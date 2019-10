La mortalidad infantil bajó, pero la desnutrición no cede

El informe fue presentado durante un evento en la Universidad Javeriana un llamado a la nueva administración de Bogotá para fortalecer la atención de los menores de cinco años.



El programa Bogotá Cómo Vamos y la Fundación Éxito pasaron revista a los últimos diez años de acciones por la infancia. Destacan que la mortalidad infantil ha disminuido, pero la desnutrición (talla menor a la de la edad) es un tema de alerta para todos. Recomiendan aumentar la vacunación contra la difteria, tos ferina y tétanos (DPT), cuya cobertura viene descendiendo.

Se ha mejorado la atención y cuidado a los menores de 5 años, sin embargo persisten brechas preocupantes Foto: Bogotá Como Vamos

El informe destaca que el Distrito ha mostrado un compromiso para mejorar la vida de los niños y niñas menores de 5 años, pero hay retos como la desnutrición infantil, el bajo peso al nacer, la desigualdad en bienestar de acuerdo a la localidad y la violencia y maltrato que deben priorizarse en la agenda pública.



Un estudio realizado por Bogotá Cómo Vamos y la Fundación Éxito mostró que el 30 por ciento de los bogotanos considera que la ciudad no es amigable con los menores de cinco años. Por eso el informe señala como un desafío para la ciudad que se promuevan estrategias puntuales que garanticen una protección efectiva de la primera infancia.



El informe se detiene en los diez datos claves que debe tener en cuenta la ciudad para cerrar las brechas de atención de los menores de cinco años:



1. Los hogares pobres con menores de cinco años superan el promedio de pobreza multidimensional y monetaria de la ciudad: son un poco más de la cuarta parte de los hogares de la ciudad (el 28,2 %).



2. La desigualdad en el bienestar de la primera infancia se concentra en el sur de Bogotá, situación que se agrava en contextos rurales: el 20 % de los hogares rurales con niños en la primera infancia están en pobreza multidimensional.



-En las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe y San Cristóbal se presenta mayor pobreza monetaria y mayor índice de pobreza mulidimensional.



3. En la última década, Bogotá mejoró el estado de salud de la primera infancia con resultados positivos en mortalidad infantil, mortalidad materna y embarazo adolescente.



La tasa de mortalidad infantil disminuyo un 25 %. Entre 2010 y 2018 se redujo en un 41 % el número de casos de fallecimientos de niños menores de 5 años, al pasar de 1.512 a 890. En este mismo periodo y rango de edad se ha reducido a cero la mortalidad por desnutrición aguda. La razón de mortalidad materna también tuvo un descenso del 40 % en la última década; así mismo, se redujo el embarazo adolescente: cabe destacar el descenso, en un 53 %.



4. Si bien el descenso de la mortalidad infantil y en la niñez evidencia una mejoría de las condiciones de salud de la primera infancia, aún persisten brechas significativas entre localidades. Usme, Santa Fe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar presentan las mayores tasas de mortalidad en la primera infancia. Chapinero es una localidad con bajo desempeño en varios indicadores del estado de salud de los niños entre 0 y 5 años, tales como mortalidad infantil, bajo peso al nacer y desnutrición crónica.



5. Se ha avanzado en el diseño de múltiples estrategias para mejorar la situación nutricional en la primera infancia. Durante la última década (2008-2018) la desnutrición crónica evidencia una reducción de 3,3 puntos porcentuales en la prevalencia de la desnutrición crónica en la capital: pasó de 20,9% a 17,6 %.



Desnutrición aguda (bajo peso para la talla), su prevalencia en la primera infancia ha disminuido durante la última década: pasó de 2,6 % a 1,1 %.



Desnutrición global (peso en relación con la edad cronológica), éste registra una disminución en la última década, pasó de 6,4 % a 4,8 % entre 2008 y 2018. La tendencia del bajo peso al nacer muestra una situación preocupante, pues a pesar de presentar una disminución desde el año 2012, en Bogotá, entre 2015 y 2018, la prevalencia de bajo peso al nacer pasó de 12,1 % a 13,5 %.



En cuanto al exceso de peso en niños y niñas menores de 5 años en Bogotá, pese a la disminución de su prevalencia en 1,2 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, en los dos últimos años este tipo de malnutrición pasó de 9,6 % a 10,1 %, es decir, uno de cada diez menores de 5 años presenta hoy exceso de peso.



6. Si bien la ciudad ha avanzado en esfuerzos intersectoriales contra la desnutrición crónica, hay que prestarle mayor atención dado que Bogotá observa la mayor prevalencia del país. En Colombia, el retraso en la talla en niños menores de 5 años es del 10,8 %. Bogotá es la región del país con mayor retraso de talla para la edad (13%) en la primera infancia.



7. Las intervenciones deben ser más focalizadas en el territorio, garantizando un seguimiento y acompañamiento a familias y cuidadores. Al observar los datos de desnutrición crónica por localidades se encuentra que, en el transcurso de diez años, el 95 % de éstas lograron una disminución en la prevalencia de retraso en talla; en particular, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño y Usaquén registraron la mayor disminución.



Preocupa, sin embargo, la situación en la localidad de Sumapaz, donde la prevalencia de la desnutrición crónica (24,9%) supera en 7,3 puntos porcentuales la de Bogotá.



8. La población menor de cinco años ha disminuido por efecto de la transición demográfica, particularmente por el descenso de la natalidad en la ciudad. En Bogotá, la tasa de natalidad ha venido en descenso. Entre 2008 y 2018 se ha reducido en un 25 % el número de nacidos vivos en Bogotá, al pasar de 117.563 a 87.349.



9. La distribución territorial de la primera infancia no es homogénea y evidencia desigualdades en la ciudad. En 2018, el 58 % de los nacimientos ocurrió en 5 de las 20 localidades: Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá, las más pobladas de la ciudad.



10. Preocupa violencia contra los niños: Se debe prestar atención al alto número de casos de maltrato y violencia sexual, hechos que suelen suceden al interior del hogar. En 2018 se registraron 715 casos de maltrato infantil (dos casos diarios de maltrato contra la primera infancia) y 723 dictámenes por presunto abuso sexual (cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal). La violencia contra niñas y niños menores de cinco años en la ciudad es una realidad preocupante pues revela la inseguridad y los riesgos existentes en los entornos responsables de su cuidado y protección.



