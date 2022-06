A las 5:25 de la mañana, el sonido de varios disparos alertaron a los vecinos del barrio Islandia, de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Esta es una zona en proceso de renovación urbana donde se construyen edificios de altura. Los residentes se asomaron a las ventanas angustiados para ver qué pasaba.



Lo que observaron fue una escena lamentable, el cuerpo de Ana Barrera Saavedra, de 48 años de edad, tendido en el piso mientras sus hijos, aterrorizados, llorando, pedían ayuda para su mamá. Estaban en shock. Al poco tiempo, la mujer ya no tenía signos vitales. Entonces procedieron a llamar a las autoridades.



Una niña de 12 años y un niño de 5 vieron cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon con un arma de fuego a su mamá por la espalda. Este hecho también se corroboró cuando las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del sector, las cuales ahora serán vitales en la investigación.



Luego, los dos sicarios emprenden la huida en el mismo vehículo en el que venían siguiendo a la mujer. “A través del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial se han recolectado elementos materiales probatorios que van a permitir establecer quiénes fueron los presuntos delincuentes y por qué lo hicieron”, explicó el coronel Jhon Suárez, comandante de la Policía de Bosa.



Por lo pronto, se sabe que la institución espera una orden judicial para que los conjuntos residenciales les entreguen la totalidad de los videos.



De la víctima lo único que se sabe hasta el momento es que tenía un local de ropa en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy. EL TIEMPO pudo establecer que esta persona no era reconocida en el sector por actividades delincuenciales.



Una vecina de la mujer asesinada y quien prefirió ocultar su identidad le dijo a EL TIEMPO que a la víctima no le robaron ninguna pertenencia y no sabían de ningún tipo de amenaza previa contra la víctima. “Como comunidad no sabemos de préstamos o enemigos de esta persona. Solo llevaba a sus hijos a estudiar”.



La situación conmocionó tanto a los residentes del sector que en la noche de este miércoles realizaron un ‘velatón’ para rechazar este asesinato y pedirles a las autoridades más presencia en el sector.



La alcaldesa de esa localidad, Lizeth González Vargas, está programando un consejo de seguridad extraordinario. El levantamiento del cuerpo lo realizó personal de la Sijín de la Policía. La institución señaló que todo ocurrió a eso de las 5:20 de la mañana. Suárez dijo que buscan por todos los rincones de la ciudad a los delincuentes que le quitaron la vida a la madre de familia.



Otros testigos consultados por este medio dijeron que la víctima vivía muy cerca de donde la asesinaron. “Yo trabajo en el sector. Una residente me contó que veía muchos policías esta mañana y que no estaban permitiendo el paso a vehículos. Ella me contó luego que una vecina había salido a dejar a sus hijos al colegio y que pasaron en una moto y le dispararon en la cabeza. Terrible la inseguridad acá en Bosa. Yo trabajo en transporte y vemos problemas todos los días”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

