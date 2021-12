Dail Jerez cuenta apenas 10 años y desde ya tiene muy claro lo que quiere ser cuando sea adulto. “Quiero ser periodista porque me gusta hablar con las personas, entrevistarlas y saber qué opinan sobre nuestro barrio”. Siempre anda con su grabadora esperando el momento preciso para abordar al personaje de la noticia. Y aunque habla de forma acelerada, cada palabra que sale de su boca rebosa coherencia.



Este niño, habitante de la localidad de Kennedy, forma parte del proyecto Lazos Informativos, un medio de comunicación comunitario que busca promover la integración entre colombianos y venezolanos en ese sector.



El proyecto abarca varios ámbitos de la comunicación. En primer lugar, es un periódico que, por ejemplo, en una de sus ediciones más recientes demuestra las similitudes entre la bandeja paisa y el pabellón criollo venezolano. También publica historias de vida y hasta notas deportivas que explican cómo se juega el béisbol.



Lazos Informativos también cuenta con un pódcast en el que tratan temas como los dichos y las costumbres que comparten ambas naciones. Además, tiene una sección de fotografía para que los niños compartan la cotidianidad de la localidad.



“Lo que más me gusta de este proyecto es la colaboración que hay entre los niños colombianos y venezolanos. También me atrae la forma de trabajo porque nos ayuda a entender que no somos diferentes, ah... y me da la posibilidad de tomar fotos con una cámara”, cuenta Asly Jerez, de 13 años, una de las redactoras del periódico.



Pero este no es el único proyecto de este tipo en la capital. En Ciudad Bolívar, la población colombiana y venezolana creó Comunicación Activa, medio de comunicación que también aplica una narrativa transmedia para llegar a su comunidad. Finalmente, en Soacha, Cundinamarca, se encuentra Amigos Informativos, medio de comunicación que trabaja para romper fronteras y acabar con la discriminación en el municipio.



Cristian Aldana escribe para Amigos Informativos sobre actividades que se desarrollan en su localidad en pro de la integración. “De estar en Amigos me gusta que no discriminan por el país en donde uno nació. Cuando salíamos a hacer entrevistas, como por ejemplo en una huerta del barrio Villa Sandra, siempre nos trataban con respeto y nos dejaban tomar fotos”, narra.



Estos tres medios cuentan con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS y Acnur, a través de la campaña ‘Somos panas Colombia’. Ambas organizaciones trabajan para fortalecer acciones comunitarias que incentiven la inclusión. Una de ellas fue la Caravana por la Integración, una actividad de arte, baile, deporte comedia y música en la que Dail y Asly fueron los anfitriones del evento de cierre en el teatro El Ensueño el pasado 11 de diciembre.



Asly, Cristian y Dail hacen parte de los medios de comunicación impulsados por Acnur y Aldeas. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

“Esta Caravana nos mostró que la integración entre colombianos y venezolanos es ya una realidad. En los barrios, las personas venezolanas se han encontrado con los brazos abiertos de miles de colombianos y han construido proyectos maravillosos”, afirmó Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de Acnur.



Juliana Serrano y Santiago Briceño, quienes realizaron el acompañamiento de los niños y las niñas, resaltan los avances y resultados del proceso. “Para los chicos ha sido interesante darse cuenta de que ellos, siendo consumidores de medios muy activos, pueden ser parte de ese ecosistema porque para ellos es muy fácil expresarse como si fueran youtubers. Manejan muy bien esa dinámica que en ocasiones a los adultos se les dificulta”, dice Santiago.



Justamente, para Dail, el reto para el futuro no será conseguir una exclusiva para su periódico ni prepararse para abordar a su entrevistado, el gran desafío de este niño de Kennedy será contarles a sus papás su proyecto de vida. “Me da miedo que no les guste”, concluye.



“Es importante destacar las habilidades que los chicos han adquirido en este proceso. Nosotros empezamos en junio y ahorita en diciembre estamos viendo los avances en temas periodísticos, como por ejemplo en la escritura y en la destreza para hablar frente a un micrófono”, señala Juliana.

EL TIEMPO