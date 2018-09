Otto, el perro que viaja en moto por Suramérica, visitó Bogotá

Batiendo su cola por la plaza de Bolívar, Otto saludó a los bogotanos que lo recibieron a él y a sus dueños, Alejandra Pérez y Alberto Sala, una pareja de argentinos que pensó que un año viajando era demasiado tiempo para dejar a su perro al cuidado de alguien más.

La energía de Otto, Alejandra y Alberto es la misma con la que salieron hace 10 mes de Azul, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, desde donde iniciaron la aventura en motocicleta, que en Bogotá cumplió 10 meses y 20.000 kilómetros.



Al comienzo, Otto estuvo un poco nervioso de ir en el cargador que le adaptó Alberto a su motocicleta, porque nunca se había subido en él. Pero al cuarto día, cuentan sus dueños, ya estaba totalmente adaptado y se subía y bajaba solo.



“Teníamos un poco de nervios de que no nos recibieran en muchos lugares con Otto, pero todos esos prejuicios fueron cambiando con el viaje. En algunos hostales inclusive comenzaron a aceptar perros. Todo es cuestión de hablar”, cuenta Alejandra.

Teníamos un poco de nervios de que no nos recibieran en muchos lugares con Otto, pero todos esos prejuicios fueron cambiando FACEBOOK

TWITTER

El único lugar al que Otto no pudo ingresar fue a Machu Picchu, en Perú. Pero allí encontraron a una persona que lo cuidó durante un día y medio. “Esas son las cosas más bonitas de los viajes, conocer personas amables, culturas diferentes, y en cada lugar uno hace nuevos amigos y se aprende algo nuevo”, dice Alberto.



En Bogotá fueron recibidos por Tomás Osorio, otro apasionado de los viajes en motocicleta, quien conoció a la pareja cuando iban en Nuevo Chimbote (Perú).

Como Osorio es coordinador del Liceo Psicopedagógico de Tibabita (norte de Bogotá), los invitó a que compartieran sus experiencias del viaje con los estudiantes del colegio.



“Entre los viajeros surge una hermandad. Uno hace conexiones y grupos para ayudarse entre sí cuando visiten su país o cuidad. Me pareció muy bonito que mis estudiantes aprendieran de esto”, expresó Osorio.

El viaje lo pueden seguir en Facebook como: Rodando por la vida Argentina-Mexico en moto. Foto: Cortesía.

El destino los unió

Alejandra y Alberto se encontraron a Otto hace cuatro años en una plaza de Azul, a donde iban a tomar mate. Cuentan que Otto estaba con un grupo de perros, pero fue el único que se les acercó en varias oportunidades.



Un día dejaron que se fuera con ellos. Otto comió, pasó la noche en su casa, pero al día siguiente se fue. Un mes después se lo volvieron a encontrar en el centro de la ciudad y se le acercó a Alejandra.



Desde esa vez, nunca más quiso irse del lado de la pareja. “Ese día sentí que me tocaron la pierna y era Otto. Creo que me reconoció, y esa fue señal suficiente de que de que teníamos que adoptarlo”, recuerda Alejandra.



La pareja comenzó a realizar los planes del viaje a finales de 2016 y concluyó en octubre del año pasado, cuando encendieron su motocicleta en Azul. Desde siempre, Otto estuvo en todos los preparativos.

.

“Renuncié un mes antes a mi trabajo para poder organizar todo lo del viaje. Vendimos todo lo que teníamos, pero no nos arrepentimos, es la mejor experiencia que estamos viviendo”, recalca Alberto

Para poder recorrer, a la fecha, ocho países con Otto (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), solo tuvieron que estar al día con todas sus vacunas y certificarlas.



En Colombia, los aventureros ya han estado en Nariño, Valle del Cauca, Tolima y Bogotá. Ahora, el próximo destino de Otto y su familia es el Eje Cafetero, al que piensan llegar la próxima semana. Luego, los espera Santander, para después hacer un recorrido por toda la costa Caribe.



A Panamá cruzarán en barco y desde ahí iniciarán un nuevo viaje por otros siete países de Centro América hasta llegar a México. Una de las formas cómo financian su viaja es con la venta de artesanías y postales. Si quieren seguir esta aventura, lo pueden hacer en Facebook: Rodando por la vida Argentina-Mexico en moto o en Instagram: ottoelperroviajero.

VANESSA PEREA BONILLA

Redacción EL TIEMPO ZONA

Twitter: @VannepBonilla

​