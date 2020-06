El Madrugón de San Victorino se transforma provisionalmente

Con más de 20 años de trayectoria en Bogotá, el Madrugón de San Victorino es una marca acreditada y patentada que nació según José Esadid, uno de sus fundadores y representante legal, por la persecución que había en 1999 contra los vendedores informales y que se ha convertido en el 'Black Friday' bogotano.

El madrugón, que en un principio constaba de tan solo una bodega donde se reunían varias personas a ofrecer sus productos y que se llenó rápidamente de compradores por los precios bajos y las ofertas de este sector comercial, se ha ampliado y hoy cuenta con 24 bodegas sobre la carrera 11, la calle 10 hasta la carrera 12 y la carrera 12ª, que alberga pequeñas, medianas y grandes empresas.



Estos negocios reciben en un día normal a cerca de 100 mil personas que compran desde pijamas hasta vestidos, camisas y prendas interiores. Además le dan trabajo a cerca de 7 mil personas, entre vendedores, confeccionistas, taxistas y cargueros.



Las bodegas llevan cerradas más de dos meses por la cuarentena nacional y esto “está llevando a la gran mayoría a la quiebra”, según Esadid, pues el poco apoyo que hay hacia la industria y manufactura colombiana, los negocios extranjeros y tener totalmente frenados sus ingresos, ha jugado en contra de muchos de los comerciantes con negocios dentro de estas.

Aunque en días anteriores circularon versiones sobre un posible cierre total del Madrugón en San Victorino, Esadid aseguró que “no se ha acabado, solo se va a acabar en el centro comercial El Gran San” y que “está en una conversión provisional a trasnochón mientras pasa la cuarentena”.



La implementación de los protocolos de bioseguridad, que son la prioridad en este momento, ya fueron presentados a la Alcaldía de Bogotá y están a la espera de una respuesta que les permitiría reabrir sus puertas a partir del próximo lunes 15 de junio.



“Presentamos una solicitud al presidente para que solicitara a la Administración Distrital que se nos permita trabajar a los madrugones las 24 horas, para dividir la gente y brindar total seguridad de que estos, no van a ser focos de contagio”, dijo el fundador.



Con las esperanzas puestas en una posible reapertura el lunes 15 de junio, Esadid espera contar con el apoyo distrital para controlar el espacio público, que según él está invadido por vendedores de otros países, “yo entiendo que todo el mundo necesita sobrevivir, pero los venezolanos, ecuatorianos y orientales nos tienen invadidos, los vendedores informales colombianos son muy pocos y si queremos evitar aglomeraciones ellos no pueden estar”.



Otro de sus problemas está en el origen de sus compradores, que son en su mayoría personas de fuera de Bogotá y no podrán adquirir sus productos por el cierre de la ciudad. Por eso, solicitaron a la Secretaria de Movilidad y a la alcaldía que permitan el ingreso de sus compradores, mientras persista el cierre de vías.



Por ahora, es incierto si va a haber una reapertura de estos establecimientos que están a la espera de que sus protocolos de bioseguridad y movilidad segura sean avalados por la alcaldía de Bogotá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET