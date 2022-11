En la noche de este domingo EL TIEMPO fue el primer medio en confirmar que Juan Pablo González, el presunto abusador de la menor de 17 años Hilary Castro en una estación de TransMilenio, había muerto en extrañas circunstancias en la celda cuatro del segundo piso de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.



El inesperado desenlace se dio luego de que el capturado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado saliera de la audiencia en la que un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por considerarlo un peligro para la sociedad.



(Le puede interesar: Hallan muerto al presunto abusador de TransMilenio en extrañas circunstancias)

Al cierre de esta edición, de acuerdo con el primer reporte técnico emitido por los investigadores del CTI de la Fiscalía, el hombre presentaba “politraumatismos” en varias partes del cuerpo y sobre las 2:12 de la tarde se desplomó cuando estaba en su celda.



El reporte dice que cuando los enfermeros y custodios del lugar se percataron de la situación corrieron a prestar los primeros auxilios, pero el hombre ya no tenía signos vitales. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el caso se trate de un homicidio.

Juan Pablo Gonzalez fue hallado sin vida en la celda. Foto: City Tv

Rastreo de los hechos



El hecho del presunto abuso que terminó con la muerte de Juan Pablo González inició el pasado 2 de noviembre, cuando una menor de 17 años que presuntamente fue abusada por el hombre en la estación de TransMilenio La Castellana publicó la denuncia en sus redes sociales.



La historia de Hilary Castro, que circuló por sus redes sociales, rápidamente se volvió viral y las calles de la ciudad se llenaron de mujeres de todas las edades que salieron a protestar por el aberrante y doloroso caso que Castro relató. Este domingo, el presunto abusador fue capturado y en la noche se conoció la noticia de su fallecimiento en la URI.



“El 31 de octubre fui abusada en una estación de TransMilenio (…) este hombre llegó detrás mío con un cuchillo y me amenazó, me dijo muchas cosas obscenas y yo quedó en shock. Me bajó de la estación y me llevó detrás donde me obligó a realizarle sexo oral”, así comenzó el desgarrador relato que publicó la mujer.



Pero esa era la gran pregunta. ¿Quién fue el agresor de Hilary Castro? Ayer la Fiscalía reveló que el hombre había sido identificado como Juan Pablo González, de 42 años, y que esta no era la única vez que había sido detenido por las autoridades.



Según información de los investigadores, González ya habría sido capturado el pasado 24 de octubre por estar realizando actos obscenos en vía pública. En ese entonces, la comunidad del barrio Villa Nidia, en Usaquén, lo identificó y lo denunció con la policía, quienes lo capturaron. No obstante, aunque el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, este lo dejó en libertad porque “no había suficiente material probatorio que sostuviera la denuncia”, como le contó a este diario una fuente enterada del caso.

El abusador en la calle



Pero nueve días después, el hombre al parecer volvió a arremeter y esta vez la presunta víctima fue Hilary Castro. Las autoridades investigan si González también estaría detrás de la denuncia que hizo otra mujer, de 18 años, el 4 de noviembre (cuando González seguía libre), sobre un hombre que la habría amenazado con un arma blanca y luego la obligó a masturbarlo. Al parecer, el 'modus operandi' es el mismo y las coincidencias de ambos casos han inquietado a los investigadores.



“La comunidad lo había denunciado, la policía lo capturó y un fiscal de turno lo dejó libre. Este hombre, 10 días después, abusó de Hilary. La impunidad es el eslabón perdido de la seguridad”, señaló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien insistió en el llamado a fiscales y jueces a ser más certeros con la interpretación de la ley a la hora de retener a los señalados por este tipo de conductas.



El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, también se refirió al caso y manifestó que este tipo de presuntos delincuentes quedan en libertad porque el delito por el que se les señala, en el caso de la primera captura, “es un delito excarcelable que no comporta media de aseguramiento y eso permite que estas personas queden nuevamente en libertad”.



Pero el general Sanabria también realizó una petición: “Nos gustaría que estas personas se presenten ante un juez para que se legalice la captura y se aplique la Ley 1826, que nos permite a nosotros como Policía presentar a una persona que ya ha sido capturada y que si dentro de los tres años anteriores ya había sido detenida, pues se le aplicaría medida de aseguramiento de una vez”.

La audiencia



Pese a las denuncias de la comunidad, las detenciones anteriores del hombre y el aberrante caso del que dijo haber sido víctima Hilary, González no tenía ningún registro negativo en las bases de datos de los antecedentes penales ni de Policía ni de la Procuraduría; sin embargo, en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía, Juan Pablo González tenía tres antecedentes; dos por cometer actos obscenos relacionados con injuria por vías de hecho, violencia intrafamiliar agravado, y un último registro por hurto calificado.



También se conoció que el hombre era reconocido en el barrio Barrancas Norte, localidad de Usaquén, por ser un consumidor habitual de sustancias psicoactivas en los parques aledaños al sector, donde fue capturado y donde se ubicaba su residencia.



Pese al material probatorio que la Fiscalía presentó en el caso, que incluía el relato de la víctima (quien asistió a la audiencia) y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de TransMilenio La Castellana –donde se pudo evidenciar que los hechos narrados por Hilary sí correspondían a lo ocurrido y que el hombre se asemejaba al descrito en el retrato hablado–, González le dijo al juez que no aceptaba los cargos minutos antes de morir.

24 horas récord



Luego de que se conoció la identidad del presunto agresor de Hilary y que el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos, las autoridades desplegaron un operativo que permitió la captura del hombre en 24 horas.



Según la línea de tiempo del caso revelada por las autoridades, después de que el 2 de noviembre Hilary realizó la publicación de la denuncia, los investigadores tardaron un día en identificar a Juan Pablo González como el presunto agresor; luego, el 4 de noviembre se dio con el paradero del hombre y se expidió la orden de captura, para que finalmente ayer, a las 7:15 p. m., se capturara a Gonzáles.



Sin embargo, sobre las 2 de la tarde, el hombre fue encontrado sin vida en una celda de detención. No se han probado las causas de la muerte.



