La fuerza de la voz femenina se toma Hip Hop al Parque

En su perfil de Instagram, Spektra de la Rima anota: “Hice caso omiso de todo lo que me decían”, y en realidad ese fue el paso más importante en su carrera, no escuchar todas las voces que la invitaban a dejar el rap por no ser algo serio ni de mujeres.

Un día tuvo que decidir entre hacer una gira con otros amigos raperos o su trabajo en el mundo de las finanzas. Ella escogió actuar en coherencia con lo que escribe, seguir los pensamientos de lucha que en su cabeza retumban todo el tiempo y la han llevado a escupir rimas que hablan de aceptación y empoderamiento e invitan a seguir los sueños y quitarse la venda para ser libres.

La rapera se presentará este fin de semana en Hip Hop al Parque. Su historia resalta porque es la única mujer seleccionada entre l19 candidatos que se postularon para la convocatoria distrital en la categoría de voz o MC y porque sin duda es una de las artistas de este género que más sobresalen en la escena capitalina.



Con 13 años de experiencia y una presentación en el año 2013 en el mismo festival, Spektra forma parte del destacado grupo de 83 artistas que desde diferentes expresiones de la cultura hip hop mostrarán por qué es un movimiento que sigue creciendo con fuerza en el mundo. Compartirá tarima con grandes del género como Tres Coronas, No Rules Clan y DJ Soul, y mujeres con prestigio como Sa-Roc, de Estados Unidos, y la chilena Flor de Rap.



Spektra de la Rima no ha sido ajena a las batallas que muchas mujeres enfrentan por abrirse campo en espacios considerados de hombres o en los que por lo menos no son cuestionados por hacer lo que hacen. EL TIEMPO habló con la artista antes de su presentación este domingo.



¿Cree que las mujeres en el hip hop han logrado consolidar un espacio?



Hay una gran parte del terreno ganado, pero aún hay mucho por hacer. Considero que deben sumarse más mujeres, sobre todo raperas, hay pocas. En el arte del grafiti hay unas representantes brutales a nivel mundial y bailarinas también, pero falta que se sumen más a este movimiento para que sea más equilibrado.



Como mujer, ¿qué le aporta su música a la escena hip hop?



Nosotras aportamos toda nuestra feminidad, todo lo que vivimos, que no es igual a la vida de los hombres. Considero que eso es lo que debemos mostrar como mujeres, lo que somos, cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, pero siendo libres al mostrarnos, sintiéndonos bien y manteniendo nuestra esencia.



¿Qué ha hecho el rap en su vida desde que decidió dedicarse a él ciento por ciento?



Definitivamente ha cambiado mi mundo. Antes era empleada, estudié finanzas, trabajaba para compañías, y desde que conocí esto pensé que era lo que quería hacer: mi música y viajar.

También ha cambiado mi percepción de la mujer típica que debe ser esposa, tiene que ser madre y estar en la casa. Digamos que eso ya está totalmente perdido para mí, y ha sido en gran parte por culpa del rap, pero también me ha hecho crecer, madurar. Todo lo que soy es gracias al rap.



¿Cuál es el mensaje que trae para las personas que van a verla el domingo?



Todo el concepto del show está basado en la fortaleza. Es bueno hacer canciones de denuncia, pero también es importante llegar a casa y encontrar un mensaje positivo, que motive. Me gusta que la gente vea que pasan cosas y que la vida es difícil, pero que hay una revolución en los pequeños actos; busco generar eso con la música.



¿En qué ha cambiado Spektra desde la rima que vimos en 2013 a la que se presentará este año?



Vengo con una puesta en escena diferente, estaré en tarima con un DJ, tres bailarines y un beat maker. Me he concentrado mucho en hacer un espectáculo en formato de banda con mezclas que hemos trabajado cuidadosamente.



Por otro lado, hace un tiempo comencé a estudiar las figuras literarias, y he aplicado eso a mis estructuras de música. Obviamente, conocer cómo se escribe y trabajar en técnica vocal hace que la música suene diferente. Traigo mi nuevo álbum, Fuerza interna, con un mensaje de lucha porque todo esto es la consolidación del poder que siento por lograr las cosas que persigo, de intentar siempre antes de decir ‘no puedo’.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET