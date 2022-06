Chucho Bonbonbum queda perplejo frente al espejo ámbar de sus zapatos, en el remate de la lustrada ‘americana’ que ha firmado con bayetilla el embellecedor de calzado José Antonio Borda, en su puesto vitalicio de la avenida 19 con 7.ª.



Si los zapatos de Manacho son de cartón, los de Chucho son unas piezas de patrimonio que acreditan a su dueño como uno de los más grandes bailadores de todos los tiempos, no solo de salsa, sino de un variopinto abanico de ritmos afroantillanos, con más de cincuenta años de trayectoria y aún en activo, “por la gracia del Santísimo”.



–¿Cuánto te debo, Toñito? –le pregunta al veterano lustrador.

–Deje así, maestro, hasta el próximo aguacero.

–¡Ve, nooo!, qué tal, Toño, por lo menos toma lo de la cuota moderadora –Y le extiende un billete de $ 2.000.



El calzado, para Chucho, el calzado fino, por supuesto, ocupa nicho especial en su guardarropa: es su principal herramienta de trabajo, es en lo que más ha invertido, igual que su elegante indumentaria de espectáculo dancístico, “por respeto al público, para que pinta y calzado destellen bajo las luces robóticas de las discotecas, los reflectores, las cámaras de televisión. El caché, profe, que es el sello del artista”, afirma el negro Chucho con sus ojos de hechicero hutu bien abiertos.



Estamos en el ombligo bogotano, en este tramo donde en el florecer de la década de los 70 se fueron instalando las primeras casetas de música, que por la 19 se extendieron hasta la 10.ª y cuyos parlantes no cesaban de arrojar descargas de guaguancó y boogaloo (también se oía rock, chucuchucu, vallenato).



Por esas fechas llegó Chucho Bonbonbum a la capital, procedente de su natal Cali. Un veinteañero de cuerpo enjuto al que se le contaban las costillas a través de una camisa jaspeada de seda, de puños bombachos, pantalones bota campana, zapatos dos colores, y con un afro imponente, punto de curiosidad de los cachacos cariacontecidos, en esa época acostumbrados a ver a los foráneos como extraterrestres.



Chucho ya venía afilado como bailador, con un álbum de fotografías bajo el brazo, registro de sus correrías por las pistas y tarimas de esa Cali febril, desenfrenada y salsera, y aunque en su cédula figuraba como José María Solarte, en el concierto discotequero de la capital sabían que había llegado un bravo, un rumbero de cuerpo endiablado al que llamaban el Rey del Picado.

Bogotá rumbera

La vida nocturna de Bogotá era una fiesta desde que caía la tarde hasta que a los borrachines los sorprendían las primeras luces del día en los caldoparados ambulantes con sendas tazas de consomé de pollo y huevo cocinado, y una sanguinolenta sarta de vísceras dispuestas en braseros de atice.



En tiempo récord, el Rey del Picado se hizo célebre y cotizado en los mejores bailaderos capitalinos de Chapinero, el Restrepo, El 7 de Agosto, la Estrada. Cómo no la iba a romper de entrada Chucho Bonbonbum en Bogotá si venía de ser pareja de baile de Amparo Ramos, la Amparo Arrebato que inmortalizaron Richie Ray y Bobby Cruz en ese imperio sacrosanto de la Salsa llamado Juanchito, y de la escuela empírica de los antiguos maestros de la danza ancestral, inspiradores del Primer Ballet de Salsa de Cali; María Magdalena Solarte, abuela de Chucho, “la sabia, la dura, la única mujer que tuve de crianza”, y el gran Jimmy Bogaloo.

“Todos los bailadores éramos bajo mundo, a la suerte de Dios, otros a la del diablo. Hijos de la orfandad y la pobreza. El Negro Caravana, por ejemplo, era lavador de carros. Un día se ganó el mayor de la lotería y pasó de ser el negro brilla capós, de trapo a la cintura, a Mister Caravana. Qué suerte la del grone. No repetía pinta, embambado de oro hasta las orejas y acompañado de lindas mujeres. La vida es una ruleta, profe”.



En Bogotá, Chucho Bonbonbum (por el comercial que en los 70 grabó en Cali para la primera chupeta rellena de chicle), hizo historia en salones de bailes de postín, en discotecas de renombre, pero también en griles y amanecederos de poca monta donde empollaban al abrigo de luces mortecinas los futuros Carlitos Way, los Tony Montana, los Pedro Navaja, porque el artista de Salsa no está negado para nadie.

Chucho tiene 72 años, 50 los ha dedicado al baile. Foto: David Rondón Arévalo

Chucho rebobina esos recuerdos con el parafraseo de la jerigonza que de niño, al cuidado de su abuela, aprendió en las calles polvorientas de Quinamayor, en las afueras de la Sultana, y en los entresijos de esa “Cali caliente y caleidoscópica” (de Caicedo, Mayolo, Ospina y la ‘Rata’ Carvajal), cuando mamá Solarte le ajustaba en el brazo un canastico con postas de pescado frito, empanadas de cambrai, pasteles de yuca, panochas, y todas esas delicias de las matronas de fogones de leña.



Y así se fue labrando Chucho, con las dureza de la precariedad, “ventaneando” por bares, quioscos y prostíbulos que frecuentaba “la gallada de los duros del baile, del vacile, el amague, el aguijoso, el aleteador, el chicanero, la corrompisiña, el ñeñe, la musaraña y todas las mañas, porque bailador que se respete es tramador, buen vago, canalero y elegante”, lo firma Chucho que creció y se formó artista en la mata del crapulaje.

Bailaderos

Con esa parla ingeniosa de buhonero calidoso de semáforo que estalla en su bemba, Chucho también sedujo a la fanaticada salsera cuando la noche bogotana era una pirotecnia de luces de neón en bailaderos y discotecas: Palladium, La Jirafa Roja, El Scondite, El Tunjo de Oro, La Negra Esperanza, La Antillana, La Montaña del Oso, Caño 53, Mozambique, Las Catacumbas, El Abuelo Pachanguero, El Corso, La Esquina de los Recuerdos, Palladium (del Restrepo).



En esos años dorados de la rumba bogotana, Chucho vivía entre la capital y Cali. El fin de año, entregado a la Sultana en tiempo de feria, pasando de largo en los bailaderos de Juanchito y sus alrededores, y en la caseta internacional Matecaña, con Sady Rojas, hasta que decidió radicarse en Bogotá. Ya con familia residió en Chapinero, La Perseverancia, el Gustavo Restrepo, el Inglés, y ahora en el 20 de Julio, donde a sus 72 años asiste al maestro de ritmos afroantillanos John Arnelys Racero, en la Fundación para el Desarrollo del Talento Artístico y Social.

En 2013, en el marco de Salsa al Parque, el Rey del Picado recibió de la Alcaldía de Bogotá el homenaje a una vida dedicada a la cultura de la danza ancestral, que en el repertorio de Solarte comprende dieciocho bailes con puesta en escena: charleston, rocanrol, twist, guaracha, pachanga, charanga, fox, pasodoble, bossa nova, mambo, boogaloo, chachachá, son, montuno, y de su autoría, el ‘mío’, el ‘aguaje’ y el ‘vacilón’.

“Mis tres hijos, mis dos nietos, mi música, mi baile, mi testimonio, los escasos amigos que me quedan, eso es lo que tengo por fortuna. La riqueza no es la que se mohosea en las bóvedas de los bancos. La riqueza es lo que se vive”, refrenda el veterano bailador.



–¡Vaya!, Chucho, si has llevado una vida sabrosa, y te pagan por gozártela. ¿De qué porrazos o sufrimientos te quejas?

El Rey del Picado, en un amague salsero en plena avenida 19 con 7.ª. Foto: David Rondón Arévalo

–Ay, profe, caras vemos, corazones, no sabemos. Estuve casi diez años parado por una fuerte maluquera en los huesos que los médicos diagnosticaron como osteoporosis degenerativa, ¡válgame, Chuchito, qué susto!, pero acudí a la medicina alternativa y a los rituales santeros del negro Lucumí. Me hicieron el ‘curado’: un amarre con pita de seis nudos en el vientre, con riegos y rezos durante siete noches, que pagué con las treinta monedas de Judas. Y aquí estoy otra vez, como me ve, sano y listo, y pa’ las que sea”.

–Chucho, ¡de dónde sacas tanto cuento, hombre! Ponte a escribir que la tienes clara en ese oficio.



Chucho estalla en estrepitosa carcajada, simula a boca de jarro el introito frenético del Jalajala, crispa los dedos, se despatarra; con la punta del zapato traza lento una media luna sobre el pavimento, como tentando una guaca; levanta los hombros, arquea las cejas, abre los ojos de hechicero hutu, descarga un grito tenebroso y a la vez una palmada que espanta a un desprevenido indigente conectado a una bolsa de pegante, y Chucho explota otra vez en risotadas, y se burla y se jacta: “¡Agúzate, brother, que te están velando!”.

Festival Salsa al Parque 2022

Luego de tres años de ausencia, Bogotá inauguró ayer en el Distrito Bronx una nueva edición del tradicional Festival Salsa al Parque en la que la audiencia disfrutará de 18 artistas nacionales e internacionales de gran talla como Andy Montañez, Los Van Van de Cuba, Maelo Ruiz, Tony Vega, Don Alirio y La 33. Hasta el domingo 5 de junio, el festival gratuito se celebrará en la plaza de Bolívar; hoy, las funciones serán de 11:30 a. m. a 7:45 p. m., y el domingo, desde las 12:30 hasta las 8:40 p. m.

