Tras el primer debate entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, realizado por Bogotá Cómo Vamos y EL TIEMPO, el candidato Rodrigo Lara arremetió contra tres de sus contendores por el tema de seguridad en Bogotá. Según Lara, ni Diego Molano, como ministro de Defensa, ni el general Vargas, cuando fue director de la Policía Nacional, ni Carlos Fernando Galán desde el Concejo de Bogotá hicieron algo para salvar a la ciudad de la criminalidad.

Es más, aseguro el candidato que la inacción de los tres otros hombres desde sus respectivos cargos tenía mucha responsabilidad en que Bogotá "hoy este azotada por las bandas criminales".

Rodrigo Lara y su disputa por la seguridad de Bogotá Rodrigo Lara y su disputa por la seguridad de Bogotá Foto:

Las propuestas de Lara en materia de seguridad

El candidato dijo que no importa el lugar, la hora, el género o la edad, nadie se sentirá inseguro en más recursos humanos, más tecnología, más inteligencia y más justicia.

Explicó que en Bogotá la percepción y las cifras sobre inseguridad, en especial homicidio y hurto, están asociadas con aspectos de infraestructura y de convivencia, como algunas riñas, el uso indebido del espacio público o incluso los colados en Transmilenio. Dijo que hoy la impunidad es total, lo cual desincentiva la denuncia. Añadió que el robo de celulares, que es el principal delito que se comete en la ciudad, sobre todo en Chapinero, Kennedy y Suba.



Si llegará a ganar trabajará de manera concertada con la Policía y le brindará total respaldo. “La distancia entre la administración distrital y la Policía no le conviene a la ciudadanía y solo conviene a los criminales. Las autoridades tienen que estar siempre del mismo lado”. Dijo que Bogotá tiene 17 mil policías y debería tener 27 mil. “Se va a trabajar con el Gobierno nacional para incrementar el pie de fuerza”.



Propone que existan policías encubiertos en las estaciones críticas del sistema de transporte, especialmente los portales Sur, 80, Norte y Usme. “Se trabajará para tener, no solo más, sino también una mejor fuerza pública, con base en una mejor formación y mejores condiciones de trabajo. Se propenderá por una Policía que sea una aliada de la ciudadanía, en vez de tener una Policía percibida como que no responde a las necesidades o, peor aún, enemiga de la ciudadanía. La formación debe ser permanente, externa, remunerada e integral, y debe ir más allá de los derechos humanos, para incluir temas de humanidades, políticas públicas, problemas urbanos, economía, etc. Las condiciones de trabajo deben ser tales que se reduzcan los estímulos a la corrupción.



Se convocará a los 92 mil miembros retirados de las Fuerzas Militares y de Policía que viven en Bogotá para fortalecer los cuadrantes de seguridad en las 20 localidades, en colaboración directa con la Línea 123 y los CAI de cada localidad.



Se impulsará una integración tecnológica de la Policía con los 150.000 vigilantes de las compañías de seguridad privada que operan en la ciudad. El personal de seguridad privada no tendrá armas, pero tendrá motos y lo último en tecnología para registrar y reportar actividades sospechosas en áreas de comercio, zonas de rumba, ciclorrutas y trayectos de transporte masivo. Este biométricamente y grabar los rostros de los criminales encontrados y capturados.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO