metodología, dan como resultado que la participación ha sido insuficiente, no han sido amplia para acoger a todos los sectores", dijo Liliana Castañeda, presidenta del CTPD.



Castañeda también insistió en que el proceso de revisión "empiece desde ya" con la participación de la ciudadanía y la Veeduría distrital.



En su intervención, la alcaldesa Claudia López destacó que el POT no empezó el 12 de julio, con la entrega al CPTD, sino desde mucho antes y recordó que en el POT se está incorporando el mando en las urnas de los ciudadanos cuando la eligieron como mandataria de los bogotanos..



"La visión del POT es la visión que presenté como candidata a la alcaldía y la presenté como programa de gobierno", insistió López, quien dijo que es una propuesta de POT para reverdecer a Bogotá y que el por primera vez crece la estructura ecológica de Bogotá. "Este POT le da la máxima y superior jerarquía a la estructura ecológica, y no solo le da jerarquía, sino que la amplía".



Y dijo que la Administración ya había incorporado en el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial las opiniones y recomendaciones de más de 20 mil ciudadanos.



Recordó que el CTPD estaba entregando unas proposiciones para mejorar el POT y no como ocurrió en la administración pasada, cuando entregó un concepto negativo. "Nos complace mucho que esta concepto del POT no reciba un concepto negativo", afirmó López.



Según la mandataria, el proyecto será entregado en septiembre al Concejo para el debate y aprobación y que allí continuará el proceso de discusión y concertación.



La mandataria también defendió la ley que amplía las localidades de la ciudad, otra de las preocupaciones de los consejero territoriales. En el POT se aumentan de 20 a 32. "No estamos ampliando las UPL no por capricho (...) es un ejercicio muy riguroso".​

Durante el acto de presentación del informe con las recomendaciones al proyecto del Plan de Desarrollo Territorial consejeros de las diferentes comisiones que se crearon en el CTPD expresaron sus comentarios y observaciones a los temas que consideraron más relevantes y que necesitan mayor discusión y ajustes.



De hecho, en la presentación del informe se escucharon voces de consejeros que consideraron que el concepto del POT debe ser negativo e invitaron a seguir revisando el POT y realizar los ajustes pertinentes antes de que el documento final sea llevado al Concejo de la ciudad para su discusión y aprobación o negación.



El concepto del CTPD hace recomendaciones sobre población, participación ciudadana, uso del suelo y renovación urbana, vivienda, impacto del cambio climático, inversión en movilidad, relación de los sectores urbano y rural, la creación de nuevas localidades (se proyecta aumentar de 20 a 32) y proyectos estratégicos, entre otros puntos.



