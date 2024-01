El Planetario se renueva y conecta con el mundo

El Planetario de Bogotá, una de las edificaciones más icónicas de la ciudad, trabaja en los últimos retoques con los que terminaría la fase final de su proyecto de renovación, el cual se inició hace poco más de dos años.

Entre la plaza cultural de Santamaría y el histórico parque de la Independencia se ubica el Planetario, una edificación de diseño futurista que, desde su construcción en 1969, ha reunido a miles de aficionados en torno a la observación y el estudio de las estrellas y el universo.



Aunque la fachada de este lugar aún conserva su tradicional diseño en espiral, con el que la firma de arquitectos-ingenieros Pizano, Pradilla, Caro y Restrepo le dio vida hace más de 50 años, su contenido, así como su tecnología interna, se han tenido que actualizar de la misma manera que la astronomía ha logrado nuevos y sorprendentes hallazgos en el universo.



La renovación de este escenario cultural y de divulgación es un proceso que ha involucrado la instalación de nuevos dispositivos tecnológicos, la adecuación de salas interactivas y para niños y la remodelación de su tradicional domo.



Todo se inició en la pandemia, cuando, aprovechando el cierre del establecimiento, se propuso por primera vez la idea de hacerle una actualización al Planetario. Se optó por priorizar los cambios más urgentes, entre los que sobresale la modernización de la sala principal, cuyos sistemas de proyección ya se encontraban obsoletos.



“Nuestra tecnología de proyección ya estaba pasada de tiempo, tanto que ya no se conseguían repuestos de nuestros proyectores en ninguna parte del mundo”, afirmó Mauricio Galeano, director del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).



Para remodelar el interior de esta tradicional cúpula de 23 metros de diámetro, la más grande de América Latina, se tuvo que retirar el proyector óptico mecánico, más conocido como la ‘hormiga’, que se ubicaba justo en el centro de la sala y había servido a los bogotanos por más de medio siglo.



Este simbólico proyector, que llegó desde Alemania a finales de los 60, gracias a la empresa Veb Carl Zeiss, y que fue intercambiado por costales de café colombiano a través de la Federación Nacional de Cafeteros, fue reemplazado por un sistema de proyección 4K nativo y un sofisticado circuito de proyección digital.

Facebook Twitter Linkedin

El Planetario de Bogotá fue inaugurado el 22 de diciembre de 1969, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Foto: Archivo particular

Además de su moderna tecnología láser, este tipo de proyección es amigable con el medioambiente, pues requiere un menor consumo energético y está compuesto por materiales cuya disposición final no resulta nociva para el entorno natural donde se desecha.



De hecho, se instaló un software especializado que permite interconectar a la ciudad con cientos de planetarios en el mundo para compartir y descargar contenidos relativos a la astronomía y el cosmos.



Con este nuevo sistema se pudo crear la película Ruta leyenda El Dorado, un filme en formato de domo creado en Bogotá con apoyo del Instituto Distrital de Turismo (IDT) que permite ver la cosmogonía muisca y su interpretación del cielo y las estrellas a través de la geografía colombiana.



Igualmente, al retirar la ‘hormiga’, la sala del domo del Planetario también pudo ser intervenida, lo que permitió retirar las sillas fijas y montar otras 370 móviles, con lo que se genera un escenario inmersivo multipropósito para una experiencia más interactiva con los visitantes.

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse Anular de Sol en el Planetario Distrital Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Gracias a este cambio, las personas pueden llevar carpas a esta sala, su saco de dormir y simular que están acampando a cielo abierto. Es sorprendente sentir que miras las constelaciones de Bogotá sin salir del Planetario”, dijo Galeano.

Después de esta fase se adecuaron en este escenario nuevos espacios de entrada libre, los cuales hicieron de él un lugar más asequible para todos sus visitantes. Ahora cualquier persona puede hacer uso sin costo de la terraza transitable, en donde se realizan varios eventos en el mes, y la nueva astroteca, una biblioteca dedicada a la astronomía que se ubica en el primer piso.



La sala infantil es otra de las novedades. Consiste en un espacio destinado a la enseñanza de las ciencias del espacio para niños de primera infancia en compañía de sus acudientes.



Finalmente, se planteó la renovación del Museo del Espacio, que ya llevaba cerca de una década sin ser intervenido. En este lugar, compuesto por múltiples salas interactivas, se planteó la inserción de alrededor de 30 módulos con nuevos diseños digitales, en donde también reposará el proyector de la ‘hormiga’, como un símbolo histórico de este icónico lugar.



“Hemos cambiado los tradicionales modelos de palancas y botones para hacer interactividad digital con realidad aumentada. Además, vamos a tener posibilidades de construcción digital en tiempo real con esos módulos, lo que le asignará una nueva mirada al Planetario de Bogotá”, señaló Mauricio Galeano.



Para la nueva museografía, que es financiada con recursos de regalías, se pretende darle una mirada a la vida en el cosmos y su relación con el agua, uno de los elementos más preciados de nuestro planeta y que, recientemente, ha sido descubierto en muchos otros lugares del espacio exterior. Para esta parte del proyecto se ha destinado una suma de 800 millones de pesos.



“Durante aproximadamente unos cinco o seis años, nuestro Museo del Espacio le hará énfasis a la vida en el cosmos y su relación con el elemento tal vez más abundante en el universo conocido, que es el agua. A diferencia de lo que nos decían años atrás, este es un elemento bastante común en el cosmos, pero no necesariamente donde hay agua hay vida” enfatizó el director.



Actualmente, en este centro cultural y científico ya funcionan los proyectores y la nueva sala del domo, la terraza transitable, los espacios de talleres y la astroteca, además de una exposición sobre migrantes y refugiados, en el segundo piso, que estará disponible hasta mediados de enero.



En total, el proyecto ha requerido una inversión de alrededor de 6.000 millones de pesos, y se espera que su última fase sea entregada para finales de este mes.

Mientras se culmina la última parte del proceso de renovación, los bogotanos y visitantes pueden disfrutar de los espacios ya habilitados del Planetario, que van desde espectáculos láser y películas astronómicas hasta un largometraje que le rinde homenaje a los 50 años del álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y su película estrella, La leyenda de El Dorado.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL BLANCO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@Julian_sndoval