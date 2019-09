El paro también ha afectado en temas de salud

Este martes, algunas localidades y zonas cercanas a Bogotá amanecieron con cese de actividades por parte de algunos conductores de transporte, quienes se quejan por la suspensión de licencias por reincidir en distintas infracciones de tránsito. Las zonas más afectadas fueron Bosa, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y Chía.

La situación de movilidad no solo ha complicado a la ciudadanía para llegar a su trabajos, también ha tenido fuertes incidencias en la salud de las personas.

Este es el caso de Angélica Torres, una mujer que reside en el municipio de Funza y que perdió una cita que tenía programada desde hace 3 meses con medicina especializada por falta de transporte público.

En declaraciones recogidas por City tv la mujer afirmo que "llegar a Bogotá ha sido complicado, no salen buses del terminal y no tenemos como llegar a la ciudad. Para el día de ayer tenia programada una cita que llevaba esperando desde hace tres meses con medicina especializada y la cancele para el día de hoy pero por el paro no he podido dirigirme a mi eps".

Las quejas de los ciudadanos no se han hecho esperar. varias personas han tenido que aguardar más de dos horas para poder tomar cualquier tipo de transporte hacia sus trabajos. En el sur de la ciudad han prestado el servicio de transporte en vehículos particulares cobrando casi el doble del precio normal.

Según las autoridades se esta tratando de garantizar que la movilidad vuelva a la normalidad mediante diferentes operativos. Varios vehículos de trasporte intermunicipal han salido del terminal de Chía escoltados por la policía de transito para garantizar la seguridad de los conductores prestadores de este servicio quienes han afirmado sentir temor de que les dañen sus vehículos.

El secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo afirmó que se levanta el pico y placa para taxistas durante dos días en Bogotá ante el paro de conductores. Ademas agregó que los buses interdepartamentales podrán transportar pasajeros a municipios aledaños.

Las autoridades esperan que en las próximas horas las terminales de trasporte comiencen a volver a la normalidad.

EL TIEMPO