Quizá muchos no son conscientes del milagro que ocurrió este 14 de abril: por primera vez, después de dos largos años de pandemia, Bogotá volvió a vivir una Semana Santa mucho más cercana a esa realidad anterior al covid-19.



Para la Semana Santa de 2020, Bogotá y el país se sumían en el primer aislamiento para evitar al máximo los contagios. De ese entonces, quedaron las postales de las plazas y catedrales prácticamente desoladas.



En 2021, aunque ya se recuperó parte de la actividad en esta conmemoración religiosa, solo una pequeña parte de la población tenía la vacuna contra el covid-19 y aún estaban vigentes medidas como el uso de tapabocas.

En la Semana Santa de 2022, que irá hasta este 17 de abril, el escenario es radicalmente distinto. 97,2 % de la población de la meta de vacunación en Bogotá ya tiene su esquema completo y, según el más reciente informe del Ministerio de Salud, en todo el país hubo 264 casos nuevos de covid-19 y apenas 4 fallecidos. Además, el uso de tapabocas en la capital ya no es obligatorio en espacios abiertos: por tanto hoy, después de dos años, fue posible ver labios y rostros completos murmurar plegarias.



En este Jueves Santo, EL TIEMPO recorrió el Cerro de Monserrate, los alrededores de la Catedral Primada de Colombia y la Iglesia del 20 de Julio para ver cómo se vivía este regreso a la fiesta más importante de la Iglesia con todas las de la ley.



Cerro de Monserrate

Monserrate en Jueves Santo 2022 Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El Cerro de Monserrate, uno de los lugares tradicionales para la conmemoración de la Semana Santa, estará abierto durante todos estos días (a excepción, como siempre, del martes). Habrá sendero peatonal (entre 5 a.m. y 12 m.) y servicio de funicular y teleférico.



Este Jueves en particular, entre las 8 y 11 a.m., aunque hubo flujos importantes de fieles y visitantes, no llegaba a compararse con los aforos que se vivían antes del covid-19. Eso sí, hubo mucha gente y toda una apuesta comercial y logística para atender la demanda de hoy.



"Estamos esperando que se venda lo más posible. No al 100 % quizá, pero sí al menos en un 80 %", aseguró una de las vendedoras afiliadas a Sivecomon (Sindicato de Vendedores Ambulantes del Sendero de Monserrate. En su puesto, ubicado en la esquina de la Quinta de Bolívar. ofrecía toda suerte de manillas, camándulas, rosarios y figuras religiosas: algunos compraban apenas unas piezas; otros, en cambio, llevaban bolsadas de objetos para bendecir en el Santuario del Señor Caído de Monserrate.



Entre los asistentes había de todo: desde los fieles que recitaban oraciones durante al ascenso, pasando por deportistas que aprovechaban el espacio para entrenar, hasta 'parches' de familias y amigos que buscaban un plan. En el camino también se veían múltiples escenas: ágiles visitantes, senderistas descalzos y algunos ciudadanos a los que los agarró 'la pálida' en los primeros escalones. Un joven, incluso, subió con ropa deportiva pero con unos enorme tacones azules; por el camino, lanzaba miradas coquetas.



"Hace como 20 años no venía. Hoy vengo a pagar una penitencia", anotó Víctor, un hombre que, con un bastón en la mano derecha y una botella de agua en la izquierda, se disponía a enfrentarse a subir hasta los 3.152 metros sobre el nivel del mar.

La Catedral Primada

Para llegar a la Catedral Primada, hay que recorrer la carrera 7: hoy convertida en un auténtico mercado persa. Para el mediodía, la asistencia a la Catedral por motivos de reflexión y oración era, más bien, poca. Por la nave central de la Catedral era, de hecho, más frecuente ver visitantes locales y extranjeros revoloteando con cámaras y celulares.



Eso sí, la Catedral tiene programación clave para los católicos este fin de semana:



Viernes Santo:

- Viacrucis en la Plaza de Bolívar (11 a.m.)



- Meditación de las Siete Palabras (2 p.m.)



- Celebración de la Pasión y Muerte de Jesús (3 p.m.)



- Procesión con el Santo Sepulcro hasta la Parroquia la Veracuz y Retorno a la Catedral (4 p.m.)



Sábado Santo

- Meditación en honor a la Soledad de la Virgen María (11 a.m.)



- Solemne Vigilia Pascual (5:30 p.m.)



Domingo de Pascua

- Procesión con el Resucitado (11 a.m.)



- Solemne Eucaristía de Resurrección (12 m.)

Iglesia del 20 de Julio

En el 20 de Julio la gran fiesta es, realmente, este Viernes Santo, día en que la plazoleta principal se convierte en escenario de uno de los viacrucis más concurridos de Bogotá. Este Jueves, por lo pronto, el lugar se preparaba: los fieles acudían a las Eucaristías programas y otros compraban objetos que llevaban la icónica imagen del Niño Jesús del 20 de Julio. En la plaza, se extendía un olor a sahumerios, que también se vendía a manos llenas.

Eso sí, algunos vendedores comentaban que la afluencia de público no había sido tan alta como ellos esperaban. Ojalá, este Viernes, Sábado y Domingo, el Niño Jesús les haga el milagro.

Y finalizamos nuestro recorrido con la Iglesia del 20 de Julio, en el sur de Bogotá 🏃‍♀️



