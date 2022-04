En el barrio Santa Fe se están confeccionando prendas de diseñador con las que muchos soñarían. Y las están creando, patronando, cortando, cosiendo, bordando y estampando mujeres trans y jóvenes que creen en el poder de una forma de emprendimiento que los acoja a todos, todas y ‘todes’.



“El Olimpo es un espacio cultural, es un laboratorio creativo donde la gente puede venir a crear, puede venir a aprender, puede venir a trabajar”, explica Sebastián Reyes, diseñador y uno de los líderes de El Olimpo, espacio que nació hace seis años en las calles de este barrio, de la localidad de Los Mártires, conocido por ser uno de los corazones del trabajo sexual en Bogotá.



(Le puede interesar: La tormenta de la primavera trans)

A su lado, la madre Cindy, una figura icónica de la comunidad trans en la capital, corta las piezas de lo que será un pantalón. La madre, llamada así por acoger a muchas mujeres del sector y por darles guía durante años, está en el Santa Fe desde el año 85. “En este taller nosotras, las trabajadoras sexuales trans, nos sentimos como en casa, compartimos, aprendemos, proyectamos, estamos en familia”, dice, y toma un sorbo de tinto. Ella, la madre Martha, Johana Pérez y otras mujeres de la comunidad, trabajadoras y no trabajadoras sexuales, se reúnen en un enorme apartamento con vista a la avenida Caracas: salvaje, gris.

(Para seguir leyendo: El orgullo de ‘resistir’ en el Paro Nacional)



En el laboratorio se sienten tranquilas: hablan, cosen, diseñan, aprenden y se hacen un dinero ‘fijo’. “No todas las que trabajan aquí son personas trans o trabajadoras sexuales, pero sí destacamos como importante ese cupo laboral trans. Sabemos que en ninguna empresa es fácil ingresar, y sabemos que también les es útil generar ese ingreso”, explica Sebastián.



Aunque el empleo formal parecería una obviedad para todos los ciudadanos, no lo es, y mucho menos para las personas trans.



Según el informe ‘5 derechos en clave trans’, de la Fundación Gaat, las experiencias laborales de estas personas suelen estar cruzadas por “situaciones de discriminación, exclusión y violencia” a causa de sus identidades y expresiones de género. “Sentimos que nuestras capacidades y habilidades profesionales, artísticas, artesanales, deportivas y creativas han sido históricamente invisibilizadas y subvaloradas por los prejuicios y representaciones que recaen sobre nuestras identidades y expresiones de género, lo que reduce nuestras posibilidades laborales a solo algunas opciones. Trabajo sexual, peluquería, cargar bultos en las plazas de mercado, ventas informales y retacar en la calle (...) No se trata de desconocer la importancia y legitimidad que tienen, ni que han sido las oportunidades laborales que nos han permitido sobrevivir (...); (pero) nuestra apuesta es que no se conviertan en una imposición que limite y restrinja el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestros proyectos de vida”, dice el informe y destaca que en la búsqueda de trabajos formales, las personas trans se enfrentan a barreras a la hora de hacer sus hojas de vida, en los procesos de selecciones, en las condiciones de trabajo y en el ambiente laboral.

(Además: El orgullo de ser ciclistas diversos)



Por eso, espacios como El Olimpo son claves. “No es solo el valor económico, sino también el conocimiento: aquí adquieren talentos y una experiencia laboral que les sirve para presentar a otros trabajos”, explica Vanessa Martínez, otra integrante de El Olimpo.



A su vez, la madre Cindy precisa: “Amor, las mujeres trans nos envejecemos más rápido por toda la discriminación y la violencia. Y si no aprovechamos el tiempo, cuando lleguemos a viejitas y los clientes ya no paguen por nuestros servicios, ¿qué hacemos? Con esto, uno tiene al menos la forma de echar mano de una maquinita de coser. Eso queremos, aprender y tener ese talento”.

(Le recomendamos: Exhabitantes de calle encuentran en la bicicleta una segunda oportunidad)

El Olimpo Foto: Néstor Gómez - El Tiempo El Olimpo Foto: Néstor Gómez - El Tiempo El Olimpo Foto: Néstor Gómez - El Tiempo El Olimpo Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Manos a la obra



De acuerdo con Reyes, El Olimpo, aunque tiene una base comunitaria, quiere trascender a un emprendimiento de talla internacional. “Empezamos localmente y queremos irnos expandiendo y estar a la vanguardia de otros países”, asegura. A la fecha, El Olimpo ya ha trabajado en la producción de dotaciones empresariales, trabajos sobre medidas y piezas únicas de diseño genderless (lo que comúnmente se conoce como unisex) y para todo tipo de cuerpos.



De El Olimpo han salido colecciones de inspiración patrimonial y arquitectónica bogotana. “Es una colección con iglesias, edificios representativos, no solo desde el tema católico, sino desde lo icónico y lo urbano. Lourdes, por ejemplo, es una iglesia cuya plazoleta es un punto de encuentro para los trabajadores sexuales hombres; o también está el Voto Nacional, que queda junto a lo que era el Bronx”, describe Reyes, y muestra unas chaquetas de jean oversized con bordados de altísimo detalle de estas iglesias capitalinas.

(No deje de leer: Una vida de película: la osada ciclista y cineasta de Ciudad Bolívar)

Facebook Twitter Linkedin

El Olimpo Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



“También sacamos la colección que se llama ‘Mártires: patrimonio, vivo y diverso’, en la que trabajamos con materiales que se venden acá en la avenida Caracas: los plásticos, las bolsas, etc., y los usamos en vestuarios”, menciona Reyes, y agrega otra infinidad de trabajos que han aparecido, incluso, en pasarelas o lanzamientos como el que hubo anoche, en la Cinemateca de Bogotá. Este viernes, varias piezas de El Olimpo fueron lucidas en la alfombra roja de la premier del documental Cada vez que muero, producido por la Red Comunitaria Trans.



Pero ahora todos los esfuerzos están puestos en un nuevo proyecto, el Santa Fe Market Place, con el que se ganaron la beca Es Cultura Local 2021-Localidad Los Mártires, convocada por el sector cultura del Distrito. Este año, por cierto, ya hay nueva convocatoria: Es Cultura Local entregará, en Los Mártires, tres estímulos por 27,5 millones de pesos a proyectos de reactivación cultural y creativa.



Por su parte, Santa Fe Market Place, que ahora cuenta con una inyección de recursos, busca mejorar y dinamizar la cadena de valor de El Olimpo para avanzar en el mercado de la moda sostenible y digital. El dinero de la beca, entonces, lo están invirtiendo en varios frentes: en capacitación en trabajo con población diversa, en capacitación en redes sociales, en fortalecer su página web y, además, en sacar adelante una marca propia: Crema. El 22 de abril será el gran día: en esa fecha lanzarán su página web renovada y la colección, que promete ser muy urbana, integrando técnicas artesanales, pero también innovaciones y experimentación.



Ahora, todo el proyecto y visión de El Olimpo están cruzados por la sostenibilidad tanto ambiental como social. “Para nosotros es importante que sea sostenible en toda la cadena de valor, que las personas que están involucradas en el proyecto reciban su pago justo y que los materiales sean pensados en el medioambiente, aprovechando residuos o utilizando materiales ecológicos.



Adicionalmente, El Olimpo busca avanzar hacia la moda digital y la implementación de tecnología en sus procesos.

Otros proyectos



Pero aquí no solo se hacen prendas, sino que también se rescatan prácticas y saberes del barrio Santa Fe. Actualmente, el equipo de El Olimpo está trabajando con un proyecto de plantas medicinales para entregar paquetes de limpieza, purificación o rituales relacionados con la energía.



“Nosotras (las trabajadoras sexuales) tenemos que limpiarnos las malas energías. A veces, una le empieza a dar malas energías a la otra y cuando una menos piensa, se siente pesada, como sin gusto de nada”, explica la madre Cindy, quien conoce todos los secretos de las plantas y es, como asegura Johana Pérez, toda una clienta vip en la plaza Samper Mendoza.



La madre Cindy suelta una carcajada y advierte que El Olimpo es también una invitación a vivir la experiencia y los saberes del barrio Santa Fe más allá de los temores y los prejuicios: “Usted puede escribirnos si quiere un diseño nuestro. O puede venir usted misma, charlar, tomarse un tinto con nosotras y aprender”.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes