Ante la falta de policías, la proliferación de cámaras de video en las ciudades es considerada, por algunas autoridades y ciudadanos, como la solución frente a la inseguridad, con la idea que los delitos se pueden detectar en tiempo real y se puede reaccionar inmediatamente. Bajo esta lógica, de acuerdo con la cantidad de cámaras instaladas, piensan, que se requiere un buen número de observadores de las imágenes para que, en el momento justo, cuando los delincuentes cometen un delito, se dé la alerta y el policía en la calle realice la captura.



Esta idea, errada, además de no ser efectiva, compromete una buena cantidad de policías en las centrales de monitoreo, y la inversión en cámaras, que no es baja, deja sin recursos a las autoridades para fortalecer la reacción de los policías en las calles. En muchos casos se ve y se graba la acción de los delincuentes y la respuesta no llega o llega tarde, por falta de personal y de equipos de movilidad y comunicaciones.



Lo realmente efectivo de las cámaras es que las imágenes quedan grabadas y luego pueden ser utilizadas como evidencia de la comisión de hechos delictivos, para el desarrollo a las investigaciones criminales y judiciales, logrando, en la mayoría de estos casos, la individualización e identificación de los delincuentes y su captura, como sucedió con el caso del asesinato del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena.



Hay que anotar que, con el incremento de cámaras en ciudades del mundo como Londres, Pekín, Nueva York, la capacidad física de observación en esas ciudades es limitada. Esta es una de las razones por las cuales, la tendencia mundial en el uso de los sistemas de video vigilancia, está evolucionado hacia el uso generalizado de herramientas de video analítica, en técnicas de reconocimiento facial, reconocimiento de placas e identificación rápida de comportamientos y de personas con base en información básica sobre sexo, la forma en que están vestidos y como se movilizan.



Pero no solamente es la grabación, almacenamiento y uso de las imágenes, es también posible utilizar la información que entregan los ciudadanos cuando llaman al 123 pidiendo auxilio o denunciando hechos violentos y delincuenciales, así como la información que tramiten los policías antes, durante y después de la atención de los hechos reportados a la línea única. Toda esta información, que queda almacenada, se puede complementar con las denuncias de las víctimas de los delitos de mayor impacto.



Por último, no es necesario que toda esta información este almacenada y manejada en un solo sitio, existen distintos mecanismos de integración y análisis que permiten, a través de analítica de datos, contar con más y mejor información para mejorar la seguridad de los ciudadanos.



La integración y análisis de los datos de video y de otros sistemas, permite no solo identificar y detener a los responsables de los hechos delictivos, sino anticiparse para que algunos no se cometan. También pueden aportar información y nuevas alternativas de vigilancia y seguridad, como el incremento de personal de policía u otras agencias en lugares específicos de la ciudad, permitiendo así mejorar de manera progresiva la seguridad y el servicio de atención de las emergencias ciudadanas.



HUGO ACERO

EX SECRETARIO DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ