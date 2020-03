El lunes vuelve pico y placa extendido en Bogotá

Sábado (07 de marzo): vehículos y motos particulares cuya placa termine en número impar no podrán circular dese las 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Domingo (08 de marzo): vehículos y motos particulares cuya placa termine en número par no podrán circular desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Lunes a viernes, a partir del 09 de marzo: vehículos y motos particulares no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m.



Esta restricción funciona de acuerdo con el último número de la placa. Los días pares del calendario los vehículos y motos que terminen en placa par no podrán circular, y los días impares la medida aplica para los vehículos y motos con placa terminada en número en impar.