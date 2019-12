El otro lado de las marchas y los cacerolazos en los barrios

Aunque las autoridades locales reportan que hasta el momento no hay ni una sola queja ciudadana, vecinos de sectores como el Park Way o de Usatama, en la localidad de Teusaquillo, en Chapinero sobre la carrera 7.ª con calle 60 y su zona de influencia o en Mazurén, en Suba, por mencionar solo algunos, están cansados por el ruido de los pitos, del cacerolazo, y en algunos casos por el consumo de licor y de otras sustancias, además de la utilización de espacios públicos como baños.



Reclaman, además del caos vial, por las fogatas que se han hecho y hasta por la quema de varias llantas que se han presentado en unos puntos específicos, causando contaminación ambiental.

Esta situación, que se presenta al margen de las marchas de protesta por el paro, se desencadena cuando varios de los que participan en las jornadas deciden quedarse hasta altas horas de la madrugada como se ha denunciado en el separador vial del Park Way, ese parque lineal que la comunidad se ha encargado de cuidar a lo largo de estos años.

Los testimonios evidencian que en este reconocido sector de la ciudad ya hay un problema de convivencia. “Pasan de las protestas a la rumba, y todos merecemos descanso”, declaró a Citytv Faiber Medrano, habitante de este tradicional sector de la ciudad.

Desde hace un par de semanas, este corredor se convirtió en sitio de concentración y de manifestación en contra de las políticas del Gobierno Nacional. Cacerolazos, batucadas, performances, arengas, marchas y todo tipo de expresiones se han visto en esta zona caracterizada por ser residencial y comercial, sobre la vía que conecta con la calle 45. Y aunque muchos de los vecinos se han sumado a las jornadas, no comparten que, después de las manifestaciones, se convierta en un sitio de rumba.

“Esto se salió de control porque con la excusa del paro nacional, aquí vienen a hacer de todo”, dice María Victoria. Y Ana Ramírez, por su parte, contó que han pasado por su casa a las 3 de la mañana y con palos golpearon las rejas como tratando de intimidar a los residentes.

Víctor Pérez, presidente de la corporación Hola Soledad, que cuida y protege la zona del parque lineal de Park Way, se refirió a lo positivo y lo negativo de lo que se viene presentando.

“Vale la pena destacar como positivo que en el Park Way no ha habido ningún acto de vandalismo hacia los establecimientos ni a las residencias; muchos de los vecinos del sector participan porque quieren manifestar su inconformidad; la comunidad aquí se cohesiona y se apoya el movimiento nacional”, dijo este líder que lleva toda su vida trabajando por la protección de este corredor.

Sin embargo, reconoció que sí hay puntos negativos como, por ejemplo, la grave afectación del césped por la gran cantidad de personas que transitan en las marchas y plantones que se realizan en ese sitio simbólico de la ciudad.

A esto se suma que los comerciantes del sector temen que en algún momento los vándalos que se camuflan en este tipo de expresiones democráticas lleguen a afectar el orden público y terminen vandalizando o saqueando sus establecimientos.

“Hay un impacto de la multitud que no cuenta con un espacio adecuado para reuniones, no hay baños, se genera ruido que perturba a los residentes e incluso hay grupos que permanecen reunidos hasta altas horas de la noche”, advirtió este ciudadano.

EL TIEMPO consultó con la Alcaldía Local y con la Administración Distrital y señalaron que hasta el momento no tienen una queja formal de la situación, pero que en todo caso van a verificar.

Otros vecinos de la zona afectados cuentan que con las marchas del pasado 22 y 23 de noviembre, varios inescrupulosos prendieron fuego y quemaron varias llantas viejas en la calle 45 con carrera 25, “provocando contaminación del aire y dejando los residuos esparcidos en el sector”.

EL TIEMPO también recibió quejas de Mazurén, en la localidad de Suba y de Usatama, pero los residentes prefirieron no mencionar sus nombres por el temor a represalias.

Pero esa no es la única queja ciudadana. En un video que circula por Twitter, una mujer mayor de edad que lleva un perro de raza Yorkshire en su brazo izquierdo increpa a un grupo de manifestantes por el ruido que hacen en un cacerolazo sobre la carrera 11 con calle 92, a pleno mediodía.

Una testigo de los hechos que estaba en ese momento en esa zona del norte de la ciudad dijo a EL TIEMPO que cuando la mujer sacó a su mascota a hacer sus necesidades, se sintió afectada por el ruido del cacerolazo y las arengas. “Dejen trabajar”, les gritaba mientras que su mascota les ladraba.

Algunos ciudadanos que estaban en la manifestación le gritaban a la mujer que se encerrara en su casa, mientras que otros le reclamaron que respetara el derecho de la protesta.

También otros vecinos de Chapinero se han quejado por las continuas manifestaciones que han afectado el sector residencial y comercial.

A esto se suman las otras marchas, las de los trabajadores afectados por los continuos bloqueos. Por ejemplo, Yolanda A. le dijo a este diario que ha tenido que hacer largas caminatas y gastar más dinero por la falta de transporte público.

La mujer, que tiene 50 años, cuatro hijos y labora para una empresa de servicios generales, dice que el miércoles pasado, en la jornada de paro, tuvo que salir desde su casa, en el barrio La Fiscala, en Usme, hasta el portal de TransMilenio a pie por la falta de transporte”. Fueron más de 30 minutos caminando a paso rápido.

“Cuando llegué al portal –de Usme– no había TransMilenio y me tocó coger una buseta que decía terminal. Pagué 1.800 pesos hasta ese sitio. Desde ahí me tocó otra vez caminar más de una hora para llegar al trabajo”, recordó Yolanda.

Por la noche “salí a las 7:30 p. m., esperé 45 minutos a que pasara un bus que me llevó hasta el barrio Alfonso López, por la Boyacá, hasta la Aurora. Y de ahí me tocó caminar dos horas. Llegué a las 10:15 de la noche a mi casa. Los pies no me daban más”.

Los efectos del ruido

Los efectos del ruido en la audición han sido estudiados y comprobados. La exposición a ruidos de alta intensidad o por largos periodos de tiempo causan daño al oído y pérdida auditiva.



Las alteraciones pueden ser dolores de cabeza, perdida de concentración, alteración de la atención y cambios de la conducta como irritabilidad y algunas alteraciones emocionales.



Adicionalmente, este tipo de situaciones aumentan la sensación de estrés a nivel personal o colectivo, generando nerviosismo y estados estresantes, en los que se describe, la alteración del sueño.



Algunas Personas conciben los ruidos como algo perjudicial para su bienestar general.



Pánico, miedo, temor, ansiedad, son sensaciones negativas que demuestran los efectos psicológicos del ruido.

BOGOTÁ

*Con reportería de Citytv