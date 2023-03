A 180 metro bajo tierra se construye el primer museo subterráneo de esculturas. Está dentro de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Artistas de talla internacional y nacional trabajaron piezas en mármol y relieves en las rocas de sal de la galería bajo el concepto de ancestralidad, símbolos y origen. Se espera que esté listo en mayo.



Las esculturas son hechas con materiales 100 por ciento colombianos, el mármol es traído de Puerto Triunfo, Antioquia. La inversión de todo este proyecto es cercana a 1’000.000 de dólares.

Catedral de sal

Para hacer posible esta espectacular galería, el maestro escultor colombiano Carlos Rodríguez Arango, quien tiene más de 40 años de experiencia y reconocimiento a nivel mundial, convocó a 21 escultores de 19 países para llevar a cabo del 13 de febrero al 13 de marzo el primer simposio internacional de escultura monumental y así crear el museo.



Los escultores invitados, quienes tienen un renombre internacional son: Andréi Balashov, de Rusia; István Böszörmènyi, de Hungría; Gemma Domínguez, de España; Juan Luis Dörr, de Chile; Milton Estrella, de Ecuador; John Gogaberishvili, de Georgia; Xavier González, de España; Majid Haghighi, de Irán; Hoyoung Im, de Corea del Sur; Aquiles Jiménez, de Costa Rica; Ikram Kabbaj, de Marruecos; Anna Korver, de Nueva Zelanda; Marie-Josée Leroux, de Canadá; Georgi Minchev, de Bulgaria; Yoshin Ogata, de Japón; Sergii Oleshko, de Ucrania; Eugen Petri, de Rumanía; Anna Rasi?ska, de Polonia; Jorge de Santiago López, de México; Fernando Pinto, de Colombia, y Liu Yang de China.



Hace cuatro años, el escultor Carlos Rodríguez le presentó el proyecto a la Catedral de Sal de Zipaquirá y quedó aprobado. Posterior a esto se hizo una convocatoria pública para conseguir recursos y se la ganó el grupo de empresarios jóvenes conformado por Jorge Mayorga, Jorge Pérez, Mauricio Duque y Roberto Carlos Roa. Ellos conformaron la firma Sociedad Museo Subterráneo de Escultura Monumental y soportaron el peso económico del simposio y la creación de la galería.



“El simposio estaba programado para iniciar el 1 de abril del 2020 y el 13 de marzo nos cogió la pandemia del covid, ya habíamos comprado pasajes de los artistas, pero bueno, logramos solucionar y aquí estamos”, contó el director y autor del proyecto, Carlos Rodríguez.

Apertura Catedral de Sal de Zipaquirá

Según Rodríguez, el museo subterráneo será construido, además, por un equipo de arquitectos de la Universidad Nacional, y una vez esté terminado -se estima que en mayo de este año-, las esculturas hechas en mármol serán dejadas de manera permanente en la galería subterránea como patrimonio cultural de Colombia y del municipio de Zipaquirá.



El artista explicó que la temática de las esculturas es ancestralidad, símbolos y origen, porque todos en el mundo tienen unos ancestros que en definitiva forman una unidad.



Además, indicó que uno de los propósitos del simposio es estimular el retorno de la talla de esculturas.



“Eso se perdió en el tiempo, en cambio en Europa y Asia tienen un auge impresionante, es más, en Corea ya no ponen avisos publicitarios de plástico, sino esculturas increíbles, hay una cultura escultórica gigantesca. Todos los que estamos acá hacemos este trabajo por amor al arte”, aseguró Rodríguez.



Fernando Pinto, escultor colombiano en conversación con este diario dijo que en Colombia no hay escultura pública y con este evento se va a promover que pasen a ser piezas importantes que deben tener todas las ciudades del país, porque generan cultura de manera permanente.



Los escultores que participan en el simposio coincidieron en que la construcción del museo atraerá turismo y polos de desarrollo, como está pasando en países de Europa y Asia.



También, en que el mármol con el que están trabajando es de los mejores que han usado y que estar en Colombia por primera vez en un evento de esta talla ha sido una gran experiencia, en especial, por su gente y sus paisajes.



Hoyoung Im, escultora coreana y creadora de una pieza en mármol de una mujer que tiene los ojos vendados, le dijo a EL TIEMPO que esta fue elaborada pensando en todas las mujeres del mundo, quienes considera que viven una realidad aparte de la que la sociedad muestra.



“Hemos aprendido a ver el mundo con los ojos cerrados, a escucharlo con los oídos, a olerlo con la nariz y a sentirlo con el alma y con el corazón. La mujer viene con un chip de problemas de malas interpretaciones”, indicó Im.



Liu Yang, escultor chino, explicó que el nombre de su escultura, ‘Hacia la Luz’, proviene del cuento tradicional chino Kuafu persiguiendo al sol, que es la historia de un héroe que intenta competir con el astro rey; y también sobre ‘La Diosa Chang’e volando hacia la luna’, que es un relato de amor.



“Esta escultura es una combinación de dos pisos. En la escritura china, la combinación del sol y la luna significa luz. Por eso esta escultura se llama ‘Hacia la Luz’. Entre más de 1.600 proyectos en el mundo, esta escultura fue la primera en completarse, Colombia es el trigésimo quinto país con mi gran escultura pública permanente. También fue la primera vez que trabajé bajo tierra como minero y usé sal para tallar esculturas. Ha sido una experiencia completamente diferente”, aseguró Yang.

¿Cuándo se puede ir a visitar?

Este domingo, la ciudadanía pude asistir gratis al primer simposio internacional de escultura monumental y ver cómo los escultores terminan sus piezas artísticas en mármol. Los artistas están ubicados en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en unas carpas blancas, en el parqueadero de Fabricalta. Este lunes, 13 de marzo, darán por finalizado el evento y expondrán las esculturas en mármol.



Las que hicieron en relieve en rocas de sal en los muros seguirán siendo un misterio hasta que el despampanante museo subterráneo de esculturas quede abierto al público. Se calcula que para finales de mayo esté listo.





LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ