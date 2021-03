El Mercantil, el último café de los jubilados

“Por la mañana, cuando un sol de páramo merodea la ciudad, las meseras del café limpian las sobras de una conversación y las manchas que dejan en el piso las voces nocturnas. A alguien debió caérsele en el baño la palabra amor, pues no se soporta el olor a flor marchita que invade sus muros” (Juan Manuel Roca, En el café del mundo’).



Manuel H., el legendario fotógrafo de melena plateada, el del Bogotazo y el callejón de la plaza de toros de Santamaría por cincuenta años, asomaba al Café El Mercantil a las once de la mañana y a las cuatro de la tarde a tomar tinto. Decía que era el más auténtico del centro de Bogotá. Y el más barato.

El senador y ministro caldense Víctor Renán Barco también era un asiduo consumidor de café en este punto del centro capitalino. Lo degustaba cerrero y lo acompañaba de un aguardiente doble, siguiendo la costumbre de sus ancestros de Aguadas.



Picado de copas, el cantor de tangos chileno Pepe Aguirre digitaba y mascullaba en solitario sus propias interpretaciones en el teclado de la vieja rocola alemana: Colegiala, Muñeca de loza, Frivolidad, Pensando en ti, de tantas de su cancionero descorazonado que aún atesora en su preñez de años la vetusta máquina tragamonedas con más de 100 discos de 45 r. p. m.



Cuando el divo bonaerense Armando Moreno –el mismo de Zapatos rotos y Mis harapos– arribaba con su planta de galán de cine, cabello engominado, terno de paño inglés y gabardina, las coperas alborotadas se lo disputaban en atenciones. Igual sucedía con Óscar Agudelo, el sastre de Herveo, Tolima, el mismo de China hereje y La cama vacía.



A paso cansino, de cabello largo y cenizo recogido en una cola de caballo, boina, lentes gruesos y un cartapacio bajo el brazo, también asistía Pedro Claver Téllez, el viejo cronista de los apaches y bandoleros que marcaron historia en la violencia de campos y ciudades de Colombia, como sus sagas de la guerra verde, la del negocio de esmeraldas.



Antaño, el Café El Mercantil, ubicado en su primera sede de la calle 22 n.º 6-73, era una suerte de fonda paisa en el corazón bogotano, cuando cafetines, griles y billares amanecían de largo y solo cerraban una hora para levantar asientos, asear, perfumar con creolina y agua de rosas, reportar inventario y entregar turno al personal que reanudaba jornada.



Nadie más acertado para apuntar con sus alegorías la poética de estos recintos de solitarios, copisoleros, pensionistas, aventureros, busca la vida y desocupados que el bardo antioqueño Juan Manuel Roca en su bello retrato En el café del mundo:

“(...) Tal vez al borde del vaso con restos de cerveza la palabra país se haga recuerdo pues hay algo de tela de araña, de ruina de tiempo, de un mestizaje de sueño y pesadumbre en torno de la mesa (...).



Pero los cafés, como las antiguas salas de cine de Bogotá, han ido desapareciendo para dar tránsito a parqueaderos, casinos, iglesias evangélicas o bodegas de cuanta

chuchería y ropa de cargazón llega del gigante asiático.



Salvo el Café Pasaje, en la plazoleta del Rosario, que aún conserva su estilo clásico y su mobiliario de hace más de 70 años, El Mercantil, también septuagenario, sobrevive en su nueva sede de la calle 22 n.º 9-23, que ya completa una década, donde años atrás funcionó La Barra, recordada tasca taurina, punto de encuentro de políticos, reconocidos periodistas y figuras de la televisión y el espectáculo como el carismático Fernando González Pacheco.

Don Gonzalo Cárdenas, de más de 90 años, es uno de los antiguos clientes que tiene el negocio. Foto: David Rondón

De ayer y de hoy

Mario Echeverri Baena, setenta y un años, oriundo de La Unión, Antioquia, regenta El Mercantil desde hace cuarenta calendarios, cuando llegó a su primera sede como cajero a órdenes de Alonso Arango, un pariente suyo que lo acogió y le dio trabajo recién llegado de Medellín, en busca de mejores oportunidades.

Con dos operaciones de corazón abierto, diez cateterismos, dos hernias cervicales, un matrimonio de cincuenta y cinco años, tres hijos, cinco nietos y un bisnieto, Echeverri sobrevive, como su café, no solo por los quebrantos de salud, sino por la devastadora debacle económica de la pandemia.



En 2020, el establecimiento estuvo cerrado por más de seis, y Mario creyó que había llegado a su fin, pero el empresario caldense Guillermo Castro, propietario del local, quien lo conoce de muchos años y da fe de su honorabilidad, fue considerado al decirle que no se preocupara por la cuenta acumulada de los arriendos, que mientras se fuera aplacando la marea, se acomodarían las cargas.



“De no ser así –comenta Echeverri con su marcado acento paisa–, seguramente ya me habría muerto, porque este café ha sido mi vida, el que me ha dado el sustento de mi familia, la crianza de mis hijos, y donde he hecho los mejores amigos, que son mis clientes, los de vieja data y los de ahora, porque además de los viejitos, de los jubilados, el café cuenta con una nueva generación de oficinistas, comerciantes, artistas, jóvenes universitarios que vienen a compartir con sus profesores y amigos”.



El cafetín, mucho más amplio que donde se inició, conserva el mismo decorado. El inventario, a vuelo de pájaro, da cuenta de carrieles paisas y botas taurinas; teléfonos de disco y monedero; lámparas de petróleo, el tesoro invaluable que para Mario representa la victrola original de la RCA, la caja registradora NCR, con más de 60 años de antigüedad, y la rocola alemana empotrada en la mitad de la estancia, que es como el símbolo del lugar.



Pero también el antiguo aviso luminoso de la desaparecida cerveza Karla que identifica su razón social; los mosaicos en blanco y negro de Marilyn Monroe, los afiches y retratos por doquier de Carlos Gardel y de otros barones del tango; y recortes de periódicos de estrellas de la música popular que han desfilado por esos pasillos: Johnny Rivera, El Charrito Negro, Lady Yuliana, Olga Walkiria, Las Potranquitas, entre otras.



A media tarde, una joven solitaria de morral apura sorbos de café y se protege con su tapabocas. Al fondo, dos meseras limpian mesas, mientras el tango Tres amigos del poeta argentino Enrique Cadícamo evoca la presencia de una terna de octogenarios compinches: Jaime Cortés, Elberto Uribe y Manuel Pérez, pensionados del periódico EL TIEMPO, que antes de que se desatara la peste de Wuhan no fallaban a su interminable tertulia de añoranzas.



La mesa, que a primera mañana ocupaba el geotecnólogo bogotano Luis Enrique Aldana, conserva su ubicación, igual que la de don Gonzalo Cárdenas, don Gonzalito, jubilado de Administración Postal; y cerca del mostrador, la de Robert Lemke Goldsmith, un personaje como extraído de la saga de Maqroll el Gaviero, de Álvaro Mutis.

“Poco a poco, graneadito –interviene Echeverri–, van regresando mis viejos. Es entendible que estén distanciados por el azote de este virus. En mi caso, que ya paso de los setenta, y con mis achaques, si no vengo, no me siento vivo, el encierro en casa me mata. El café me renueva, me da vida”.



Sus palabras parecen cumplir un efecto magnético, porque al rato comparece el fotógrafo Guillermo Robayo Lesmes, el popular Bigotes de la plaza de toros de Santamaría, discípulo aventajado de Manuel H., acompañado de Alfonso Briñón, instructor y mozo de espadas, que sin ánimo de lucro orientó los primeros pasos de César Rincón cuando este apenas era un chavalillo, y muy lejanas estaban las arenas de su gloria como figurón del toreo.



Robayo y Briñón, apenas dos del kindergarden de jubilados del Café El Mercantil, como el profesor y tallerista de literatura Hugo Correa Londoño; el filósofo, politólogo y gestor de paz Sergio de Zubiría Samper; el contador y maestro de ajedrez Pedro Serna; el sargento (r) de caballería José Naim Santamaría, de una extensa lista de quienes por años han desfilado por este referente del coloquio amistoso, la rancia bohemia, y esa inevitable costumbre que es la de ejercitar la memoria con el buen uso de la palabra... Como narran los versos del poeta Roca:“(...) Las meseras ignoran que limpian y barren las palabras, que algunas recorrieron el mundo, muelles y hangares, para venir a morir bajo una mesa (...)”.

RICARDON RONDON

ESPECIAL PARA EL TIEMPO