El plan para salvar los mercados campesinos

A más tardar, en dos meses un mayor número de pequeños productores se vincularán a los mercados campesinos, que funcionan los fines de semana en parques, plazas y vías de Bogotá. Hoy, en estos espacios participan 1.500 productores cada semana y la idea del Distrito es que aumenten a 10.000, distribuidos entre 15 y 25 sitios. Así, los bogotanos tendrían más oferta de artículos del campo, al tiempo que se amplían las alternativas para que estas personas vendan sus cosechas.



Esta es una de las estrategias en las que vienen trabajando la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca para beneficiar a los pequeños productores de la región central y, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de la capital, uno de los objetivos que tendrá la Región Metropolitana.



Bogotá consume cerca de 3 millones de toneladas de alimentos al mes y produce apenas el 4 por ciento. El 96 por ciento restante proviene de los departamentos de Meta, Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Solo este último contribuye con el 41 por ciento.



Pero además, muchos de esos productos recorren miles de kilómetros y pasan por más de ocho intermediarios antes de llegar a la mesa de los bogotanos. Es una cadena en la que el productor y el consumidor final resultan perjudicados.



“El abastecimiento es novedoso porque ninguna otra región metropolitana en el mundo lo maneja, pero aquí sí, porque Bogotá no produce su propia comida y se tiene que preocupar por la producción. Pero el cundinamarqués se tiene que preocupar también por la comercialización, por garantizarle al pequeño productor que le van a comprar y lo van a hacer a buen precio”, asegura César Carrillo, director de Abastecimiento de Bogotá, de la Secretaría de Desarrollo Económico.



El funcionario señala que los avances logrados en el tema de abastecimiento entre Bogotá y Cundinamarca ya se convirtieron en el símbolo de lo que significa actuar como una región metropolitana. Cabe recordar que el Congreso aprobó en el 2020 la creación de la región y se espera que este año sea presentado el proyecto de ley orgánica que la regulará.



Carrillo, quien representa a la gobernación en la administración distrital, explica que el convenio suscrito entre las dos entidades territoriales hace un par de semanas se hizo en el marco de la seguridad alimentaria para la ciudad y va más allá del tema de la comercialización, aunque este es uno de los puntos más relevantes.



La primera experiencia de comercialización masiva de artículos del agro en la región se tuvo en julio de 2020, con la Mercatón campesina. En ese momento se lograron vender más de 18.000 ‘canastas’ de cuatro departamentos y la capital. Esa iniciativa benefició a unas 1.500 familias. Desde ese momento se empezó a gestar todo este cambio en los procesos de producción y comercialización de productos agrícolas.



Cita que, por ejemplo, los mercados campesinos, si bien ya vienen funcionando y son un ícono, tienen un alcance, impacto y frecuencia muy bajos. Por eso, lo que ahora se busca es multiplicarlos por ocho. En otras palabras, según Carrillo, la meta es vender unos 15.000 millones de pesos al año.



“La Mercatón fue clave porque nos volvimos digitales. Ahora, no solo la venta va a ser en las calles y parques, sino en la plataforma mercadoscampesinos.gov.co. Eso es un cambio de 180 grados”, dice. En efecto, a la plataforma le hicieron algunos ajustes y en próximos días será presentada oficialmente.

El proceso de ampliar la comercialización de productos de la región estará apalancado en un call center y la entrega a domicilio, que también operaron en 2020, y en ventas en pequeños camiones y la Agencia Comercial de Cundinamarca, que ya fue creada por la Asamblea departamental.



El funcionario, que además es miembro de la junta directiva de Corabastos, explicó que la estrategia incluye compras públicas, es decir, el Distrito les comprará directamente a los pequeños productores para proveer los comedores de Integración Social y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En 2020 se compraron más de 2.000 millones de pesos y en principio se espera que esas adquisiciones ahora asciendan a 25.000 millones de pesos al año.



“Actualmente, el Distrito compra cualquier cantidad de comida a grandes superficies y a proveedores gigantes, no a los pequeños productores, quienes son los más pobres y los más quebrados, no solo en Bogotá y Cundinamarca, sino en el país”, afirma el funcionario, quien señala que si bien está la ley de compras públicas, que establece que se debe comprar el 30 por ciento a los pequeños productores, esta aún no se ha implementado.



Pero eso no quiere decir que se les vaya a dejar de comprar a los productores y proveedores tradicionales, de acuerdo con Carrillo, pues ellos pueden manejar grandes volúmenes, algo que, por ahora, no pueden hacer los pequeños.



“Uno tiene que ser objetivo. Los grandes productores producen más del 70 por ciento de la comida y eso va a seguir siendo así, lo que pasa es que los pequeños son el 90 por ciento de los productores, que son el eslabón que menos gana en la cadena y proveen grandes cantidades”, señala. Y agrega: “Ahora lo que vamos a hacer es que el campesino pueda vender lo poco que produce. Y, obviamente, el gran productor va a seguir sembrando y vendiendo en cantidades. Ellos son actores importantes del ecosistema”.



Con el mismo objetivo, Bogotá y Cundinamarca se proponen que 10 grandes compradores privados de la ciudad les compren a muchos pequeños productores, y promover que también los funcionarios públicos de la ciudad y del departamento adquieran a través de la plataforma. De hecho, solo en el Distrito, entre contratistas y funcionarios, suman alrededor de 90.000 personas.

Otras medidas

Plataforma Lucero: La plataforma Lucero, en Ciudad Bolívar, que cuenta con bodegas y cuartos fríos, pero que es utilizada de manera parcial, se podrá poner en funcionamiento plenamente. Los Desperdicios: El 70 % de los desperdicios de las plazas de mercado públicas se van a tratar para producir abonos orgánicos. Una de cada 3 toneladas de comida en las plazas se pierde en los desperdicios.

Tres preguntas a César Carrillo, director de Abastecimiento de Bogotá

César Carrillo, director de Abastecimiento de Bogotá. Foto: Archivo particular

Con la alianza entre Bogotá y Cundinamarca, ¿el campesino tendrá varias opciones para vender sus productos?

Sí. El convenio que firmamos le permite al pequeño productor mirar otras alternativas y vender en la que más le sirve: en el mercado campesino, en Corabastos, a un intermediario en el pueblo o hacer sociedad con el de la plaza de mercado o encadenarse con las compras públicas, pero tiene opciones, y eso va a hacer que el precio sea mejor para el productor.

¿Cuándo empezaremos a ver hechos?

Ya está abierta la convocatoria para inscribirse en los mercados campesinos, para estar máximo en 2 meses incluido en algún mercado. Se están inscribiendo campesinos de todo el departamento y de la región. Ya hicimos reuniones con las Umatas de Cundinamarca y Boyacá, las asociaciones campesinas y juntas de acción comunal para motivarlos a organizar la oferta, dada la voluntad de Bogotá de comprar.

¿Cómo funcionará eso?

Si se sabe, por ejemplo, que en julio van a salir tantas cargas de panela, desde ya los productores de Villeta, Útica y Gualivá pueden organizarse y vender con tiempo, o que hagamos alguna cosa por mercados campesinos o busquemos la forma de comprarlo por Bogotá o encadenar con el sector privado. No hay ninguna solución creada, la idea es que la creemos.



Guillermo Reinoso Rodríguez-Editor de Bogotá.

Twitter: @guirei24

