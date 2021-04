El plan detrás de la demolición de ollas en el centro de Bogotá

Puertas blindadas, túneles, escaleras que se mueven de una casa a otra para evitar la acción de la policía, son apenas algunas de las modificaciones que las autoridades han estado encontrando en los inmuebles que han sido objeto extinción de dominio y demolición en el último mes en la localidad de Los Mártires, en pleno centro de Bogotá.



Esta localidad aún soporta el peso de lo que generó El Bronx cuando estuvo en su apogeo, y también de lo que causó la intervención en mayo del 2016, (en la administración Peñalosa). La venta de droga, los consumidores, los habitantes de calle y todo lo que suele arropar a un sector consumido por el crimen comenzó a desplazarse de este lugar a barrios cercanos como La Favorita, La Estanzuela, San Bernardo, entre otros.



Viviendas antiguas, algunas que ya habían sido objeto de extinción de dominio 10 o más años atrás, comenzaron a ser captadas por bandas criminales que terminaban por deteriorar aún más el inmueble y la zona en la que estaban.



Este no es un fenómeno endémico de Bogotá. La Policía Nacional –en conjunto con la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), autoridades locales, entre otras– ha estado implementando una poderosa estrategia denominada plan 100 contra el microtráfico en la que se han demolido al menos 60 propiedades apoderadas por el crimen en urbes de todo el territorio nacional.



Hugo Acero, secretario de Seguridad, ha liderado el proceso de destrucción de estos lugares –van tres en el último mes– en la capital del país, articulando acciones con la alcaldía local de Los Mártires, la SAE, la Policía de Bogotá, la Fiscalía, y el acompañamiento de Bomberos, el Ejército Nacional, entre otras entidades.



“Hay un tema que tiene que ver con las rentas criminales, ya no basta con detener al líder de la estructura, lo que más les duele a los delincuentes es que les quiten los bienes, de manera que es un esfuerzo en el que desde el orden nacional hasta el orden municipal y departamental deberíamos enfocarnos”, precisó el funcionario en conversación con EL TIEMPO, y agregó que en este proceso se han encontrado con propietarios que han perdido sus casas por no actuar a tiempo cuando se les informa lo que pasa con su casa, hasta delincuentes que se adueñaron, sin más, de una propiedad.



Así sucedió, por ejemplo, con la más reciente destrucción ocurrida en la calle 20 con carrera 18A-50, ocurrida el pasado martes 27 de abril. Este lugar había sido objeto de múltiples allanamientos, y cada vez que las autoridades llegaban, encontraban distintas intervenciones. Ponían o quitaban puertas y ventanas. Hacían huecos o sellaban habitaciones. En cada visita encontraban a consumidores.



“Este inmueble tenía extinción del derecho del dominio desde el 2009 por uso reiterativo para la comercialización de estupefacientes, luego la SAE entró a administrar el mismo, pero debido al deterioro del inmueble es usado por grupos criminales para comercializar drogas y para el consumo. Igualmente se han realizado, con la alcaldía local, varias actividades y diligencias de allanamiento donde se han incautado cerca de ocho kilos de diferentes estupefacientes y capturado a varias personas”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante entrante de la Policía de Bogotá.

¿Funciona la estrategia?

Pero ¿es esta la estrategia adecuada para acabar con el fenómeno del microtráfico en sectores tan convulsionados como los detectados inicialmente por las autoridades en Santa Fe, Mártires y Candelaria? Para algunos expertos, no es suficiente. Es el caso de Johan Avendaño, analista en seguridad ciudadana, quien explicó que esto genera un efecto de corto alcance. “Tiene un impacto mediático, en el fondo y con seguridad, la Secretaría de Seguridad sabe que acabando el espacio físico no se acaba el problema, se puede golpear la renta al tráfico pero en muchos casos esas casas ni siquiera son de propiedad de quienes expenden, son casas abandonadas, en zonas paupérrimas de la ciudad que fueron invadidas”, señaló el experto.



Desde la ONG de derechos humanos Temblores se cuestionó este tipo de intervenciones, señalando que de las experiencias con la demolición del Cartucho y del Bronx se pudo establecer que se impulsaron nuevas dinámicas de microtráfico y que poco aportan a la solución del consumo problemático de sustancias.



“Termina impulsando que bandas criminales instrumentalicen a las ciudadanías más desprotegidas, como lo son los habitantes de calle y los vendedores ambulantes (…). Es urgente que las estrategias enfocadas en el consumo de sustancias psicoactivas sean tratadas con un enfoque integral desde la salud pública con el fin de brindar soluciones innovadoras y efectivas para las ciudadanías involucradas en las cadenas de producción y consumo”, dijeron desde esta ONG.



Desde la Secretaría de Seguridad han dicho que con esta estrategia buscan ir más allá de tumbar paredes. Tatiana Piñeros, alcaldesa local de Los Mártires, señaló que en este tipo de sitios esperan desarrollar iniciativas sociales como por ejemplo una huerta urbana para que la comunidad, afectada por las dinámicas delincuenciales, termine apropiándose y disfrutando de estos espacios.



Por su parte, Hugo Acero explicó que esto busca la mejora de los entornos, con parques renovados, más árboles y un espacio público recuperado. “Poco a poco vamos estructurando la intervención integral, que es una intervención social y de empoderamiento del sector, también estamos trabajando en atención a personas migrantes, pagadiarios, a quienes se dedican a actividades sexuales pagas; pero también estamos trabajando en temas de interés de investigación criminal y seguridad”, añadió Acero.



La primera extinción de dominio y posterior demolición se llevó a cabo el pasado 8 de abril en el barrio La Favorita, en esta misma localidad. Según las autoridades, esa casa había sido allanada en cinco oportunidades y se habían detenido a varias personas. La otra demolición fue el 15 de abril, en el barrio Santa Fe, también en la misma localidad. En este momento se están adelantando los procesos administrativos correspondientes para otros inmuebles apoderados por el crimen, y que seguirán cayendo en el centro de la ciudad.

Bronx Distrito Creativo

El Distrtio ya adjudicó el contrato para los estudios y diseños de algunas obras que se harán en el Bronx. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El caso del Bronx es ejemplar. Recientemente se adjudicó el contrato para la elaboración de los Estudios y Diseños del Bronx Distrito Creativo (BDC), justamente en el sector donde se han estado realizando las demoliciones. Con este proyecto, la Administración busca transformar por completo el centro de la capital del país.

“Hoy, con la adjudicación de los estudios y diseños para el Bronx Distrito Creativo, avanzamos en un nuevo hito para materializar la apuesta que como ciudad hemos pactado en resignificar y dar un nuevo impulso a este territorio, reconociendo su pasado, honrando su presente y posibilitando condiciones de cambio y oportunidades para la ciudad a futuro, impulsadas desde la cultura, la creatividad y el arte”, explicó Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.



Este proyecto, en el corazón de lo que fue El Bronx, hace parte del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional–La Estanzuela, desarrollado por el gobierno desde la pasada administración y contempla siete etapas, tres de las cuales (Bronx Distrito Creativo, Centro de Talento Creativo y Alcaldía de Los Mártires) se adelantan con una inversión 100% pública, y que asciende a unos 297.000 millones de peses.

