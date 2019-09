Roces entre los antiguos y nuevos pulgueros en Usaquén

El tradicional Mercado de las Pulgas, con casi 30 años de historia, ubicado en el centro histórico de la localidad de Usaquén, no se va a acabar, tal como se ha especulado en los últimos días. De hecho, es considerado patrimonio cultural y se ampara su funcionamiento en el Decreto Distrital 552 de 2018 y el Acuerdo 544 de 2013.

El lugar es conocido por concentrar puestos de exhibición en los que se pueden encontrar pinturas, joyería, marroquinería, música, moda y accesorios, tejidos, gastronomía, anticuarios, entre otros.

EL TIEMPO habló con Sergio Soto, representante legal de la Asociación Mercado de las Pulgas de Usaquén. Según explicó, ellos representan al segmento más tradicional de la zona, que está ubicado sobre la carrera 6.ªA entre calles 119D y 120A. “En total tenemos 175 expositores, ubicados en carpas a lo largo de tres cuadras y media en forma de ele. Todos exponen diferentes aspectos de la cultura colombiana”.



Aclaró que en el sector funcionan en total seis mercados, pero que ellos, dentro de la regulación para hacer aprovechamiento económico en el espacio público, gozan de una condición particular por la lucha histórica y cultural que han gestado en el lugar.



“En el Concejo de Bogotá nos ha reconocido como una actividad de interés cultural para la ciudad. Por eso tenemos una protección y una consideración especial, no la asociación, sino al evento como tal”.



De los expositores de esta asociación, hay un 70 por ciento de participantes fijos y un 30 por ciento que rota con el fin de tener una oferta diferente para los visitantes.



“Nosotros hemos hecho un trabajo juicioso de años para formalizar a los emprendedores. Por eso nos hemos ganado un espacio para el arte y la cultura”, explicó Soto, quien aseguró que ellos seguirán en el lugar deleitando a los visitantes.



Pero ellos no son el único mercado. En total funcionan seis, todos con particularidades en su forma de operar. Por ejemplo, uno de ellos está ubicado en medio del centro comercial Santa Bárbara y el edificio Flormorado. Ese terreno es propiedad del Acueducto de Bogotá y el tiempo de permanencia de los vendedores lo fijan las partes.



Pero la confusión surgió porque actualmente existe una norma que contempla que todo aquel que quiera hacer aprovechamiento en el espacio público lo puede hacer solo durante 45 días al año, bien sea seguidos o distribuidos en diferentes meses y de forma esporádica.

Bajo esa figura se generó un permiso para un mercado que funciona entre las calles 116 y 118 sobre la carrera 6.ª. Como es nuevo y lleva solo seis meses, la explicación es que sí tiene que ampararse bajo el decreto y la normatividad de aprovechamiento económico actual que le permite funcionar solo durante 45 días, dentro de un contrato con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito.



“Ninguna entidad va a pasar por encima de una norma. Este mercado no se acaba por capricho y no se vulneran sus derechos. Lo que pasa es que hay un contrato firmado por un tiempo determinado, que tiene una vigencia y que ya se cumplió”, dijo Soto.



EL TIEMPO se comunicó con William Orlando Ardila, representante legal de la Corporación Mercados de Pulgas de Colombia, quien maneja el mercado que sería retirado del lugar. Aunque acepta que cuando firmó el contrato con el Distrito solo se pactó su funcionamiento durante 45 días del año, dice no estar de acuerdo con la falta de igualdad con la que se manejan los permisos de permanencia en el centro histórico.



“Las personas a quienes yo represento llevan un ejercicio de más de diez años en el lugar. Fueron ciudadanos que estuvieron en la venta informal, establecidos en el parque principal y en las calles en donde estamos ubicados”.



Dice que las normas se deben estandarizar para todos los mercados que funcionan en el sector porque hay otras organizaciones que logran un aprovechamiento económico que supera los 45 días y que desarrollan la misma actividad. “Esto no es justo. La Asociación Mercado de las Pulgas de Usaquén usa el espacio por más tiempo y no pasa nada. Llevan diez años en el mismo lugar”.



Ardila le pide al Distrito que se respete el derecho constitucional a la igualdad, que debe estar por encima de cualquier normatividad. “Son 200 familias que confiaron en el proceso para pasar a la formalidad. Trabajamos para beneficiarlos a ellos y a la localidad”.



Por ahora, dijo que no va a emprender ninguna acción legal, pero que espera que la Secretaría de Desarrollo Económico les respete un permiso hasta por un año, tal como lo contempla el decreto 552 de aprovechamiento del espacio público.



“Solo esperamos que la policía no llegue a sacar a las personas de forma agresiva. Todos los que trabajan aquí son emprendedores que luchan por mostrar sus productos. Devolver a estas personas a la calle no es la solución”. Son en total 35 toldos a cargo de 200 personas afiliadas que se rotan y que tendrían que salir del espacio público el próximo fin de semana.

¿Qué dice la Secretaría de Desarrollo Económico?

La Secretaría de Desarrollo Económico afirmó que la Alcaldía de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el protocolo institucional de aprovechamiento económico determinan que el uso del espacio público para la actividad de mercados temporales es solo hasta por 45 días.



“Como su nombre lo indica, la duración de los usos temporales es limitada en el tiempo y por tanto carecen de continuidad y permanencia”.



Agregó que esta alcaldía garantiza el derecho a todos los ciudadanos de acceder al aprovechamiento económico en espacio público, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la normatividad vigente.



