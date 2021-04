El pacto distrital para mejorar la calidad del aire en Bogotá

Uno de los grandes retos de las administraciones distritales de Bogotá en los últimos años ha sido mejorar la calidad del aire, pues son preocupantes las graves consecuencias que deja al ser mala. Según cifras de la Secretaría de Ambiente, más de 2.000 personas mueren al año en la capital a causa de enfermedades respiratorias agudas relacionadas con las partículas contaminantes en el aire.



Ante esta problemática, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, oficializó ayer en el Jardín Botánico el gran pacto por la calidad del aire, un compromiso del Distrito que plantea estrategias para contribuir al mejoramiento de este recurso en la ciudad. Dicho compromiso tiene la firma y el apoyo de ciudadanos, organizaciones ambientales, académicos y cerca de 500 empresas privadas.



Con la Secretaría de Ambiente, este pacto plantea una ruta para realizar 45 proyectos, de los cuales 37 ya están en ejecución, en pro de garantizar un mejoramiento de la calidad del aire durante la administración de la alcaldía actual con metas de reducir partículas contaminantes para el 2030.



Algunos planes que destacan son los de arborizar y fortalecer zonas verdes en la ciudad, mejorar los hábitos cotidianos de la ciudadanía y empresas en materia ambiental, impulsar el cambio de vehículos particulares y flotas públicas a eléctricos, que los transportes de carga que están obsoletos y son altamente contaminantes pasen por lo menos a ser vehículos a gas.



“Este no es un pacto de gobierno, ni siquiera de ciudad. Es un pacto de era de los mayores desafíos de la humanidad, y por mucho que estemos padeciendo el coronavirus en estos momentos, nunca se nos debe olvidar que nuestro mayor desafío planetario para nuestra subsistencia es el cambio climático”, describió la mandataria a la firma del pacto.



La alcaldesa manifestó, además, que se mantendrá firme en promover la renovación del servicio de transporte público de la ciudad con las planeaciones del metro de Bogotá, Regiotram y el proyecto de la troncal TransMilenio avenida 68. Proyectos que según López lograrán el aumento del transporte eléctrico. “Si no seguimos renovando el transporte público de Bogotá a la electrificación con el metro, Regiotram, no vamos a cumplir estas metas”, señaló la mandataria.



Otra estrategia contempla que por cada árbol que el Distrito tale en la ciudad se siembren cinco nuevos en las reservas naturales, el Jardín Botánico o en parques públicos de Bogotá, donde se impulsa a la participación ciudadana, de empresas y organizaciones ambientales a crear nuevos jardines y huertas urbanas. Además, esto se relaciona con la desarticulación de ollas de microtráfico de la ciudad, pues por cada lote donde se desmantelen se haría una nueva zona verde.



Por otro lado, uno de los compromisos principales de este pacto es reducir en un promedio ponderado del 10 por ciento los efectos de partículas contaminantes de PM2,5 y PM10, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 15 por ciento en Bogotá para 2024. No obstante, la meta de reducir estas partículas tendrá un 18 por ciento para las localidades del suroccidente de la ciudad –Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Tunjuelito–, las que se consideran mayormente afectadas en su calidad del aire.



Según lo expresado por la alcaldesa, la crítica calidad del aire allí se debe a las pocas zonas verdes que poseen estas localidades. Sumado a ello, señala que las principales arterias viales del suroccidente bogotano, como la calle 13, son sectores donde hay mayor circulación de vehículos de carga que, como se mencionó antes, están obsoletos y emiten partículas contaminantes. “Los temas de calidad del aire no los soluciona solo el Distrito, sino que es una tarea que compartimos todos los ciudadanos y ciudadanas”, recalcó durante la presentación Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.

