¿El objetivo es TransMilenio? | Voy y vuelvo

Cada vez es más claro que hay una estrategia para desestabilizar a Bogotá. Y la vía para hacerlo es destruir a TransMilenio. ¿Por qué? ¿A quién le interesa? ¿Quién gana?

Lo obvio sería decir que les interesa a quienes no les gusta el sistema, aunque lleva 20 años funcionando eficazmente.

Tampoco a quienes, pese a todos los intentos por frenarlo en el pasado, no lo lograron, pues seguirá alimentando los nuevos modelos de transporte público que se impondrán en la ciudad. Y les conviene a los delincuentes, a los totalitaristas, a los populistas y a quienes quieren a toda costa que al gobierno le vaya mal porque a ellos les va bien.



En los últimos dos meses, no ha habido día en que no se ensañen contra buses, estaciones y portales. No importa que ello signifique dejar a casi el 90 por ciento de los usuarios –todos de estratos uno, dos y tres– sin el servicio. Atacar a TransMilenio se volvió el símbolo de una estrategia cobarde a la hora de exigir reivindicaciones. Porque es de cobardes arremeter contra bienes que necesitan los más pobres. Es de cobardes acabar con una infraestructura para ocultar la pobreza de argumentos. Es de cobardes destruir y vanagloriarse por ello porque al final no hay victoria.



“La cobardía es la madre de la crueldad”, dicen por ahí. Y es eso, justamente, lo que traduce el panfleto de esta semana que declara objetivos a los buses y a sus pasajeros. ¿Habrá algo más demencial? El sistema de transporte público es fundamental para el desarrollo de una ciudad, la columna vertebral para su productividad. El día que deje de funcionar, la ciudad se paraliza, los negocios se paralizan, el comercio se paraliza, el trabajo se paraliza, la educación se paraliza. Lo saben bien quienes están promoviendo estos golpes y los financian y estimulan.



Tiene que ser muy fuerte la mano que está detrás de todo esto, no de otra forma se entiende que cada noche una horda de personas sin nada más que hacer resistan tanto tiempo en el propósito de destruir y hacer daño. Reciben pago por ello. Y no son solo las estaciones o los buses, también los semáforos, el mobiliario público, sedes oficiales y entidades privadas.



Varios expertos le dijeron a este diario que quienes hoy protagonizan tales hechos no son los de las protestas del paro nacional. Ahora quedan muchachos a quienes no les importa nada, carne de cañón de aquellos que sí saben lo que pretenden. Y también quedan delincuentes y criminales dedicados al narcotráfico, como la banda capturada esta semana.



¿Por qué se está permitiendo esto? ¿Por qué la Policía no actúa? ¿Hay una orden para que no lo haga? Y si es así, ¿qué sigue? Son las preguntas que se hacen los ciudadanos. “Es que después de dos muertos las cosas cambian”, me dijo un alto funcionario del gobierno. Y tiene razón: cuando esta ola de violencia se salda con jóvenes muertos, la prioridad es evitar que siga sucediendo. Y la mejor manera de hacerlo es pidiéndole al Esmad que se contenga o que solo actúe cuando las cosas se salgan de madre, para evitar un escalonamiento de las acciones y una tragedia como la vivida en otras ciudades, aunque aquí cabe reconocer que Bogotá no ha puesto la cifra de muertos que han dejado las manifestaciones en Cali.



Pero es que ahí está el problema, pues uno de los fines de estas acciones es confrontar a la Fuerza Pública. No lo digo yo, lo dicen los audios interceptados por la Policía. Y sin embargo, la pregunta sigue sin resolverse. ¿Dónde está la prevención, la inteligencia, la estrategia que permita detectar a quienes alientan este estado de cosas para que a la ciudad le vaya mal? Obviamente les interesa a los enemigos políticos de la Administración, a sus contradictores más acérrimos, los que siguen viendo a la alcaldesa como una amenaza para sus aspiraciones.



A ellos no les importa lo que suceda con Bogotá, están dispuestos a incendiarla y llevársela por delante si eso contribuye a sus intereses. Ya lo advertíamos en este mismo espacio: mientras más se acerque la campaña electoral, más difíciles serán las cosas para la ciudad. Y eso tienen que tenerlo claro los ciudadanos.



El plan de rescate social, los cupos gratis para universidad, los alivios financieros, la reactivación económica, todo lo que se ha venido anunciando desde la Alcaldía para enfrentar el inconformismo social no les importa a quienes hoy están acabando con TransMilenio. Eso no es con ellos. Si así fuera, estarían al menos vigilando que tales promesas se cumplan. Por eso insisto en que hay intereses oscuros detrás de lo que sucede y que da grima ver la impotencia de las autoridades. A no ser que la Policía y la Fiscalía les metan inteligencia a los desmanes y que la justicia actúe, esto seguirá de largo. Porque se trata de minar la confianza y tranquilidad de los bogotanos, no importa el tiempo que tarde. O si no, miren el último estudio del Dane: el pesimismo de la gente es del 65 %.

Cada ataque a la infraestructura de TransMilenio es un ataque a la ciudad y su gente. Así tenemos que entenderlo. Lo que nos corresponde ahora es elevar la voz para que esto pare. Millones de bogotanos estamos con nuestra ciudad, no puede ser posible que unos pocos se sientan con derecho a acabarla.



Esta semana murió Wendy Rojas. Una mujer colaboradora de esta casa por muchos años. Siempre atenta, siempre servicial, siempre con una sonrisa en el rostro para alegrarnos el día. Se la llevó el covid. Paz en su tumba y un abrazo a su familia. Q. e. p. d



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL EL TIEMPO