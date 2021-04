El nuevo hogar de la fauna silvestre en Bogotá

La diversidad de especies de fauna silvestre está en jaque por la comercialización y tenencia ilegal de animales que son retirados de su hábitat natural. Aunque Bogotá no se encuentra dentro de los territorios más biodiversos del país, sí recibe gran parte de los animales que son víctimas de este delito.



Desde la costa Atlántica, la Orinoquia o el sur de Colombia, especies de fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción, llegan a la capital para ser traficadas hacia otros continentes o compradas por ciudadanos que erróneamente las ven como una opción de mascota para sus hogares.



En medio de esa travesía, las especies son sometidas a condiciones denigrantes. Muchas de ellas mueren, pero otras tienen una “segunda oportunidad”. Así lo llama Norberto Leguizamón, coordinador del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre (CAV), lugar a donde llegan los animales que inician procesos de rehabilitación una vez son incautados o rescatados.



Esta atención a fauna silvestre tuvo un respiro el mes pasado con la llegada de un nuevo CAV a la ciudad. Ubicado en la localidad de Engativá, con una inversión de $ 37.000 millones y un área de 5.000 metros cuadrados, Bogotá podrá atender a más de 2.000 animales víctimas de tráfico o tenencia ilegal.



“El papel que juega el centro es importante en términos de conservación de especies nativas al poder darles una segunda oportunidad cuando se pueden liberar nuevamente en sus sitios de distribución natural”, explica Leguizamón.



Andrea Padilla, concejala animalista, considera que la llegada de este nuevo centro permitirá aumentar la atención a fauna silvestre, pues antes la ciudad tenía un equipamiento precario y los animales estaban hacinados y mal distribuidos. “Estaban en unas condiciones locativas que en nada favorecían su recuperación para después reintroducirlos a su hábitat”, dice.



También afirma que esta es una apuesta importante del Distrito si se tiene en cuenta que en Colombia no hay más de 30 centros de atención, valoración o rehabilitación para animales silvestres.



Una cadena de trabajo

Leguizamón sostiene que entre el 80 y el 90 por ciento de especies que atienden en el centro provienen de otras regiones del país. La mayoría de ellas son incautadas por la Policía Ambiental, que realiza controles operativos en puntos estratégicos de la ciudad o acude al llamado de las denuncias que hace la ciudadanía.



Yuri Piamba, intendente de la Policía Ambiental de Bogotá, explica que la comercialización de estas especies se da, en su mayoría, a través de redes sociales, y en los terminales de transporte aéreo y terrestre encuentran encomiendas con cargas que trasladan este tipo de animales.



“Generalmente, los ciudadanos buscan comprar especies que apenas están empollando. Las extraen de su medio natural para poderlos criar. Llegan en condiciones de deshidratación, desnutridos o asfixiados”, explica.



Una vez los animales son recuperados por las autoridades ambientales son trasladados al CAV. Si bien algunos son rescatados de manera oportuna y liberados rápidamente, unos deben tener un proceso más largo de rehabilitación que puede tardar semanas o meses y otros llegan en condiciones tan deplorables que no pueden volver a su hábitat natural.



Al CAV han llegado aves con alas cortadas y primates que han sido comprados en el mercado ilegal y que, para tenerlos en casa sin que puedan lesionar a alguien, les han quitado sus colmillos.



“La recuperación de estos animales es bastante improbable porque esas piezas son totalmente indispensables para que se desenvuelvan en su medio”, comenta Leguizamón.



A este centro solo puede entrar personal autorizado para que los animales que lleguen no tengan contacto con humanos y empiecen a adaptarse a su medio.



Para que las especies vuelvan a su hábitat es necesario tener información sobre su lugar de origen y procedencia. En ocasiones, los captores o las personas que las tenían como mascotas lo saben. Cuando esto no ocurre, desde el CAV adelantan procesos de investigación que permiten identificar el mejor ambiente posible para que los animales sean liberados.



¿Qué falta por hacer?

Las fuentes consultadas por EL TIEMPO concuerdan en que el CAV es una buena noticia para que más animales puedan iniciar procesos de recuperación y rehabilitación cuando son víctimas de tráfico o tenencia ilegal.



No obstante, para que no tengan que vivir la tragedia de ser sacados de su hábitat, se deben profundizar los trabajos en cultura ciudadana, aumentar el personal de Policía que atiende estos casos y una mayor judicialización frente a este delito.



“Si somos capaces de sensibilizarnos sobre nuestra responsabilidad de cuidar a los animales que nos rodean, la mitad del trabajo se habría hecho”, comenta Leguizamón.

Esto mismo opina el intendente Piamba, quien afirma que la mayoría de los casos de tenencia ilegal se dan porque hay una cultura de apropiación de los animales silvestres. Le recomienda a la ciudadanía no comprar este tipo de especies porque esto afecta el estado de los ecosistemas.



“Si conoce un ciudadano que tenga un animal de estos en su residencia, llamar a la línea 123 y reportar para hacer el rescate de los animales y ayudar a la conservación del ambiente”, dice.



Por su parte, la concejala Padilla advierte que falta más rechazo social al delito para que la ciudadanía no normalice tener un animal silvestre en su propiedad, así sea un loro o una tortuga. Para esto es importante que las personas denuncien la tenencia ilegal, y comenta que muchas dejan de hacerlo para no tener problemas con los vecinos.



“Necesitamos más policía capacitada en los puntos de tráfico de entrada y salida de este comercio”, dice. Bogotá cuenta con ocho unidades de Policía Ambiental con capacidad para estar en los terminales de transporte, pero la ciudad tiene más de siete salidas donde no se puede hacer un control diario.



Por último, Padilla explica que Bogotá tiene capacidad para atender los animales silvestres, pero en otras partes del país muchas especies siguen en manos de captores o tenedores porque no hay espacio para trasladarlos a un centro de atención, por lo que hacen faltan más de estos lugares.



GABRIEL GONZÁLEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

