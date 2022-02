Este jueves, autoridades locales y nacionales que habían llegado al parque Nacional para realizar la caracterización a las comunidades indígenas, fueron expulsadas y el proceso no se pudo llevar a cabo.



Vladimir Rodríguez Valencia, Alto Consejero de Paz de Bogotá, habló sobre las agresiones a funcionarios de la entidad y entregó pistas sobre el paso a seguir por parte de las autoridades distritales.

"Lastimosamente, el proceso no se pudo desarrollar. Hubo un diálogo que a expensas de la Secretaría de Gobierno no se desarrolló. (...) Algunos miembros de la comunidad reaccionaron de manera agresiva atacando y agrediendo a varios gestores de diálogo y a otros servidores del Distrito. Por ende, para salvaguardar su integridad física, los equipos se vieron obligados a retirarse del perímetro", indicó Rodríguez Valencia.



En conversación con EL TIEMPO, las Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), un "proceso" que reúne a varios voceros de comunidades en el Parque Nacional, habían indicado este jueves que las puertas estaban abiertas para el proceso. No obstante, habían pedido que se respetara "la expresión de la particularidad de cada pueblo".



La Secretaría de Gobierno informó que se remitirá a las autoridades judiciales y a la Fiscalía la relatoría y la documentación de lo ocurrido para que tomen las medidas correspondientes.

¿Habrá un nuevo intento por caracterizar a los emberás?

Como había explicado esta semana el Jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor, Luis Ernesto Gómez, este sería el último intento por adelantar este proceso, que es un requisito clave para avanzar en los procesos de retorno (a sus sitios de origen) o reubicación (en cuatro puntos avalados por el Distrito) de los indígenas.



No obstante, hasta este momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Alta Consejería sobre un nuevo intento de caractarización en la zona. Esta determinación se tomará el próximo martes, tras una reunión que será presidida por al Ministerio del Interior.



Al respecto, Andrés Macías, experto en estudios de paz y conflicto de la Universidad del Externado, señaló que es fundamental continuar con la concertación. "Lo importante es que las dos partes cumplan su parte; un desalojo por la fuerza no va a solucionar nada. La concertación y el diálogo si es posible, y un ejemplo es lo que ha ocurrido en el parque La Florida, en donde la población ya está caracterizada", le dijo a Arriba Bogotá.



"Es la ley que impera en esta situación y se debe implementar. Es claro que la autoridad nacional debería entrar a verificar que está sucediendo", concluyó.



Para Natalia Cifuentes Arboleda, abogada y especialista en derecho penal y derechos humanos, señaló que "el escenario jurídico que se avizora es el adelantamiento de un incidente de desacato dirigido a las autoridades indígenas".



"El juez dará la oportunidad a la comunidad indígena de expresarse sobre las circunstancias por las cuales se abstienen de cumplir el fallo; valorará qué tan razonable y constitucionalmente admisible resulta la pretensión de imponerle a la ciudadanía en general, las costumbres de los indígenas a los demás", explicó.

