El municipio donde los menores de edad no pueden salir después de las 8 de la noche

“Antes de que el reloj marque las 8 de la noche vemos cómo los menores de edad empiezan a evacuar las zonas públicas del pueblo y corren hacia sus casas para huir de la Policía”, contó Johana Acosta, habitante de Tocancipá.



Ese municipio de Cundinamarca, ubicado a 40 minutos de Bogotá, según cifras del Observatorio de Seguridad es uno de los que más aportan a la cifra de delitos del departamento; su alcalde, Walfrando Forero Bejarano, decretó toque de queda para menores de 18 años de 8 de la noche a 6 de la mañana desde el 1.º de enero.



Tocancipá, el municipio donde los menores tienen que encerrarse a las 8:00 de la noche Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

Allí residen más de 45.000 personas, y muchas de ellas se han visto afectadas por la inseguridad que ha venido azotando al municipio en los últimos años.



Con el toque de queda para menores de edad o “ley de Walfrando”, como le dicen algunas personas, los habitantes de Tocancipá dicen que el municipio queda prácticamente desolado después de las 8 de la noche. No se oyen niños jugando y riendo, ni corriendo de lado a lado.



“Me parece que es una medida un poco drástica, pero es apropiada para la problemática que se está presentando en todos los municipios de la Sabana, como lo es la inseguridad y consumo de sustancias en menores”, indicó Acosta, quien agregó que puede ser tediosa en los casos en los que la Policía tenga que tomar medidas y llevarse a los menores de edad.



Aunque varios habitantes dicen que es una decisión fuerte, aseguran que es buena y están de acuerdo con ella. Según Ruth León, madre de familia, el municipio se ha convertido en lugar de vicios e inseguridad.

“Aquí hay gente más adulta que se lleva a los niños para sitios donde no deben estar. Todo menor de edad no tiene por qué estar en la calle a altas horas de la noche”, aseguró León.



Marcela González, madre cabeza de hogar, le dijo a este diario que desde que se implementó la prohibición de salir en la noche se siente que la tranquilidad y la seguridad han venido mejorando.



Un hombre que prefirió no ser citado aseguró que es una buena medida para tener el control de los adolescentes porque, según dice, “hay mucho expendio de droga y eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Es mejor tener ese control para que ellos no estén por ahí hasta altas horas de la noche, prestándose para muchos problemas y daños en las familias”.



Según el Decreto 005 del 1.º de enero de 2024, los menores de edad solo pueden circular en el horario de toque de queda en casos como asistencia a citas o urgencias de salud y asistencia a diligencias de orden judicial, siempre y cuando se encuentren en compañía de su papá, mamá o representante legal. La norma está vigente y seguirá así hasta el próximo 30 de abril.

De acuerdo con datos suministrados por la Policía de Tocancipá, en 2023 se presentaron ocho casos de lesiones personales contra menores de edad, tres de acceso carnal violento, tres de acto sexual violento, 11 de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 9 de actos sexuales con menor de 14 años y dos de acoso sexual. Además de un caso de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.



Casos de violencia intrafamiliar en los que menores de edad fueron víctimas hubo 64, de hurto a personas, 14; dos de explotación y uno de extorsión.



Cabe mencionar que la medida del toque de queda para menores de 18 años, también la acogió el alcalde de Nemocón, Cristian Carrillo, el pasado 3 de enero. Sin embargo, allá empieza una hora más tarde, a las 9 de la noche.

¿Y sí se incumple?

En el caso de transgresiones a la norma, según la Alcaldía de Tocancipá, se impondrán las sanciones establecidas en el Código de la Infancia y Adolescencia, la Ley 1898 de 2028 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.

Así, a los padres de los menores que incumplan la norma se les aplicarán medidas correctivas como la multa tipo 4, la cual equivale a 693.328 pesos.



De acuerdo con el reporte de la Policía de Tocancipá, en enero se impusieron cerca de 17 comparendos por incumplir la restricción de la circulación después de las 8 de la noche.



Además, en el caso de que un menor que sea encontrado en la calle en el horario prohibido manifieste no sentirse cómodo y seguro con sus padres, se podría iniciar un proceso con la comisaría de familia o con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Por qué la medida?

Walfrando Forero Bejarano, alcalde de Tocancipá. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero Bejarano, dice que su decisión fue socializada con los habitantes del municipio el año pasado en más de 250 reuniones que él hizo cuando estaba haciendo campaña para la alcaldía y que fueron los mismos padres de familia quienes pidieron que se implementara.



“Los padres de familia, desde la preocupación y el descontrol sobre sus hijos, aplaudieron mucho el toque de queda desde la 8 de la noche. Llevamos un mes y ha dado excelentes resultados, los padres están agradecidos”, aseguró Forero.



De igual manera, el mandatario municipal explicó que él encontró el municipio con pandillas, grupos organizados, microtráfico y un desorden en el que “todo el mundo quería hacer lo que quisiera, menores de edad en las discotecas y tabernas”.



Y agregó que hasta que no les dé orden a las situaciones irregulares que se vienen presentando, y a los problemas de hurto y microtráfico, no será flexible con las medidas de seguridad para proteger a los infantes. Forero también explicó que durante el toque de queda las autoridades hacen intervenciones y operativos.



Incluso, el alcalde considera que otros municipios deberían hacer lo mismo. “Tenemos que trabajar regionalmente con la seguridad, hay que motivar a los municipios vecinos a que también tomen medidas porque los delincuentes van y se esconden en los municipios vecinos”, puntualizó Forero.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

