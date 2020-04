La lucha de un poeta contra el mal del olvido, en medio de la epidemia

Son las tres de la tarde del día 15 de la cuarentena, y la pantalla del computador del poeta y compositor Fabio Polanco da cuenta de una buena porción de versos escritos durante la jornada: escribir para contrarrestar el mal del olvido se le ha convertido en un rigor sin rebaja de su confinamiento preventivo.

Apoltronado en la sala de su apartamento, al norte de Bogotá, con los cuidados de su esposa, Rosa Gaona, el bardo de patillas y barbilla como la nieve no da tregua a su inspiración. Si hace más de 20 años que asumió con pasión el oficio de rapsodas y juglares, ahora, en el decretado aislamiento, multiplica esfuerzos para que no se crucen por su cerebro las sombras ineluctables de la desmemoria.



Todo empezó hace dos años en su oficina del centro, la misma desde donde regentó por más de tres décadas sus prósperas empresas (hace 10 años liquidadas): Mercado Mundial del Disco y Discos La Rumbita, con 70 puntos de ventas en el país. Esa mañana atendía a su contador con la solicitud de un dinero para cancelar la factura, cuando a Polanco se le fueron las luces.



“Él me dijo (refiriéndose a su tesorero) que bajó a su oficina a atender una llamada, y que cuando regresó, yo no lo reconocí. Dizque le pregunté quién era y por qué me estaba pidiendo dinero. Manifestó que duré en ese incomprensible estado como 15 minutos, hasta que retomé el hilo de la conciencia”.

El llamado de alerta no se hizo esperar. Pidió cita con su médico general, que lo remitió al neurólogo. Después de varios exámenes, el diagnóstico fue el que sospechaban: alzhéimer.



Pero Polanco no se derrumbó. Lo asumió con firmeza. En ese entonces contaba con 72 años y no se aventuró en plantear disquisiciones sobre un mal que se ensaña en la edad senil. Del consultorio salió con las instrucciones que dieron vuelco a su rutina: nuevos hábitos, medicamentos, dieta especial, ejercicios y terapias en la Fundación Santa Fe, dos veces por semana, a las que no había fallado hasta cuando se conoció el decreto que fijaba el aislamiento en casa para todos, en especial para los adultos mayores.



Cortar de un tajo la costumbre de toda la vida de cumplir con su horario de oficina, en el pasado, atendiendo sus negocios, y luego como refugio en solitario de su inspiración, no le ha sido fácil; pero en atención a la cita del escritor Charles Dickens de que “el hombre es un animal de costumbres”, Polanco, en su apartamento, se ha triplicado en faenas de escritura, no solo por el disfrute que le depara, sino porque, según él, es la terapia más efectiva y recomendada para luchar contra su desmemoria.

“Cuando me diagnosticaron el mal del olvido –agrega–, y el especialista me ordenó terapias para ejecutar en la clínica, yo le pregunté: ‘Y si me opongo a cumplirlas… ¿qué puede pasar, doctor?’.



La respuesta fue contundente: ‘El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible, y solo del paciente depende que se pueda retardar un poco. La clave es vivir activo, como si llevara una vida normal. No deje de producir sus escritos, cuando no, leyendo, pero trate de mantener el cerebro ocupado’ ”.



Han pasado dos años de aquella cita, y don Fabio ha seguido las recomendaciones al pie de la letra, las letras, que es lo suyo, escribir, trasmutar sus quimeras y nostalgias en poemas y melodías, de más de un centenar, de mucho tiempo atrás, en ritmos de bambuco, pasillo, guabina y torbellino, compilados en una veintena de trabajos discográficos, la mayoría con producción y dirección musical del maestro al piano Jorge Zapata.

Batallador sin pausas

Oriundo de Dolores, Tolima, Polanco sufrió de niño los derrotes de la violencia bipartidista y fue testigo de cruentos episodios, suficientes para herir la sensibilidad y marcar el destino funesto de un infante, pero ese no fue su caso.



“Fui un niño campesino mecido en cuna de orfandad y pobreza. Con todo lo que vi y sufrí tuve argumentos para decidir convertirme en un hombre bueno o en uno malo. Pero la divina providencia y la buena crianza de mi madre me señalaron el camino del trabajo honesto y el esfuerzo para ganar el sustento diario con el sudor de la frente. Solo llegué hasta 2.° de bachillerato, porque la verdad a mí no me gustaba tanto el estudio como la plata, pero la violencia se puso tan dura e inaguantable que tuve que emigrar con mi familia a Bogotá. Apenas tenía 12 años”.



A esa edad, en la capital, dio las primeras luces de su creatividad de negociante: con las escasas monedas que le regaló una tía, se compró una bolsa de bombas para hacer unos cascos parecidos a los que usaban en esa época las figuras del ciclismo. Se fue al parque Santander a inflarlas, pero sus pulmones de crío no fueron suficientes.



Un ciclista lo vio en esos aprietos y le prestó la bomba manual. El niño no cabía de la dicha. Hizo varios cascos, uno para él, que se chantó orgulloso, y los demás para vender. Aquella tarde los vendió todos y con el usufructo se fue a comprar más bombas. Al ver el entusiasmo del chico, el hombre de la bicicleta le regaló su bomba de aire: “Usted es un berraco, muchacho. Va a llegar muy lejos”, le dijo.



Y esas palabras se cumplieron. El aprendiz de negociante se encarriló por esas suertes, con el tiempo, con una labia similar al del culebrero de comarcas, como vendedor ambulante de andén y plaza pública, como la de San Victorino, cuando no con una paca al hombro de cigarrillos en tiendas y cigarrerías de barrios.



Más adelante, como vendedor de vestidos de la desaparecida cadena Valher; y en esas estaba cuando se le cruzó en su camino el negocio de la música, que fue su caballito de batalla hasta hace una década, cuando cerró su último almacén en la carrera 7.ª con calle 20, allí mismo donde lideró por más de 30 años su pujante empresa discográfica y se ganó el rótulo del zar del disco, pionero del telemercadeo en Colombia.



Por estas fechas de confinamiento, el maestro Polanco extraña sus amenas tertulias de oficina, reunido con familiares y amigos, a quienes narra con voz radiofónica (hasta locutor fue) su vida de novela, a la par de los triunfos en su virtud y pulso de empresario, y las aflicciones y tragedias propias de la condición humana.



Entretanto, recapitula y promueve su obra de compositor, interpretada por reconocidas figuras como Ana y Jaime, el cantautor argentino Mario Álvarez Quiroga, El Binomio de Oro, el Dueto Cantoral, Los Hermanos Tejada, el tenor tolimense Juan Carlos Villarraga, la contralto manizalita Bibiana, La Gran Rondalla Colombiana, de una extensa lista de composiciones que hacen parte de su discografía, y que en los últimos años lo acompañan en sus correrías de regiones y escenarios con su recital poético-musical ‘Colombia, tierra de las maravillas’.



En la orilla de los 74 años, Polanco solo habla de la muerte cuando se dispone a bordar un verso. La finitud inexorable no trasciende en los pensamientos del bardo, que dice haber pasado por varias “resurrecciones” y que define como esos tránsitos del acabose que desembocan en el definitivo: la pérdida de lo que más se quiere, las desilusiones, la ingratitud del ser humano, los males del cuerpo y del alma, y esos golpes tan fuertes de la vida… como de la ira de Dios, que cita en Los heraldos negros el poeta peruano César Vallejo.



*:Ricardo Rendón Chamorro

Especial para EL TIEMPO