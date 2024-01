El plan de choque para mejorar la malla vial de 9 localidades de Bogotá en 100 días

A pocos días de haber iniciado su mandato, la administración de Carlos Fernando Galán puso en marcha un plan de choque para recuperar la malla vial de la ciudad. El objetivo es intervenir 100.000 metros cuadrados en mal estado: 60.000 en vías principales y 40.000 en secundarias y locales.



La primera intervención se hizo en la noche del martes, sobre la carrera 7.ª entre las calles 155 y 156, con el reparcheo de cerca de 800 metros cuadrados de asfalto en ambos sentidos.



“Los ciudadanos están pidiendo resultados rápidos y concretos. Claro que tenemos que avanzar en las grandes obras de infraestructura, pero también tenemos que producir cambios que mejoren la movilidad de inmediato”, aseguró el alcalde desde este punto del norte de la capital.

Según la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), serán 24 las vías priorizadas en el primer trimestre de 2024, localizadas principalmente en nueve localidades: Suba, Engativá, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Los Mártires y Santa Fe.



Iniciamos labores de mantenimiento en las vías de la ciudad, asegurándonos de que puedas transitar con total seguridad.🛣 Este es solo el comienzo, porque estamos comprometidos en seguir mejorando nuestras calles para construir juntos una ciudad aún mejor.☀️#100DíasPorBogotá pic.twitter.com/IVL53hrV9L — Mantenimiento Vial (@UMVbogota) January 9, 2024

“Somos conscientes de que el estado de la malla de Bogotá no es el mejor. Aproximadamente tiene 50 por ciento en buen estado y el otro 50 en regular y mal estado, eso hay que irlo superando. La cantidad de accidentes que tenemos, muchos de ellos ocasionados no solo por exceso de velocidad, sino porque hay huecos en las vías, es una preocupación de la Secretaría de Movilidad”, le dijo a EL TIEMPO Álvaro Sandoval, director de la UMV.



El presupuesto que destinó esta entidad para llegar a la meta en los primeros 100 días de la administración de Galán es de aproximadamente 36.000 millones de pesos. Aunque, según Sandoval, no son recursos suficientes para arreglar la mayoría de corredores de la capital. Para ello se necesitan 6,5 billones.



“El presupuesto que tenemos para todo el año es de un poco más de 100.000 millones de pesos; entonces, efectivamente, hacen falta recursos. Estamos buscando alternativas”, agregó. El diagnóstico hecho por la UMV registra que hay 24.408 huecos identificados, en 9.964 vías.

El diagnóstico hecho por la UMV registra que hay 24.408 huecos identificados, en 9.964 vías. Foto: Alcaldía de Bogotá

Así será la operación

Sandoval le explicó a este diario que lo que se hará durante estos tres meses se llaman acciones de movilidad, lo cual significa que se remplazará “la carpeta superior” del asfalto. “Una acción de movilidad es el mejoramiento de una vía cuando la estructura de abajo está bien, pero cuando está dañada toca hacer es una rehabilitación del corredor, que tiene un costo y un tiempo de obra mayor”, afirmó el director.



Por lo tanto, para los estos 100 días se harán dos tipos de intervenciones. La primera se realizará con una fresadora que corta el pavimento viejo en extensiones de entre 100 y 200 metros.



“Colocamos una emulsión y después ponemos la nueva carpeta con una finish, o sea, una terminadora de pavimento. Compactamos y nos vamos. La UMV no deja nunca ninguna vía abierta y la trabaja durante la noche para, en lo posible, no afectar a la ciudadanía y que en el día ya esté cerrada”, explicó Sandoval.

Carlos Fernando Galán saludando a algunos trabajadores de la UMV. Foto: Alcaldía de Bogotá

El director de la entidad también resaltó que el material que se retira de las calles será trasladado a la sede de producción, ubicada en Mochuelo (Ciudad Bolívar).



Allí se tritura en distintos tamaños y se le aplica una emulsión para volverlo a poner en alguna vía que cumpla ciertas condiciones, como que no esté afectada por el sobrepeso de los vehículos o que no tenga grandes daños por el agua lluvia.

Tenemos maquinaria amarilla, volquetas y más de 500 personas trabajando para cumplir la meta FACEBOOK

Cabe resaltar que la Unidad de Mantenimiento vial creó recientemente las Unidades de Intervención Zonal (UIZ), las cuales tienen como propósito atender con prontitud las solicitudes de la ciudadanía y agilizar los procesos.



Además, dentro de la entidad tienen un tablero donde pueden ver la ubicación de la maquinaria y el avance reportado por los ingenieros en los distintos puntos de intervención.



“Se abrieron 4 UIZ, en el norte, en el centro, en el sur y en el occidente. Eso permite que ya no tengamos que ir siempre por los materiales hasta la sede de producción, que queda en Ciudad Bolívar”, explicó Sandoval.



El director también dijo que cuentan con dos plantas de asfalto en caliente, una planta de asfalto en frío, una planta de concreto y un laboratorio en la sede de producción. “Tenemos maquinaria amarilla, volquetas y más de 500 personas trabajando para cumplir la meta”, concluyó.

El billonario costo de recuperar las vías

Álvaro Sandoval, director de la Unidad de Mantenimiento Vial. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cuáles son las causas de deterioro de las vías?

Hay muchas, pero algunas de las principales en Bogotá son el estado del suelo y las lluvias. El deterioro también tiene que ver con el sobrepeso que reciben las vías, ya que fueron diseñadas para vehículos livianos y están soportando unos pesos mucho mayores, pero lo que les hace más daño es la ausencia de mantenimiento.



¿Cuánto se necesita para recuperar la malla vial?



Para que el 80 por ciento de las vías estén en buen estado se necesita un valor aproximado de 6 billones y medio de pesos. La UMV es responsable de mantener 10.000 de 15.000 kilómetros de carril que tiene Bogotá.



¿Cómo afecta a los bogotanos una malla vial en mal estado?



Este factor tiene mucho que ver, por ejemplo, con la productividad, una ciudad es más o menos productiva en la medida en que su malla vial esté en buen estado. También con la seguridad, pues muchos accidentes son ocasionados no solo por exceso de velocidad, sino porque hay huecos en las vías, que además afectan el tiempo de recorrido de las personas.



¿Cómo se puede reportar un hueco?



En la UMV tenemos abiertos distintos canales; entre ellos, una línea de WhatsApp, las redes sociales y nuestras oficinas de atención al ciudadano, ubicadas tanto en la sede administrativa como en la operativa. Con el gremio de motociclistas, por ejemplo, hay una aplicación en la que hacen el reporte inmediatamente.

